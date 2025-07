Miranda do Douro: 480 años de su declaración como ciudad

La Raya de España y Portugal conmemorará institucionalmente el día 10 de julio los primeros 480 años de la elevación a ciudad de la villa de Miranda do Douro, un hecho histórico que llevan con orgullo los mirandeses en una población tan histórica como acogedora que tiene como sus principales visitantes y admiradores a los ciudadanos de la provincia de Zamora. Buscando los orígenes de Miranda do Douro, a tenor de los hallazgos arqueológicos deberíamos retroceder en el tiempo a su primera población en la Edad de Bronce. Posteriormente hacia el 716 después de Cristo las tribus visigodas fueron derrotadas por los musulmanes, los cuales ocuparon algunas de las tierras fronterizas con Aliste y Sayago: zona a la que llamaron Mir Hándul.

La Miranda actual nacía un ya lejano 18 de diciembre de 1286 por iniciativa del rey Don Dinís desposado con Isabel de Aragón (Santa Isabel de Portugal), el mismo que el 12 de septiembre de 1297 rubricaba en tierras alistanas con el rey de Castilla Fernando IV el "Tratado de Alcañices" que daba origen a las fronteras conocidas más antiguas de Europa. Aunque nacía como aldea inmediatamente era ascendida a la categoría de Villa como feudo de la Corona de Portugal.

Su historia como ciudad daba comienzo en el siglo XVI, dentro del vasto territorio de la Archidiocesis de Braga que incluía todo el norte de Portugal al norte del río Duero, muy complicado de administrar, cuando el rey luso Don Joao III solicitaba oficialmente a Roma la creación de una nueva sede episcopal en Miranda do Douro con la firme intención de reforzar la presencia eclesiástica y de esta manera fortalecer el control regio en dicha zona fronteriza con Zamora, mancando de esta manera también un paso en la contra reforma.

Pendones en la villa. | ARCHIVO

Carta Regia

Día 22 de mayo de 1545: esa fue la histórica fecha en que por la Bula “Pro Excelenti Apostolicae Sedis” el Papa Paulo III creaba con carácter oficial la Diócesis de Miranda do Douro atendiendo la petición del rey Don Joao III constituida por los Arciprestazgos de Miranda do Douro, Braganza, Lampaças, Mirandela y Monforte. Paulo III nombrado papa el día 13 de octubre de 1534 tuvo una relación estrecha con Aliste y Tras os Montes-Alto Douro pues el fue quien concedía también la Bula a la Hermandad Penitencial de la Santa Vera Cruz de Bercianos de Aliste.

La Bula "Pro Excelenti Apostolicae Sedis" otorgaba simultáneamente a Miranda do Douro la categoría de ciudad y establecía la iglesia de Santa María como sede catedralicia, con autoridad eclesiástica, jurisdicción, cabildo, coadjutores y derechos propios. Apenas dos meses después el monarca Don Joao III mediante Carta Regia del día 10 de julio de 1545 ratificaba como ciudad a Miranda do Douro: "por mi propia iniciativa y libre voluntad la hago ciudad y le concedo todos los honores, privilegios y libertades que por derecho debe tener, como las de mis ciudades de mis reinos y dominios". Este acto venía a conceder a Miranda do Douro los derechos cívicos, políticos y económicos propios de una ciudad, autonomía administrativa, foro municipal, ferias y mercados.

Pauliteiros durante una danza. | ARCHIVO

El reconocimiento regio y papal consolidaba a Miranda do Douro en la capital de la región de Tras os Montes una de la mas importantes e históricas del reino de Portugal además de convertirse en un importante centro civil y político con nuevas instituciones, el incremento de la población y además reforzaba la dinámica urbana. La fortaleza militar a orillas del río Duero mirando a España (Zamora) ofrecía la vigilancia fronteriza y las funciones defensivas.

Dos siglos después por la Breve Pastoris Aeterni de 5 de marzo de 1770 el Papa Clemente XIV, en esta ocasión a instancias de Don José, desmembraba la Diócesis en dos. A Miranda le asignaba su Arciprestazgo y al de Braganza los otros cuatro. Una división que a duras penas aguantó una década pues el 27 de septiembre de 1780 el Papa Pío VI por la Bula Romanux Pontifex volvía a reagrupar a Miranda y Braganza en una sola Diócesis. Hoy es la sede del cocelho que integra a 13 freguesías y que abarca una superficie geográfica de 488,36 kilómetros cuadrados limitando al norte y este con España (Aliste y Sayago)

Pendones en la villa. | ARCHIVO

La Concatedral

La Concatedral de Miranda do Douro es uno de los principales elementos del patrimonio material e inmaterial a nivel religioso, social, humano y arquitectónico de la diócesis y de la ciudad de Portugal que más es visitada a lo largo del año por los cuidadnos de la provincia de Zamora. Se trata de una auténtica joya que comenzaba a construirse el día 24 de mayo de 1552 y la coronación del altar data de 1586. La obra implicó tener que destruir la antigua iglesia de Santa María un templo gótico que se había levantado durante el reinado del rey Don Dinís.

Miguel de Arruda y Gonzalo Torralba fueron los autores de un proyecto para cuya ejecución material se elegía a Francisco Velasques, destacando su armoniosa fachada, junto a su cuerpo central que está flanqueado por dos poderosas torres, con un interior en tres naves abovedadas de estilo gótico y crucería de ojivas de nervaduras visibles. Gregorio Fernández un maestro natural de Galicia afincado en Valladolid fue en el siglo XVII el autor del retablo mayor en lo que se un conjunto escultórico dedicado a Santa María la Mayor.

Una de las bondades por las que es conocida la Catedral de Miranda do Douro es por albergar en su seno a una de las imágenes religiosas con más veneradas y con más devoción en Portugal: Menino Jesús de la Cartolinha, del siglo XVII, que se encuentra en un oratorio de madera dorada barroca a donde acuden los devotos a ofrecer sus ofrendas y rezos.

Otro de sus retablos son los de Nuestra Señora de los Remedios, Sao Bento, Santo Amaro, Nuestra Señora del Rosario (ahora Sagrado Corazón de Jesús), San Pedro, San Jerónimo, y Nuestra Señora de la Piedad. La actual Diócesis de Braganza-Miranda es, con una superficie geográfica de 6.599 kilómetros, la cuarta más grande del vecino país de Portugal, con cuatro Arciprestazgos que se dividen en 18 Unidades Pastorales que aglutinan a su vez a 321 parroquias con alrededor de 122.804 feligreses. Desde el 19 de mayo de 2023 su Obispo es Nuno Manuel dos Santos Almeida. Es sufraganea de la Archidiocesis de Braga a la que también perteneció Aliste.