El dialecto de San Ciprián de Sanabria. Monografía Leonesa

La obra qu’agora reseñamos ye la segunda edición d’ún de los llibros clásicos dientro de la dialectoloxía asturllionesa: la monografía sobre la fala d’un llugar concretu de Senabria –el pachuecu de San Ciprián– de Fritz Krüger (1923), que ye constantemente amentada nos estudios sobre’l dominiu llingüísticu asturorromance, sobremanera nos trabayos referíos al bloque occidental y a la zona suroccidental de dichu dominiu. La edición –ampliada con otros apartaos– ye llabor de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, afalada pola iniciativa de los propios habitantes de San Ciprián (tal y como se diz nos preliminares), arguyosos d’esi padremuñu llingüísticu que supón la so fala.

El llibru vien estructuráu en dos grandes bloques. La obra ábrese con una introducción o preliminares a cargu de Diego Catalán, que reconstruye’l procesu que llevó a la ellaboración d’esti trabayu, les fases del "descubrimientu" d’esta fala y el camín que siguió Fritz Krüger hasta dar cuerpu a esta monografía. Asina, Diego Catalán narra cómo surden les "misiones" o encuestes de campu del Centro de Estudios Históricos en 1910 y cuálos yeren los sos oxetivos: l’estudiu de la distribución de les llingües iberorromances y el so reflexu nes fales dialectales modernes. Buscábase compilar les fales vives del antiguu reinu llionés, les variedaes de la llingua llionesa asitiada ente’l gallego y el castellano, que se víen en riesgu de rápida desapaición. Tenemos equí plantiaes les cuestiones ideolóxiques qu’afalen esti procesu investigador y l’actitú en conxuntu pa col dominiu asturorromance: per un llau, afítase’l glotónimu leonés pa designar el

conxuntu d’esti dominiu, y per otru llau, establezse la idea de la so rápida desapaición, sobre manera nes zones sureñes. Apunta Diego Catalán un segundu momentu, que ye’l del "descubrimientu" del dialectu pa los investigadores: en 1910, nun viaxe a Senabria, Tomás Navarro Tomás da anuncia a Ramón Menéndez

Pidal de les peculiaridaes de la fala de San Ciprián, nes que sobresalen les formes en -es, -en procedentes de -a s, -a n: es vaques, es mulleres, cantaben, vielles... propies namás de la fala d’esi llugar. Posteriormente, en 1912, Américo Castro –daquella investigador "novel", nes palabres de Diego Catalán– anda lazona zamorana en cata de los trazos fonéticos que dibuxen la raya oriental del dominiu románicu ástur, daqué qu’atopa malo de facer poles interferencies constantes del castellano y pol estigma que representaba pa los sos falantes l’usu del dialectu local, lo que suponía un riesgu evidente de perda de los restos del "zamorano vivo".

Ye nesti contextu onde surde’l trabayu de Fritz Krüger sobre esta fala, realizáu ente los años 1921 y 1922, y resultáu de la xuntura de les escueles llingüístiques de Halle y Madrid. L’autor, usador del métodu Wörter und Sachen ("palabres y coses"), axústase nesti trabayu a los intereses y a los modelos d’estudios de dialectoloxía del Centro de Estudios Históricos, como consecuencia del so contactu con Ramón Menéndez Pidal. Con esta obra Krüger principia’l llabor d’una anunciada descripción integral del senabrés, que nun llegará a rematar. Darréu de los preliminares de Diego Catalán, afayamos un apéndiz fotográficu y documental venceyáu cola temática de la obra. De mano tenemos semeyes de San Ciprián del añu 1921, feches pol propiu Krüger, de valor etnográfico y na llinia investigadora del métodu Wörter und Sachen. Amiéstase tamién más documentación fotográfico sobre’l llugar y, por fin, la correspondencia de los encuestadores del Centro de Estudios Históricos con Menéndez Pidal sobre la fala de San Ciprián.

El segundu bloque que conforma’l llibru ye la reproducción facsimilar de la primer edición d’esta obra de 1923, espublizada daquella como anexu iv de la Revista de Filología Española. Nel so trabayu sobre la fala de San Ciprián, Krüger sigue –como yá se dixo– la forma de facer del Centro de Estudios Históricos, y asina estructura la obra n’aspectos fonéticos y morfolóxicos, a los qu’amiesta trescripciones fonétiques de testos y un pequeñu vocabulariu. Previo a esta descripción dialectal, l’autor inxerta una introducción onde asitia xeográficamente San Ciprián y onde posteriormente apunta dalgunes notes sobre’l calter conservador del llugar nos aspectos llingü.sticos y materiales, asina como la vitalidá que presenta’l dialectu: xunto al so caltenimientu y predominiu daquella, apunta tamién la so lenta disolución ente’l castellano.

En definitiva, esta edición ye dalgo más que la reproducción facsimilar d’un de los trabayos de dialectoloxía asturllionesa mas citaos, qu’estudia una fala que se singulariza en dellos aspectos (sobre manera nel tratamientu -a s, -a n > -es, -en) de los llugares de la redolada, asina como de tol bloque occidental. Ye una segunda edición fecha con procuru y arriquecida con unos preliminares de Diego Catalán que describen el procesu conducente a la fechura de la monografía, y con un apéndiz documental que nos asitia tanto nel contextu históricu como nel xeográficu, y qu’empata col llabor etnográficu que desenvolviere l’autor. Esta reedición de la monografía sobre la fala de San Ciprián ye una ferramienta amañosa que s’apurre a investigadores y xente interesao na cuestión dialectal del noroeste ibéricu, y que facilita l’accesu a esti estudiu, señeru daquella y anguaño, sobre la fala d’esti llugar senabrés.