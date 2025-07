La Culebra renace en Otero de Bodas

El pueblo de Otero de Bodas acogió este sábado la tercera edición del festival “La Culebra Renace” organizado por la asociación La Culebra no se calla”. El encuentro reunió a medio centenar de artesanos y productores de la zona con buenas perspectivas de afluencia a esta cita que reivindica la vida y el resurgir de un territorio y unos pueblos y sus vecinos después de los incendios de 2022.

Con música, con talleres de fabricación de nidos para insectos polinizadores, con charlas y juegos para los niños Otero se convirtió por unas horas en la capital de la Sierra renacida.

El alcalde de Otero de Bodas, Adrián Quiroga, señaló que “la Sierra de la Culebra sigue presente, seguimos queriendo que vuelva a ser lo que era antes”. La recuperación de sus pueblos “Val de Santa María y, sobre todo, Otero de Bodas va bastante bien, una vez que se ha retirado toda la madera quemada, ya se ve todo verde”. En infraestructuras seriamente dañadas, como la carretera de Otero a Ferreras de Arriba “está en licitación, la promesa era antes de verano pero se va a retrasar”.

El presidente de “La Culebra no se calla” Lucas Ferrero era optimista con la afluencia pese a la coincidencia de eventos y algo más pesimista con la situación global de la sierra “la vemos verde pero con miedo porque no se entresaca todo lo que ha nacido espontáneamente ni se desbroza. Vemos con miedo que vuelva a suceder otro incendio si no hay prevención”.

Tres años de reivindicación por la Sierra de la Culebra / Araceli Saavedra

En cuanto a las acciones de la asociación, de cara al otoño, se dará un curso de castañicultura y se repartirán 1.500 castaños injertados y micorrizados entre los vecinos de la sierra. Este año ya se han entregado otros 880 castaños, 3 bebederos para la zona de Aliste. A partir del miércoles se recogerán y repartirán las casetas prefabricadas con mangueras, extintores y batefuegos y que se instalarán uno por cada pueblo, como medida preventiva de la Junta de Castilla y León.

En cuanto a la implicación de la Diputación provincial en el compromiso con la recuperación de la zona, Ferrero reconoció que “ha cumplido con el arreglo de todas las carreteras que se vieron afectadas, ahora se está trabajando en la travesía de Villardeciervos y se ha reparado la carretera de Ferreras de Arriba con Ferreras de Abajo”.

El secretario técnico de la asociación profesional de apicultores Apis Durii, Francisco Alonso, repasó el estado actual de las explotaciones apícolas de la zona. Un paso importante es la creación de una cooperativa de productores de miel en el noroeste de la provincia antes de final de año. Señaló los retos a los que se enfrenta esta actividad que era tan importante en la economía local, como el cambio climático, la varroa y las enfermedades, la presencia del oso y la vespa velutina, y la pérdida de la floración estable. Puso como ejemplo el caso de los abuelos que recogían 64 kilos de miel por colmena y tres generaciones después “entre 8 y 15 kilos por una situación climática desfavorable”.

Las oportunidades para la apicultura pasan por una miel de resistencia, nuevas miles por la proliferación del brezo al desaparecer los pinares que supone “una miel interesante”, la explotación del turismo apícola. Por último señaló la “participación de todos por una regeneración activa”. Esa regeneración conlleva “que se vuelvan a plantar castaños por su floración y por el fruto que ahora tiene valor”. Recordó los sotos de castaños que se perdieron precisamente en Otero de Bodas por los incendios.

El aplauso del público asistente fue para los apicultores que no se marcharon, a los que compartieron y a los que “de una u otra forma refuerzan la colmena común” como metáfora del territorio. Destacó la ayuda de la asociación La Culebra en la recuperación de las 3.000 colmenas entre los apicultores afectados.