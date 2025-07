Balance de la concentración de motos en Sanabria: diez accidentes y 133 denuncias

El dispositivo especial de vigilancia desplegado por la Dirección General de Tráfico y la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en Sanabria con motivo de la celebración el pasado fin de semana de la concentración internacional de motos, se ha saldado con un total de 133 denuncias por consumo de alcohol y drogas, por exceso de velocidad o por carecer de la ITV y seguro, entre otros motivos. Además, durante el evento se registraron diez accidentes de tráfico, que dejaron dos heridos graves y cuatro de carácter leve.

En concreto, agentes del Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Zamora realizaron en los alrededores del Lago de Sanabria un total de 27 controles de alcohol y drogas en las que invirtieron 33 horas.

De las 1093 pruebas de alcohol practicadas, cinco de ellas fueron positivas, mientras que un conductor está investigado por el delito de negarse a realizar la citada prueba. En los controles, 262 pruebas de alcohol fueron realizadas a conductores de motocicletas y en un caso arrojó un resultado positivo.

Por otra parte, de las 15 pruebas realizadas para la detección del consumo de drogas, tres de ellas fueron positivas y las sustancias detectadas fueron cannabis y anfetaminas.

Además, de las actuaciones practicadas y relacionadas con la vigilancia de la seguridad vial en las proximidades de la concentración se formularon un total de 30 denuncias administrativas a conductores de motocicletas por diferentes conceptos, tales como conducir de forma negligente o distraída, mientras que otras 13 fueron se han tramitado por excesos de velocidad.

Un motorista fue denunciado por conducir sin utilizar el casco de protección, otro por no respetar las señales de los agentes de la autoridad, dos por no detenerse en un lugar señalizado con un Stop y uno por no respetar una marca longitudinal continua. Otros siete participantes fueron denunciados por no haber sometido el vehículo a la obligatoria ITV y otro por circular sin seguro.

Del balance de las actuaciones de vigilancia y control practicadas en el entorno de la concentración también se desprende que se han tramitado 103 denuncias administrativas a conductores de vehículos distintos a motocicletas.

En concreto, las 103 denuncias se corresponden con cinco positivos en pruebas de drogas y cuatro por haber ingerido alcohol, mientras que 80 se relacionan con un exceso de velocidad. El resto de denuncias fueron formuladas por infracciones relacionadas con el Reglamento de Conductores, el General de Vehículos y el de Circulación.

Por otra parte, durante la celebración de la concentración motera se registraron un total de 10 accidentes, que dejaron dos heridos graves y cuatro leves. En cinco siniestros viales estuvieron implicadas motocicletas.

Durante la concentración, la Unidad de Medios Aéreos de la Dirección General de Tráfico prestó apoyo a los agentes con un helicóptero y un dron, mientras que cinco funcionarios de la Jefatura Provincial de Tráfico concienciaron a los aficionados sobre seguridad vial en un stand instalado en el evento.

