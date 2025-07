Coreses cuenta con una empresa en activo por cada diez habitantes

Coreses cuenta con uno de los mejores índices de dinamismo empresarial de la provincia: una empresa en activo por cada diez habitantes. Un dato que se suma a una evolución demográfica directamente condicionada por la cercanía con Zamora ciudad, a apenas 16 kilómetros de distancia. Con todo, "no basta" para poner freno a la pérdida de población.

El municipio "rompe el tópico de que la despoblación es solo cosa de pueblos aislados sin actividad. Aquí hay empresas, cercanía a la capital y aun así no basta". Una paradoja que el sociólogo y politólogo Alberto Zamorano lanzaba en el marco del ciclo "Entre la persistencia y el olvido", impulsado por el Colectivo Ciudadanos de la Región Leonesa (CCRL) que ayer hacía parada precisamente en el salón de actos de Coreses. El objetivo: trasladar el análisis académico de la despoblación al terreno, a quienes la sufren directamente.

Un análisis que en este caso se centra en la Tierra del Pan, una comarca "compleja" a nivel social, por su relación y proximidad con la capital, pero con una evolución compartida de retroceso poblacional.

49 años frente a los 50 de Zamora

Más mujeres que hombres y más "jóvenes". Son algunas de las características que definen a esta comarca, confirmándose como una excepción frente al resto de la provincia y que, de nuevo, se explica por su conexión con Zamora. La edad media se sitúa en torno a los 49 años frente a los 50 registrados en el conjunto de la provincia, según los propios datos recopilados por el autor. Con todo, se sitúa cinco años por encima de la anotada a nivel nacional (44). De la misma forma, el índice de envejecimiento se sitúa en el 236 frente a los 300 del conjunto de la provincia –en España, de nuevo, el dato vuelve a sembrar la sombra: 148–.

Uno de los aspectos más interesantes radica precisamente en el índice de masculinidad (o razón de sexo) que habla de la Tierra del Pan como la tercera comarca de toda España más feminizada, tan solo por detrás de León y Salamanca. En concreto, por cada 100 mujeres hay 88 hombres, algo que Zamorano explica "sobre todo porque las mujeres que emigran del mundo rural van en primera instancia a la capital provincial y a su entorno".

De la misma manera, la zona presenta una renta media notablemente superior que se eleva hasta los 29.234 euros por hogar presentando un mejor desempeño que el resto de Zamora, si bien mantiene una distancia considerable con la media nacional que salta de los 34.000 euros.

Otro de los aspectos que más preocupa es la tendencia poblacional a la que no escapa la zona: desde el año 2001, la Tierra del Pan se ha desangrado un 9% en línea con el descenso anotado en Zamora ciudad (8,5%). "Aquí lo grave de Tierra del Pan es que está muy influenciada por la evolución que tenga la capital, por lo tanto si Zamora pierde población, la comarca también lo hace porque no puede tirar". Una tendencia contraria a la evolución del número de empresas, donde Coreses en particular presenta un descenso del 3,5% de empresas en la última década frente al 10% de la capital.

A través de mapas, gráficos y comparativas con otras zonas del país, Zamorano plantea una lectura crítica del fenómeno de la despoblación que, asegura, "no es algo natural ni inevitable, sino consecuencia del abandono institucional, de un modelo de país donde el mundo rural no ha tenido voz".

