La Junta considera que el estado del lobo no es “desfavorable”

La Junta de Castilla y León rechaza la propuesta del informe sexenal sobre el estado de conservación del lobo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) por tener unas bases “erróneas” e “inseguras” y carecer del aval técnico.

Este documento, que tendrá que ser aprobado en Conferencia Sectorial, plantea que la especie está en un estado de conservación “desfavorable” en España al no alcanzar las 500 manadas.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha asegurado este miércoles que la Junta está "absoluta y radicalmente en contra" de la propuesta del Gobierno, si bien comparte los datos del segundo censo nacional coordinado, que contabiliza 333 manadas en toda España, lo que supone un 12 por ciento más respecto al anterior (2012-2014), en el que se registraron 297.

"Falta de lealtad"

En ese sentido, el titular de Medio Ambiente denunció la falta de “lealtad” del Gobierno porque ha planteado un informe sexenal para enviarlo a Europa que rechaza la comunidad por sostener que el lobo está en un estado “desfavorable” en base a un informe “supuestamente técnico”.

“Ese documento ha sido elaborado sin ninguna base técnica. Para nosotros la única base técnica reconocible es la de nuestros funcionarios públicos, nuestros biólogos, nuestros veterinarios, nuestros ingenieros de Castilla y León”, afirmó.

Igualmente, Suárez-Quiñones advirtió al Ministerio de que no va a aceptar un informe basado en el “parecer técnico” de determinados científicos, que insistió “no son personal público”. No obstante, indicó que las comunidades podrán fijar su posición porque el informe debe aprobarse y tener el "ok" de la conferencia sectorial del ramo, tras la última modificación legal introducida a través de la Ley de desperdicio alimentario.

Suscríbete para seguir leyendo