Miranda do Douro conmemora los 480 años de la rúbrica del rey Joao III

La capital de la "Raya" de España y Portugal escribía este jueves una nueva e insigne página en su ya rica e interesante historia con la conmemoración de los 480 años de la declaración como ciudad de la hasta entonces Villa de Miranda do Douro por parte del rey Joao III en 10 de julio de 1545.

Miranda do Douro es una población tan bella como cautivadora y acogedora, seguramente ya desde sus aconteceres en la Edad del Bronce y luego con las tribus visigodas o ya con los musulmanes como Mir Hándul en el 716 después de Cristo. Diferentes culturas sobre un mismo territorio que han labrado el carácter abierto y sencillo de uno de sus principales valores, sus gentes, unos hombres y mujeres con unos orígenes, costumbres y tradiciones similares a las de Aliste y Sayago, que cada día y más aún en verano acoge con agrado la llegada de cientos de zamoranos que allí tiene uno de sus lugares preferidos para pasar el día disfrutando de su patrimonio, comercio y gastronomía.

Cierto y digno es reconocerlo que la Miranda do Douro que hoy conocemos guarda en esencia pura el gen de sus fundadores, el "Rey Labrador" Don Dinis (que creo la primera Universidad Portuguesa en Coimbra el 1 de marzo de 1290) y su esposa la nieta de Jaime I "El Conquistador", Isabel de Aragón, luego elevada a los altares y a la que se le conoce entres los portugueses como la más amada mujer de Portugal, por sus buenas obras.

Ellos, casados por poderes el 11 de febrero de 1282, Dinis e Isabel fundaron la Miranda do Douro actual el 18 de diciembre de 1286 y allí, en sus entonces ya Villa, pasaron la noche antes de llegar a tierras alistanas para rubricar el 12 de septiembre de 1297 la "Concordia de Alcañices" fijando las fronteras más antiguas conocidas de Europa.

Una ciudad con 480 años de historia al otro lado del Duero / Chany Sebastián

Hoy Miranda do Douro era una fiesta, para orgullo de los mirandeses y mirandesas, al son de tres idiomas, el portugués, el mirandés y el castellano, en un día típico de verano donde se notaba la numerosa presencia zamorana en una fecha en que se conmemoraba su proclamación como ciudad por el Rey Joao III un ya lejano 10 de julio de 1545, monarca que tiene allí dedicada una calle y que rubricaba "por mi propia iniciativa y libre voluntad la hago ciudad y le concedo todos los honores, privilegios y libertades que por derecho debe tener, como las de mis ciudades y reinos y dominios". Una categoría que ya reconocía la Bula Pro Excelenti Apostolicae Sedis junto a la de Diócesis.

Fue un "Día de la Ciudad" y qué mejor lugar para la celebración que el Largo Joao III (el monarca que lo hizo posible) en un emotivo acto institucional presidido por la presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, con el izado de la bandera de Portugal bajo los sones musicales de la Banda Filarmónica Mirandesa. Luego tenía lugar el homenaje a las instituciones y personalidades del municipio.

Por la tarde destacó la presencia del periodista José Rodrigues Do Santos que presentó su nuevo best seller y romance "O protocolo Caos". Se trata de uno de los periodistas más populares de Portugal y presentador del Telediario en la RTP 1. Broche de oro nocturno en la Catedral de Miranda do Duro con el concierto "El Amor Brujo" (Opera en la Academia- y en la Ciudad).

La Semana de la Cultura Mirandesa continuará mañana viernes a las 18 horas en la Casa de la Cultura Mirandesa con la presentación del libro "Diócesis de Braganza-Miranda (Iglesias más Bellas)" donde el obispo Nuno Almeida pone el prefacio a la obra publicada por Editorial Paulinas. Ya por la noche será el mini auditorio el que acogerá a las 22 horas la comedia "Amigas y Rivales" con Rosa do Canto y Noémi Acosta.

Para cerrar, el sábado los protagonistas en el tardeo, 16 horas, serán los Pauliteiros de Miranda que con sus ancestrales danzas e indumentaria animarán el largo Joao III, donde a las 22 horas, llegará el punto y final con el espectáculo "Bezes uuto nel anfenito" de Leiras.

La Facultad de Letras de la Universidad de Oporto y la Cámara Municipal de Miranda do Douro, representadas respectivamente por la alcaldesa Helena Barril y la directora y profesora Paula Pinto Coista han rubricado un protocolo de colaboración con el objetivo de fortalecer la cooperación técnico científica entre las dos instituciones en la promoción de la lengua y la cultura con implementación de cursos, proyectos de investigación, acciones culturales y otras iniciativas que valoren y energicen el uso del idioma mirandés dentro y fuera del territorio.

Dentro de la historia de Miranda do Douro destaca la "Línea Ferroviaria del Sabor" que unía mediante vía estrecha la estación de Pocinho con Duas Iguejas en los alrededores de la ciudad. Aunque se comenzó a fraguar en 1877 el primer tramo de Pocinho a Carviçais no estaría listo hasta 1911 para llegar a Miranda en 1938 cerrando medio siglo despues en 1988.

Uno de los atractivos de Miranda do Douro es el Salto del Duero construído en 1961con una longitud de coronación de 263 metros sobre la que cruza la carretera de unión con España por Sayago dando origen a un embalse con 14 kilómetros de retroceso donde uno de sus atractivos son los paseos en barco.