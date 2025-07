"La mayor ilusión de mi vida es que mi colección de máquinas de coser se exhiba en un museo"

A sus 81 años, Luis de Pedro Nicolás se emociona al recordar el homenaje recibido en su pueblo durante la presentación del quinto número de la revista "Hablemos de Abelón" deciado a su historia vital. Tras emigrar a Guernica y pasar cuatro años en Estados Unidos, a su regreso a España comenzó a comprar máquinas de coser y, en la actualidad, posee una de las mayores colecciones del mundo.

¿Cómo valora el homenaje que le ha rendido su pueblo con la edición de un número monográfico del cuaderno divulgativo "Hablemos de Abelón" dedicado a su vida?

Lo valoro como un gran homenaje, al que asistió mucha gente. Creo que al acto de presentación de la revista nunca ha ido tanta gente y ha sido un éxito total. Estoy en una nube. He hecho muchas exposiciones en el País Vasco y en Burgos muy importantes a las que ha ido mucha gente, pero son sitios más grandes que Abelón. Por eso, que en mi pueblo me hayan recibido así y que al acto de presentación de la revista hayan acudido autoridades como los alcaldes de Guernica, Fermoselle o Abelón, al margen de familiares y muchos vecinos, para mí ha sido súper bonito y un homenaje muy emocionante.

Aunque emigró de Abelón con tan solo 19 años, ¿ha mantenido el vínculo con su pueblo natal y con sus raíces?

Sí. Me fui a Guernica en el año 1963, pero iba cada año a Abelón cuando tenía vacaciones. En 1969 me fui a Estados Unidos a trabajar cuatro años y, tras regresar a España, he vuelto a Abelón esporádicamente. En los últimos años he ido a la romería de Abelón, pero no en tantas ocasiones. Por eso, como ahora me han recibido en Abelón con los brazos abiertos, estoy en una nube y muy emocionado.

¿Ha sido complicado resumir su intensa vida, sus vivencias y sus recuerdos en las páginas que conforman la revista "Hablemos de Abelón" que se ha presentado recientemente en el pueblo?

La verdad es que sí. Con nueve años ya estaba cuidando ovejas, mis padres tenían que trabajar y, desde esa infancia en Abelón, ha sido complicado resumir tanto mi vida. Para plasmar mi vida en la revista Manolo Salmerón me fue preguntando cosas y me pidió que mirara a mi interior y a los recuerdos. La verdad es que de pequeñas cosas ordinarias ha conseguido hacer cosas extraordinarias. Manolo ha sacado vivencias y recuerdos de lo más profundo de mi ser, cosas buenas y muy positivas que incluso yo no las había sabido apreciar.

¿Por qué decidió abandonar el pueblo de Abelón y emigrar al País Vasco, concretamente a Guernica?

Acababa de cumplir 19 años y decidí que había llegado el momento de realizar mi sueño. Era mi primera salida de Abelón. Cuando llegué a Guernica empecé a trabajar en una empresa, la fábrica de cubiertos Cruz de Malta, desde 1963 hasta 1969, año en el que me fui a Estados Unidos y pedí una excedencia. Estuve cuatro años fuera, pero cuando regresé a Guernica volví a trabajar en la misma empresa hasta que me jubilé.

"En Estados Unidos llegué a tener más de 2.700 ovejas a mi cargo, tres caballos y tres perros!

¿Qué supuso en su vida aquel viaje a Estados Unidos para trabajar como pastor?

Me apuntó un hermano mayor sin decirme nada, supongo que porque quería protegerme. Con 25 años me pareció bien la idea porque conocía a gente que había emigrado a Argentina y le había ido bien. Me llamaron, me hicieron un pequeño examen sobre las ovejas y no sabía muy bien qué contestar porque, por ejemplo, me preguntaron cuántos dientes tiene una oveja y yo no conocía la respuesta. En la entrevista conté que tenía un hermano que siempre había cuidado ovejas y que tenía muchas ganas de aprender. El viaje a Estados Unidos fue una aventura porque suponía volar en avión a Nueva York y recuerdo que cuando llegamos no podíamos aterrizar y la gente empezó a protestar, pero yo estaba disfrutando viendo las luces de aquella ciudad, porque tenía mucha ilusión por ir. Nosotros nos colgamos un cartelito para que nos pudieran identificar y nos dijeron que pusiéramos el reloj en hora y que cuando fuera una hora concreta nos debíamos bajar, pero no nos dijeron que dentro de Estados Unidos iba cambiando la hora. Teníamos que coger otro avión para llegar a Utah que era mi destino, pero atendiendo a las indicaciones de nuestros relojes nos bajamos en el aeropuerto de Colorado y nos quedamos sin maletas. Conseguimos entendernos con unas personas que hablaban español y con sus indicaciones, de vuelta al avión. Por fin llegué a un rancho en el que había ovejas y vacas y, poco a poco, el patrón fue conociendo cuáles eran mis cualidades para desempeñar aquel trabajo. En principio comencé trabajando con ovejas acompañando a otro pastor. Con el paso del tiempo, llegué a tener más de 2.700 ovejas a mi cargo, tres caballos y tres perros. En el rancho aprendí a vivir una nueva vida. El patrón estaba contento conmigo y, además de más salario, me ofreció hacerme súbdito americano. En la embajada española y sin saber inglés, pero con la ayuda del patrón, logramos los papeles de súbdito americano y me quedé un año más en Estados Unidos.

Luis de Pedro, posa con algunas máquinas de coser tras el homenaje recibido en Abelón. / Cedida

¿No se planteó quedarse a trabajar y fijar su residencia en Estados Unidos?

La verdad es que mi idea siempre fue volver y formar una familia. Me fui a Estados Unidos con el objetivo pagar el piso que ya me había comprado y tener la economía más resuelta. No tenía idea de quedarme y, aunque me decía mucha gente que no podía perder lo que había conseguido, mi intención siempre fue regresar.

Cuando regresa a Guernica contrae matrimonio y su esposa, le propone abrir una tienda, ¿qué supuso esta propuesta en su nueva vida?

Regresé a España en 1974 y un año más tarde nos casamos. Mi mujer , María Ángeles Armero, trabajaba entonces en otra empresa de cubiertos, pero dejó la fábrica y en una habitación de casa empezó a impartir clases de costura y de bordados. Como las clases se llenaban me propuso abrir una tienda en un local que estaba cerca de casa, en la que empezamos una nueva vida. La verdad es siempre me han gustado los negocios, aunque de máquinas de coser no sabía nada. Poco a poco mi mujer me enseñó algunas cosas como por ejemplo a enhebrar la aguja de la máquina de coser. Pasado el tiempo íbamos vendiendo máquinas de coser como podíamos.

En una feria en Barcelona descubrió el interés que suscitaban las antiguas máquinas de coser, ¿este descubrimiento fue el primer paso para empezar a comprar y crear su colección?

En el año 1998 acudí a una feria de máquinas de coser que se celebraba en Barcelona y que nos ofrecía la posibilidad de ver los precios y comprar más barato. Mi gran sorpresa fue que en la entrada de la feria había unos escaparates grandes y que la gente se amontonada en ellos. Tras esos escaparates había unas máquinas que yo no conocía y aunque sabía que eran antiguas, no era consciente de que eran tan apreciadas. Ver esas máquinas de 1850 y 1860, que eran diferentes a las que yo conocía, despertó en mí un interés tremendo. En la feria me dijeron que participaba un señor que tenía como unas treinta máquinas antiguas y le compré una porque tenía ese capricho. A partir de ahí, cuando yo tenía 54 años, cambió mi vida. Ahora tengo 81 años y tesa ilusión no la he perdido y es aún más grande.

"He llegado a tener 700 máquinas de coser antiguas y ahora conservo más de 400"

Esta afición le ha permitido también viajar a distintos países para comprar máquinas de coser antiguas…

La verdad es que sí, porque yo era un obrero normalito, pero esta afición me ha permitido viajar a distintos países. Conocí a un señor de Alicante que era coleccionista, Emilio Cano, y yo veía sus máquinas y me parecían una maravilla. Yo entonces no tenía mucho dinero para comprar, pero Emilio Cano me apuntó a una asociación de coleccionistas de 25 países y viajé a Londres para participar en una subasta en la que compré una máquina de coser. Además he viajado a Francia, Alemania o a Noruega, donde mi hija trabajaba como guía turístico. En una tienda de Noruega compramos una máquina que tenía dos partes y quedamos en que nos la enviaban unos meses más tarde por autobús. Pasaron dos años y la máquina no me llegaba y, al final, me llegó solo una parte. También hemos recorrido muchísimos mercadillos.

En su colección ha llegado a tener hasta 700 máquinas de coser y, aunque en la actualidad la conforman unas 400, está considerada una de las más importantes del mundo, ¿esta afirmación es cierta?

He llegado a tener 700 máquinas de coser antiguas y ahora conservo más de 400. Que es una de las mejores colecciones del mundo no lo digo yo, porque para cada uno la suya es la mejor, pero en la prensa sí se ha recogido que era una de las más importantes. En esto del coleccionismo lo que es cierto es que nadie tiene todas las máquinas de coser que han existido. En mi caso, yo era un obrero, pero con mucha ilusión, en lugar de comprar otras cosas, poco a poco, he ido comprando y sumando máquinas de coser a la colección.

¿Cuál es la máquina de coser más antigua de las que conforman su colección?

La más antigua de las que tengo en mi colección es del año 1852. La verdad es que la historia de la máquina de coser es muy larga de contar. En el siglo XVIII se inventó la aguja y en esa época ya hubo muchos intentos de crear la máquina de coser. En 1830, un francés, Barthelemy Thimonnier, inventó la primera máquina de coser, convenció a las autoridades de su funcionalidad y le dieron trabajo para coser trajes para los miembros del Ejército. Fundó una empresa con 80 operarios, pero los sastres franceses consideraron que la fábrica era una competencia desleal, porque si los profesionales daban 25 o 30 puntadas al minuto, la máquina de coser que había inventado Thimonnier ya daba 200 puntadas por minuto. Los sastres franceses decidieron unirse y quemaron la fábrica y, aunque fue reconstruida, la volvieron a quemar. Thimonnier desistió y se fue a Inglaterra a probar suerte. Posteriormente surgieron otros inventores que tampoco tuvieron suerte hasta que Isaac Merritt Singer, copiando de los demás mejoró algunas cosas de la máquina de coser, y junto a un abogado que era un buen vendedor, inventó la venta a plazos, lo que se convirtió en un negocio redondo. Enviaban revistas a las casas y, de que la gente no quisiera saber nada de las máquinas de coser, a partir de entonces se empezaron a vender. A Singer le denunció un inventor que, con el tiempo ganó, pero para entonces Singer ya estaba forrado. La máquina de coser fue un invento que revolucionó el mundo porque propició la creación de muchos puestos de trabajo o que muchas mujeres se pudieran incorporar al mundo laboral.

"Mis máquinas se han utilizado en muchos sitios, pero los más importantes han sido "Maestros de la Costura" de TVE o una serie sobre Cristóbal Balenciaga"

Además de coleccionarlas, sus máquinas de coser han sido utilizadas en series y programas de televisión, ¿cómo surgieron estas colaboraciones?

Mis máquinas se han utilizado en muchos sitios, pero los más importantes han sido en TVE. En el programa "Maestros de la Costura" de TVE han salido seis años, yo prestaba las máquinas antiguas y Alfa las más modernas. También me ofrecieron colaborar en una serie sobre Cristóbal Balenciaga, proyecto en el que me apetecía mucho participar porque estaba relacionado con un modisto vasco, que sin duda fue uno de los más importantes del mundo. Colaborar ha supuesto un honor para mí porque podían haber recurrido a fábricas de máquinas que había en la zona, pero el "plan A" siempre fue contar con las mías.

¿Las máquinas de coser de su colección requieren unos cuidados de mantenimiento y conservación especiales?

Intento cuidarlas y siempre digo que a la máquina de coser hay que tratarla como al cuerpo de la mujer, es decir, con mucho cariño. La verdad es que este mundo me gusta mucho, me apasiona y me da vida.

En la actualidad, ¿ha decaído el uso de la máquina de coser o sigue siendo un artículo de primera necesidad?

La máquina de coser no es un artículo en desuso. Llevamos mucho tiempo utilizando máquinas de coser y gracias a ellas muchas familias han sobrevivido y han salido adelante y muchos padres han podido pagar las carreras a sus hijos. Conozco casos en los que las modistas, gracias a coser la ropa a las mujeres de los generales o de personas que mandaban en otras épocas, han podido sacar a sus hijos de la cárcel. Conozco muchas historias relacionadas con las máquinas de coser, unas bonitas y otras más duras, pero todas son impresionantes.

Parte de la colección de máquinas de coser propiedad de Luis de Pedro Nicolás. / Cedida

Ha exhibido su colección de máquinas de coser antiguas en varias exposiciones celebradas en el País Vasco o en Burgos, pero ¿tiene previsto organizar alguna en la provincia de Zamora?

Nadie me lo ha propuesto y, aunque ya tengo muchos años, todo sería moverlo. La mayor ilusión de mi vida es que se abriera un museo y que esas máquinas de coser se exhibieran y quedaran en él para siempre. Me gustaría que ese museo se pudiera abrir en Guernica, porque llevo mucho tiempo viviendo allí y es un pueblo grande, pero si no fuera posible, valoraría que pudiera abrirse en otro lugar si realmente hay interés. La verdad es que no descarto ninguna alternativa que pudieran plantearme. Ya tengo una edad y me gustaría que este tema quedara resuelto porque mis hijos, aunque también les gusta este mundo de las máquinas de coser, tienen su trabajo y su vida. He podido vender las máquinas una a una y conseguir mucho más dinero que si pongo en venta toda la colección, que es algo mucho más complicado. Mi objetivo no es venderlas si no que la gente las pueda ver y admirar. He visto a mucha gente disfrutar y emocionarse con mis máquinas de coser. Tengo muchas historias que contar y por eso me gustaría que se pudieran exhibir en un museo. Ahora, la gente arregla las máquinas y sigue cosiendo. En este punto, es muy importante recordar que gracias a las máquinas de coser todos vamos vestidos y calzados, si no pasaríamos mucho frío. Y es que, excepto las joyas que llevamos, prácticamente todo lo demás se ha creado con máquinas de coser, es decir, desde la ropa interior, a la exterior o los zapatos.

¿Tiene previsto seguir ampliando su colección?

Sigo en activo, aunque creo que me quedan pocas máquinas de coser que pueda conseguir para poder seguir ampliando la colección. Además, de las que me quedarían por comprar ya no quedan. Por ejemplo, me falta una de una ardilla y otra de un caballo que no existen o, al menos, no sabemos que las tenga nadie. Por eso he mandado tallar en madera esas figuras de los dos animales.

