La Sierra de la Culebra se rinde a los valores alistanos, tabareses y albarinos

Aliste, Tábara y Alba, la comarca natural más grande de la provincia de Zamora con una superficie geográfica de 2.118 kilómetros cuadrados con 31 municipios y 102 núcleos de población “es una de las áreas rurales con más productos endógenos agroalimentarios y valores patrimoniales a nivel etnográfico, cultural, folclórico y en biodiversidad de la Península Ibérica, que entre todos podemos y debemos de preservar para el disfrute de las generaciones venideras”.

Esta fue la conclusión y sentencia, unánime, de los alistanos, tabareses y albarinos que, como ya es costumbre desde 1989, se han dado cita este sábado en la acogedora localidad de Ferreras de Abajo para celebrar la XXXV edición del Día de la Comarca de Aliste, Tábara y Alba en una espléndida jornada veraniega a la vera de la mítica Sierra de la Culebra y con el serreño río Castrón como fiel testigo de una celebración que una vez más, gracias a los comarcanos, allegados y foráneos, se ganó a pulso su sobrenombre de fiesta de la hermandad y de la convivencia.

Autoridades, responsables de las Fuerzas de Seguridad y vecinos asisten a la misa oficiada en Ferreras de Abajo. / Chany Sebastián

La plaza Evaristo García Taboada acogía el recibimiento de autoridades, con el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez Domínguez, y el subdelegado del Gobierno, Ángel Blanco García, junto a la mayoría de alcaldes de la comarca y altos cargos de la Policía Nacional y Guardia Civil recibidos por el anfitrión, Jesús Hernández López ,y el presidente e inerventora de Facata, Carlos Fresno Gago y Mónica Llover Fernández, respectivamente.

La iglesia de San Juan Bautista construida en 1981 con piedras de las antiguas casas de camineros de la provincia de Zamora, dio un respiro poniendo la frescura en un caluroso día, con la celebración de la misa oficiada por Santiago Fernández Castellanos, lugar donde también daba el pregón Elena Carro del Río, magistral, donde en primera persona hizo un recorrido por su infancia y juventud en Ferreras de Abajo evocando a quienes formaron parte vital de ella.

Es Aliste, Tábara y Alba tierra de buenas gentes, hombres y mujeres que cada uno a su manera, han contribuido, contribuyen y contribuirán a escribir la historia de nuestra tierra, siendo por ello justo y de agradecer que cada año se reconozca a uno de aquellos que ha destacado por su labor.

Elena Carro del Río comparte con los asistentes el pregón del Día de la Comarca. / Ch. S.

La Federación de Asociaciones Culturales de Aliste, Tábara y Alba reconocía como “Personaje Ilustre del Día de la Comarca 2025” al actual Comisario Jefe de la Policía Nacional en Zamora, Guillermo Vara Ferrero, por su contribución personal y profesional a defender y dar a conocer los valores y grandezas de su tierra de origen allí donde la vida le ha llevado: “un honor que me supera, pero que asumo con humildad y orgullo sabiendo que nace del cariño y el respeto de mi gente, de aquellos con quienes comparto raíces, cariño y esperanza. Más que un reconocimiento lo siento como un abrazo de mi tierra y un gran gesto de generosidad de mi pueblo”.

Guillermo Vara Ferrero, aquel niño que con tres años dejó su pueblo para irse con sus padres a vivir a Zamora, se presentó con “el corazón lleno de sentimientos y con una mezcla de emociones difícil de poner en palabras: gratitud y asombro” y volvió a la niñez. “Para mí el pueblo y en especial la Sierra de la Culebra vista con aquellos ojos, me parecían un lugar especial, casi mágico, inmenso, donde la naturaleza hablaba. Hace unos años esa sierra nos hizo llorar a todos. El devastador incendio que la arrasó fue una herida profunda, no solo para el paisaje, sino para el alma de esta comarca. Pero también demostró la fuerza y la solidaridad de nuestras gentes, que no se rinden, que cuidan de su tierra como de un ser querido, incluso dando la vida”.

Y rindió un emotivo recuerdo “a los cuatro vecinos fallecidos en el incendio, Victoriano, Eugenio, Ángel y el brigadista Daniel Gullón Vara, mi paisano de Ferreras de Abajo, servidor público que falleció en acto de servicio, cercado por las llamas, cuando trabajaba en las labores de extinción; su recuerdo, entrega y sacrificio nos ha de servir de estímulo a todos”.

Se acordó Guillermo de la familia que, como subrayó, “unas personas muy especiales para mí y que hoy, desde el cielo, nos estarán contemplando, mis abuelos paternos de Ferreras de Abajo Juan y María, los maternos de Litos Vicente y Filomena, mi padre Aurelio; y mi madre Lucinda que no nos ha podido acompañar hoy en este acto, aunque le hubiera encantado, pero los noventa años ya pesan. Gracias por vuestra sabiduría y por mostrarme el valor del trabajo duro”.

Galardón compartido

Reconocimiento compartido con todos sus familiares y en especial con su mujer Carmen, “por su apoyo incondicional, ella ha sufrido mis idas y venidas por los distintos destinos, cambios de residencia, horarios introspectivos, de los que conocía la hora en que salía de casa, pero nunca la del regreso”.

Con la humildad que le caracteriza Vara Ferrero reconoció pensar que el éxito no es un logro individual. “No sería quien soy, ni estaría aquí hoy sin la ayuda y la colaboración de mi otra familia, la Policía Nacional de Zamora y Alcañices. Gracias por acompañarme, por vuestra energía, apoyo, dedicación y lealtad. Este galardón también es vuestro".

Ha sido este sábado “un día de esos que se quedan a vivir en el alma” y Guillermo Vara Ferrero quiso compartir también su distinción con todos sus vecinos de Ferreras de Abajo y Litos y, por extensión, a los alistanos, tabareses y albarinos “gracias porque vosotros me recordáis que pertenezco a este lugar, que soy parte de su memoria, de sus valores y de su historia compartida. Uno nunca deja de pertenecer al lugar donde nació y donde aprendió a soñar”.

Nacido en Ferreras de Abajo, licenciado en Filología y diplomado en Ciencias Policiales por la Universidad de Salamanca, ingresó en 1992 en la escala ejecutiva de la Policía Nacional donde desarrolló su labor hasta 2008 en que ascendía a Inspector Jefe para ascender a comisario en 2020. Entre sus variados destinos han estado la Jefatura Superior de Policía de Madrid y las comisarías de Ponferrada (León), Salamanca y Zamora, donde fue Jefe de la Brigada de Seguridad Ciudadana.

