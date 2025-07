Lista de los 64 pueblos de Zamora que recibirán ayudas para renovar sus redes de abastecimiento de agua

La Diputación de Zamora ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones para la renovación de redes de abastecimiento de agua en municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes para el año 2025.

Una línea de ayudas dirigida a los ayuntamientos con el objetivo de mejorar las infraestructuras hidráulicas municipales y garantizar un suministro de agua más eficiente y sostenible.

En total, se han concedido 64 subvenciones por un importe global de 1.477.171,72 euros, cantidad que será aportada directamente por la Institución Provincial. Las actuaciones subvencionadas supondrán una inversión total de 1.725.158,66 euros, ya que los ayuntamientos beneficiarios contribuirán con una aportación de 247.986,94 euros.

La Diputación de Zamora financia hasta el 90% del presupuesto total de cada actuación, con un límite máximo de 25.000 euros por obra subvencionada, mientras que los ayuntamientos beneficiarios deben realizar una aportación mínima del 10% para poder ejecutar las intervenciones aprobadas.

Estas ayudas permitirán llevar a cabo obras de mejora y renovación de las redes de distribución de agua potable, con el fin de reducir pérdidas, mejorar la calidad del suministro y optimizar la eficiencia en el uso del recurso hídrico, especialmente en aquellos municipios que cuentan con infraestructuras obsoletas o presentan problemas recurrentes en la red.

La convocatoria, en régimen de concurrencia competitiva, ha valorado tanto la urgencia y necesidad de las actuaciones solicitadas como la viabilidad técnica y económica de los proyectos presentados.

Asimismo, se han priorizado intervenciones que atiendan a situaciones de deterioro evidente de las redes o que contribuyan a la mejora de la sostenibilidad del sistema de abastecimiento.

"Con esta línea de subvenciones, la Diputación de Zamora reafirma su compromiso con el apoyo a los municipios más pequeños y con menos recursos técnicos y económicos, favoreciendo la mejora de los servicios básicos y la igualdad de oportunidades entre el medio rural y el urbano", explican desde la institución provincial.

Las actuaciones subvencionadas abarcan desde la renovación de tramos de tuberías en mal estado y la sustitución de materiales obsoletos, hasta la mejora de conexiones, válvulas y arquetas, contribuyendo con ello a garantizar un suministro adecuado y seguro a la población y a reducir el impacto ambiental derivado de las fugas o averías.

Publicación en el BOP y plazos de ejecución

La resolución definitiva, junto con la relación completa de ayuntamientos beneficiarios y cuantías concedidas, se publicará próximamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Zamora (BOP).

Los ayuntamientos beneficiarios dispondrán de un plazo de 15 días hábiles desde la publicación de la resolución definitiva en el BOP para aceptar expresamente la subvención, mediante el formulario habilitado en la sede electrónica de la Diputación.

Las actuaciones deberán estar finalizadas y justificadas antes del 15 de noviembre de 2025, mediante la presentación de la correspondiente documentación acreditativa de la ejecución de la obra y del gasto realizado.

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLES BARRERO, NUEVA Y LAS ÁNIMAS DE BELVER DE LOS MONTES

26.434,46

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE IGLESIA DE CASTILLO DE ALBA

23.038,40

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE ARGUJILLO EN CALLES BODEGAS, POZO, PEZ Y TRAVESÍA POZO

27.777,78

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN CABAÑAS DE SAYAGO, CALLES LA PAZ, PRO, LARGA Y TRAVESÍA JOSÉ ANTONIO HERRERO

16.784,65

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE CASASECA DE CAMPEÁN (ZAMORA) QUE AFECTA A LAS CALLES DON JOSE MARÍA FUENTES (TRAVESÍA HORNO, DON MARCELINO (TRAV.TUDA), TUDA Y ZAMORA EN CASASECA DE CAMPEÁN (ZAMORA)

15.140,51

SUSTITUCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN CAZURRA (PLAZA Y C/ IGLESIA,CALLE ERAS)

28.000,00

OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DE SAN MIGUEL DE LA RIBERA QUE AFECTA A LAS CALLES PROCESIONES Y LA VIRGEN

27.777,78

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN SANZOLES, CALLES ZAMORA Y SOL

25.000,00

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE VEGALATRAVE (CALLE VEREDA)

28.000,00

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE SANTA TERESA EN VILLARRÍN DE CAMPOS

27.500,00

RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE CUESTA Y CALLE CULAGAS DE ALCORCILLO – ALCAÑICES

24.947,14

MEJORA DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LAGAREJOS DE LA CARBALLEDA C/ IGLESIA, LARGA Y SOL. ASTURIANOS

43.987,90

RAMÓN Y CAJAL Y DE LA CALLE CALZADA CON SUS TRAVESÍAS DE LA LOCALIDAD DE CORRALES DEL VINO

28.356,82

SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN VALDEMERILLA, C/ PPE DE ASTURIAS, PINAR Y AYUNTAMIENTO

28.000,00

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLES Y TRAVESÍAS DE LOS ARRAÑALES Y VALDEDIEGO EN BRETOCINO

27.500,00

ABASTECIMIENTO EN CAMARZANA DE TERA C/ CASTRO

15.323,28

OBRAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTO EN LA CALLE GRACIA DE CARBELLINO

24.982,99

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE PRÍNCIPE DE CAÑIZAL

20.125,69

SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN C/ RODERA 1-12

26.025,82

RENOVACION PARCIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE FERRERUELA DE TABARA Y SESNANDEZ DE TABARA.C/ GRAL BURGUETE Y C/ ALFONSO XIII, FERRERUELA DE TABARA C/ ROSARIO Y C/ SAN VICENTE, SESNANDEZ DE TABARA

28.644,56

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C/ REAL, C/ LA VEGA Y CALLEJÓN Y C/ TRAVESÍA LA VEGA DE MOVEROS -FONFRÍA

27.777,78

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN DOMEZ (CALLES IGLESIA Y BODEGAS)

29.500,00

SUSTITUCION DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN LOSACIO. TUBERÍA A LOSACIO DESDE SOTAMBANO

27.777,80

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTOEN C/ LARGA Y C/ ZAMORA DE MOLACILLOS

26.440,36

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLES BOTICA, HOYOS Y CRISTO EN QUINTANILLA DEL OLMO

27.500,00

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN RIOFRÍO DE ALISTE C/ CRTA SARRACÍN DE ALISTE

28.000,00

RENOVACIÓN DE REDES EN SANTA CRISTINA DE LA POLVOROSA C/ EL BOSQUE

24.475,87

ABASTECIMIENTO EN SANTA MARÍA DE LA VEGA .C/ BODEGAS

27.777,78

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES MOLINERA, TRASIGLESIA, ESTRELLA, CANTARRANAS Y MEDIO EN SANTOVENIA DEL ESLA

30.000,00

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN NUEZ Y SAN MARTÍN, CALLES SAN FABIÁN, NUEZ Y TRABAZOS

26.943,55

SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLES CASTAÑÓN, CLAVELES Y LA IRA

27.501,94

REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLES TORO Y PONIENTE DE VILLARALBO

31.359,00

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES LA FUENTE Y ARROYO SAN SEBASTIÁN, EN MONTAMARTA

19.949,00

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LA CARRETERA A FONFRÍA EN MORALINA DE SAYAGO

27.700,00

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN LAS CALLES ALMENDRA Y SU CONFLUENCIA FINAL EN PALACIOS DEL PAN

12.398,19

ACTUACIONES EN LA RED DE ABASTECIMIENTO DE PUEBLA DE SANABRIA EN C/ VERACRUZ

21.741,68

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLES IGLESIA, MORAL Y SOL DE SAN CEBRIÁN DE CASTRO

27.500,00

RENOVACION RED DE ABASTECIMIENTO EN VILLARDECIERVOS.CALLE OLIVAR Y CALLE NEGRILLO)

30.540,12

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN SAN JUAN, CALLES CUESTA, POZO, FUENTEHONOR Y MONTE DE ROBLEDA-CERVANTES

28.000,00

RENOVACIÓN DE REDES DE ABSATECIMIENTO DE AGUA EN C/ HUERTA Y C/ MARAGATOS DE PERERUELA

28.000,00

RENOVACION PARCIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE TORREFRADES Y VILLAMOR DE LA LADRE. C/ PIÑUEL, TORREFRADES C/ MAYOR, VILLAMOR DE LA LADRE

28.728,03

RENOVACION PARCIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE CIBANAL. C/ ANCHA, C/ IGLESIA Y PLAZA MAYOR, CIBANAL VILLAR DEL BUEY (ZAMORA)

28.937,65

RENOVACION DE RED DE ABASTECIMIENTO DE SEGUNDO TRAMO EN LA C/TORAL DE FARIZA

37.427,19

RENOVACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN C/ LA FUENTE DE SAN VITERO

27.777,78

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE LA IGLESIA DE VIÑAS DE ALISTE Y CALLE CIRISALONA Y CAMINO DE MOLDONES EN VEGA DE NUEZ

25.000,00

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABTO EN C/ CASTILLO Y CALLEJA ZAMORA DE PEÑAUSENDE

27.700,00

RENOVACIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN TRAVESÍA Y C/ LEONARDO LOBATO EN SAN CRISTÓBAL DE ENTREVIÑAS

38.028,90

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN AVDA DE LA GUARDIA CIVIL DE MANGANESES DE LA LAMPREANA Y C/ EL MONTE EN RIEGO DEL CAMINO

29.819,42

RENOVACIÓN PARCIAL DE ABASTECIMIENTO EN C/TANQUE, C/FRAGUA.C/ RIBERA, TRAVESIA MOLINOS EN ALMEIDA DE SAYAGO.

31.894,16

REPOSICIÓN DE PARTE DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN C/ LA CAÑADA - PUMAREJO DE TERA

13.596,89

RENOVACIÓN TUBERÍA RED DE ABASTECIMIENTO ABELÓN DE SAYAGO. ENTRONQUE DEPÓSITO - CASCO URBANO (PAGO DE PEÑA PEDRERA)

34.413,85

RENOVACION PARCIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ALFARAZ DE SAYAGO Y VIÑUELA DE SAYAGO. C/ ZAMORA, C/ POZO Y PLAZA MAYOR, ALFARAZ DE SAYAGO. C/ ERMITA, VIÑUELA DE SAYAGO

27.500,00

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN C/ CUARENTA Y CINCO EN MORALEJA DEL VINO

28.000,00

RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMEINTO EN CALLES LOS ROTOS Y LAVADERO DE ROALES

28.390,00

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMEINTO DE AGUA DE VILLANUEVA EL CAMPO, C/ REGATO Y C/ HUERTOS

31.863,89

REPOSICIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE VALLE EN MANGANESES DE LA POLVOROSA

29.108,81

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN ANDAVÍAS, CALLES EUGENIO DÍEZ, EMBALSE Y LA IGLESIA

25.000,00

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN CALLE CARRETERA

13.942,20

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIETO DE ALMARAZ DE DUERO EN CALLE PUERTO Y CAMINO CEREZALES

27.779,89

MEJORA DE LA RED MUNICIPAL DE ABASTECIMIENTO EN FUENTES DE ROPEL. C/ LAVANDERAS, C/MESÓN, C/ SANTA MARÍA, C/ VIENTO

31.663,16

SUSTITUCIÓN DE REDES DE ABASTECIMIENTO EN FRESNO DE LA RIBERA, CALLES LA GEROMA, QUEBRADA Y NUESTRA SEÑORA

36.403,87

RENOVACIÓN PARCIAL DE LA RED DE ABASTECIMIENTO EN MUGA DE SAYAGO C/ LANA

28.787,28

RENOVACIÓN RED DE ABASTECIMIENTO EN CLL/ TORIL, CLL/ ORIENTE, CLL/ FLOR Y CLL/ SAN ROQUE

21.387,06

RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMEINTO EN C/ VALDEGEMA DE VILLALAZÁN

27.777,78