La voz urbana que nace en Carbajales de Alba

A veces basta un instante para que todo cambie. Para Rofusto, su nombre artístico, ese momento llegó hace unos tres años, cuando en un festival vio a un artista sobre un escenario. Las sensaciones que le transmitió fueron que él no quería seguir viendo los conciertos junto al público, sino ser él el protagonista. Desde entonces, empezó a escribir y a producir su propia música.

Con solo 20 años, este joven carbajalino, ya cuenta con seis canciones publicadas y un estilo que va creciendo con cada nuevo tema. El género con el que se identifica su música es el urbano latino, caracterizado por contener ritmos pegadizos y letras de diversas temáticas sociales. Su nombre artístico no nació en el estudio ni fue producto de una estrategia de marca, simplemente es un apodo que le pusieron cuando era más pequeño y decidió que le acompañaría en su camino musical.

Aunque no es todavía un artista consolidado, Rofusto ha encontrado en la música una vía de expresión auténtica. Compone la letra y la melodía a la vez, inspirado por la propia música, sin seguir fórmulas preestablecidas ni mirar demasiado alrededor. Sus canciones no están dedicadas a nadie en particular, pero algunas estrofas nacen de vivencias personales. Lo suyo es contar lo que siente, lo que ha vivido, lo que ve. “Cantar cosas que se viven, con las que la gente se puede identificar”, explica.

Rodrigo Río Rodríguez componiendo una de sus últimas canciones / Cedida

Los títulos de sus canciones son “Modo Avión” -la primera canción que publicó- “4 Am”, “La Pampara”, “Solo Con El Short De Los Timber” y “3.14” en la que se encuentra una de sus versos preferidos. Sin embargo, su favorita hasta ahora es la más reciente, llamada “En Mi Mente”. Cada canción que saca le gusta más que la anterior, quizá porque siente que en cada una hay más verdad, más técnica y más evolución. Una progresión que no solo se nota en el sonido, sino también en lo visual. Sus videoclips los graba gracias a un amigo suyo que se ha formado en ese ámbito y le ayuda a dar forma visual a su música.

Hasta el momento ha actuado en su pueblo, donde comenzó a presentarse en público y sigue trabajando en nuevas canciones. Todavía no han sido anunciadas oficialmente porque, según dice, los títulos suelen surgir una vez que la canción está completa. Salvo que tenga algo muy claro, prefiere dejar que la música guíe.

Los tatuajes también hablan de él. En las costillas lleva escrito: “Ojalá se te multiplique lo que me deseas”, una frase que conecta con lo que la música representa en su vida. En el pecho, una cruz, otra manera de marcar lo que siente. No hay postureo en sus palabras, ni frases prefabricadas, Rodrigo canta porque le gusta y disfruta haciéndolo.

El artista no ha salido aún en las listas virales ni ha llenado salas de conciertos. Aun así, no se rinde, sigue creando, escribiendo, grabando con sus amigos y pensando en nuevas canciones. Su historia apenas está empezando, pero ya ha demostrado que tiene pasión y talento para la música.

Él piensa que sus canciones pueden encajar en el panorama actual, y quizá, como aquel artista que vio en el festival, algún día sea él quien inspire a otros a subirse al escenario.