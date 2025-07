Ángel, Victoriano, Eugenio y Daniel: la memoria por los héroes de los incendios de 2022 sigue viva

Las catástrofes pasan pero la memoria perdurará infinitamente en un intento, humano, por aquellos que tributaron al desatino del destino con sus vidas, pero también para evitar que se repita la tragedia donde casi siempre pagan inocentes por culpables y justos por pecadores.

Parece que fue ayer y, sin embargo, ya han pasado tres años de tristezas y añoranzas desde que los incendios de Losacio y de la Sierra de la Culebra sembraron el terror en los pueblos serreños, tiñendo de luto y dolor la serranía que cambió el verde de la esperanza por el negro de las cenizas.

El Salón Noble de Convenciones del "Edificio del Reloj" vibró con el recital "Poetas y Músicos por la Sierra de la Culebra", en un evento que volverá cada año por estas fechas de calores y recuerdos, para ofrecer sus canciones y sus versos con el firme deseo de "nunca olvidar" y para rendir un merecido homenaje a la sierra herida y a quiénes la defendieron con sus vidas.

Francisca Gutiérrez Pascual, concejala de cultura del Ayuntamiento de Tábara, fue la encargada de abrir el acto con unas emotivas palabras donde recordó la necesidad de mantener viva la memoria de cuantos sufrieron, lucharon e incluso dieron su vida en una tragedia que marcó un antes y un después tanto para la villa como para la Tierra de Tábara, Aliste y Alba.

Allí se dieron cita 19 poetas y músicos llegados desde cuatro provincias diferentes: Zamora, Valladolid, León y Salamanca. Entre ellos Esther Ferreira, Tomás de la Chealse, Marcelo Alcalá, Soledad González, Pilar Antón, Francisco Soto, Javier Martín, Julio Marinas, Laura Pineño, Concha Pelayo, Paula Vázquez, Inés Sastre, Celmentina Redondo, Julio Fer y Rocío Redondo con su poemas; y Luis Ramos, José Ferrero, Fernando Maés y Elías Foc con su canciones.

Poetas y músicos por la Sierra de la Culebra tiene como alma máter al infatigable Benito Pascual quién fue el encargado, desde la emoción y el más profundo de los respetos, recordar a las cuatro personas de la tierra cuyas vidas por desgracia se apagaron, -incongruentes paradojas del destino-, cuando eran ellos los que luchaban por apagar las llamas del "Incendio de Losacio": Ángel Martín Azcona el héroe tabarés al que alcanzó el fuego mientras trataba de salvar a su querida Tábara; Daniel Gullón Vara, el paisano e brigadista de 62 años de Ferreras de Abajo; Victoriano del Río, el pastor de Escober que perdió la vida junto a sus ovejas y Eugenio Ratón de Sesnández de Tábara.

Benito Pascual, creó un evento social y comunitario que a buen seguro pervivirá en el tiempo para cultivar y cautivar el respeto y, desde la reflexión, mantener viva la memoria. Y no lo creó por casualidad, pues hace ya muchos años que tiene él un vínculo con el entorno de la Sierra de la Culebra, desde que en su juventud trabajó en el alistano Campamento Juvenil "San Ignacio de Loyola" de la Junta de Castilla y León en San Pedro de las Herrerías, en el muncipio de Mahide de Aliste. Un amor a la serranía que se acrecentó durante los once años que pasó en el Centro de Educación Ambiental de Villardeciervos trasmintiendo sus saberes y amor por el espacio natural y paraíso de la biodiversidad de la Sierra de la Culebra. Fue así como, "no desde la rabia, sino desde el respeto y la cultura", nacía "Poetas y músicos por la Sierra de la Culebra".

Poetas, músicos y asistentes compartieron con Benito Pascual la reflexión de que mientras los incendios forestales arrasan territorios y se cobran vidas, las llamas de la memoria, la cultura y el amor por la tierra no dejarán caer en el olvido a sus héroes. La Sierra de la Culebra nunca estará sola y menos aún entre sus moradores alistanos, tabareses, carballeses y sanabreses.

