"La Virgen de la Salud es el alma y la vida de la devoción mariana en Aliste"

Javier Campos Santiago, un alcañizano de pura cepa, se convirtió en emigrante con sólo siete años pero al jubilarse cumplió su sueño de regresar a la tierra que le vio nacer y es ahora el presidente de la cofradía de la Virgen de la Salud venerada hoy como la Patrona de la Comarca de Aliste.

A usted la vida le convirtió en un alistano errante siendo sólo un niño, pero nunca olvidó sus orígenes ¿Quién es Javier Campos Santiago?

Un alistano y alcañizano que se siempre me he sentido y me sentiré orgulloso de la tierra de mis orígenes y de sus ancestrales costumbres y tradiciones populares como las romerías de las que soy un fiel seguidor y defensor. Nací el día 3 de septiembre de 1957 en la Villa de Alcañices en el seno de la familia formada por mis padres José Campos Sánchez y Henar Santiago Romero en la que nacimos tres hermanos, Jesús, párroco que desarrolló su labor sacerdotal en Carbajales de Alba, Toro y Zamora capital hasta irse como misionero a ofrecer su labor evangélica y humanitaria en la República Democrática del Congo en África; José Luis un militar que participo en misiones humanitarias por varios países, ya jubilado, y yo. En Alcañices viví hasta los siete años de edad en que mi padre, Guardia Civil, fue trasladado aun un nuevo destino, pero nunca perdimos el contacto con la Villa. Mi vida profesional la desarrollé como Guardia Civil en la Policía Judicial y Científica en Valencia, hasta que me jubilé en 2017 y regresé a la Villa colaborando desde entonces en todo lo que puedo en la vida social, cultural y religiosa de mi pueblo y comarca.

¿Qué significan las romerías para los alistanos y trasmontanos?

Forman parte, casi me atrevería a decir que imprescindible, de nuestra historia en “La Raya” de España y Portugal donde durante siglos han propiciado no sólo los ritos y las devociones marianas compartidas por españoles y portugueses sino también un intercambio comercial, social, cultural y económico pues en cada romería van juntos, que no revueltos, las misas, procesiones y mercados. En el caso concreto de la Virgen de la Salud goza de mucha devoción entre los alistanos y las alistanas pues aparte de ser la protectora de la salud es la patrona de la comarca de Aliste. Es, sin lugar a dudas, un valor patrimonial, material e inmaterial que entre todos debemos de preservar no solo para que lo conozcan sin que también lo puedan disfrutar las nuevas y futuras generaciones. La romería de la Virgen de la Salud está declarada oficialmente por la Consejería de Cultura de la Junta como Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León.

Estamos ante la hermandad más grande de las antiguas vivarías de Aliste y Alba ¿Cuáles son los requisitos para ser miembro de la cofradía de la Virgen de la Salud?

En la actualidad somos un total de 527 cofrades y de ellos 23 son nuevos procesionarán hoy por primera vez. Puede ser cofrade cualquier devoto o devota de España o de Portugal que así lo desee pues se trata de una hermandad comarcal y transfronteriza a la vez que mixta: de hombres y mujeres. El único requisito para serlo es pedir la entrada a la Junta Directiva y una vez se pasa a formar parte de ella pagar una cota simbólica anual de cinco euros. Al convertirse en cofrade se recibe el medallón de la Virgen de la Salud que le acredita como como tal y con el que, una vez es bendecido por el capellán de la cofradía, ya puede procesionar como un hermano o hermana más cada día 2 de julio acompañando a la Virgen de la Salud.

Estamos en un año de transición ¿Quiénes formáis la nueva Junta Directiva?

La Junta Directiva que presidía Jesús María Lorenzo Más tras una larga, intensa y acertada labor decidió dejarlo y dar paso a nuevos directivos. Tuvimos asamblea general el día 3 de noviembre de 2024 donde solo se presentó una candidatura y se eligió un nuevo equipo directivo que yo pasé a presidir, teniendo como vicepresidente Ángel Pérez Fernández natural de Viñas y casado en Alcañices, Paquita Argüello Prieto que regenta la librería Paqui es la secretaria e Isabel Ribera Genicio la tesorera, siendo los vocales Rosa María Píriz Mezquita, Margarita García Pertejo hija del pintor Ricardo Segundo García, Luis José Gago Colmenar y Antonia Álvarez Lorenzo. La anterior Junta Directiva desarrolló una gran labor y dejo el listón muy alto y es digno de agradecer, como la de todas aquellas personas que colaboran en la medida de sus posibilidades.

¿Cuáles son los actos programados para el Día Grande del 2 de julio de la romería mariana de Nuestra Señora la Virgen de la Salud?

El Santuario Mariano Diocesano de Peregrinación de Nuestra Señora la Virgen de la Salud acogerá a lo largo de la mañana tres misas en castellano y una en portugués. La Banda de Música de Zamora amenizará los pasacalles. La misa mayor dará comienzo a las 12.30 horas y estará oficiada por el párroco y capellán de la cofradía Teo Nieto Vicente con la participación de otros sacerdotes del arciprestazgo de Aliste y Alba; acto seguido sacaremos en su carro triunfante a la Virgen de la Salud que procesionará por Pérez Marrón, Plaza alcalde Tomas Carrión y San Andrés hasta el cruce con la calle Hospital donde regresaremos por la calle Labradores. Recorrido en el que contaremos con la animación musical de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras. Por la tarde como ya se costumbre tendrá lugar el último día de la novena que comenzó el día de San Juan Bautista, 24 de junio, y se dará a adorar y besar la reliquia de la Virgen de la Salud.

Tras la avalancha comarcal habitual del 2 de julio el día 3 de julio la fiesta tendrá un carácter ya más local para Alcañices.

Así es. A las 12 de la mañana desfilaremos desde la “Peña de Santa Catalina”, junto al río Angueira, por la calle Labradores hasta el Santuario Mariano donde tendrá lugar la ofrenda floral a la Patrona de Aliste para continuar con la misa y la tercera y última procesión en este caso concreto con el acompañamiento del grupo “Doña Urraca” de Zamora.

¿Vais a continuar potenciando la colaboración y participación con otras romerías marianas de España y de Portugal?

Efectivamente. Entre nuestros objetivos está seguir colaborando con las “Siete Hermanas” de España y Portugal imágenes y devociones marianas de Aliste y Tras so Montes de las que forma parte la Virgen de la Salud: Virgen de la Luz de Constantim, La Soledad de Trabazos, Virgen del Nazzo de La Povoa, La Encarnación de Villlacampo, Virgen de Árboles de Carbajales de Alba y La Riberinha de Quintanilha. Cada vez que el día 2 de julio coincide en domingo todas ellas se concentran en Alcañices y la próxima cita será en el año 2028 y estaremos encantados de que vuelvan a acompañarnos y a procesionar en Alcañices. Otro objetivo es poder hermanarnos con otras cofradías de la Virgen de la Salud que existan en la Península Ibérica.

La afluencia de romeros será masiva. ¿Puede haber problemas de aparcamiento?

Creemos que no. Alcañices cuenta ahora con la ventaja de tener la urbanización de Crispín a la que se puede acceder desde la propia travesía de la carretera Nacional 122 y allí puede haber sitio para estacionar alrededor de seiscientos vehículos. Con la ventaja además de ser un sitio céntrico ubicado en las cercanías de la iglesia de la Virgen de la Salud con lo cual es fácil ir andando ya sea a la misa y la procesión, al mercado o a disfrutar de los bares y comercios de la Villa.

La travesía de la Nacional 122 un problema también para la romería, más teniendo en cuenta que muchos de los romeros que han de cruzar al templo son personas muy mayores.

Tenemos la circunstancia que el Santuario Mariano se sitúa en la margen izquierda y las calles de Alcañices por las que se procesiona en la derecha, con lo cual no queda otra alternativa que cruzarla. Por ello hemos solicitado a la Subdelegación del Gobierno el correspondiente permiso y la Guardia Civil controlará el corte de tráfico momentáneo que habrá de hacerse para cruzarla en salida hacia Pérez Marrón y en la vuelta por Labradores. Hay que tener en cuenta además que será un día de mucho tráfico pues coincide con el regreso de miles de portugueses que trabajan en países como Francia, Suiza y Alemania a la vecina y hermana región de Tras os Montes.

Será su primera romería como presidente. ¿Como afronta el reto?

La verdad es que para mí un orgullo como alcañizano y como alistano ser devoto, cofrade y presidente de la hermandad e invito a todos los alistanos y trasmontanos y a cuantos así lo deseen a participar en la romería de la Virgen de la Salud con la seguridad de que, como lleva sucediendo durante siglos, quienes vengan a acompañar a la Patrona de Aliste pueden estar seguros que siempre serán bien recibidos en un pueblo siempre acogedor como lo es Alcañices.

