Las protestas por la supresión de paradas del AVE se extienden a Alta Sanabria

La movilización por la supresión de paradas en la estación Sanabria AV y en A Gudiña se extiende por la comarca. La Alianza UPA-COAG ha convocado una nueva manifestación en Padornelo, para mostrar el rechazo por la reducción del número de paradas en las estaciones de los territorios intermedios dentro de la línea de Alta Velocidad Madrid Vigo.

La concentración se llevará a cabo este viernes, 4 de julio, a las 11 horas de la mañana, en la explanada de la gasolinera situada al pie de la carretera nacional N-525.

Desde la Alianza consideran que este nuevo recorte en los servicios en el medio rural "conlleva una mayor precarización en otros servicios públicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos, supone una dificultad añadida a la permanencia de población en nuestros pueblos y desincentiva el turismo emergente en la comarca".

Vecinos de Robleda-Cervantes con una de las pancartas reivindicativas contra la supresión de paradas AVE en Otero de Sanabria. / Araceli Saavedra

El delegado comarcal de Coag, José Manuel Soto Testa, recalca que "lo primero es mantener la llama encendida después de las provocaciones de Renfe y el alcalde de Vigo en los propios medios, cuando dicen que han aumentado el número de viajeros en Sanabria y Gudiña con los nuevos horarios. Es una provocación y reírse de nosotros". Por ello, la Alianza prevé trabajar de manera conjunta con la provincia ourensana "con la idea de que vayamos las dos comarcas unidas y es cuestión de hablar y ponerse manos a la obra".

En este sentido, Soto ha recordado que "hemos dicho que la batalla larga y de largo recorrido. En verano levantaremos un poco el pie en cuanto a actos, pero vamos a seguir. Señaló que "los ciudadanos que viven en estas montañas tienen los mismos derechos, que no se le olvide al ministro de Trasportes y Movilidad, al "señor de Renfe" y al alcalde de Vigo. Tenemos el mismo derecho a subirnos al tren en Otero y a Gudiña".

Las movilizaciones se desplazan así a la Alta Sanabria "que lo mismo usan la estación de Sanabria que la de Gudiña", lugar donde resonará el "que salió en Villardeciervos" (de Sanabria y Gudiña unidas jamás serán vencidas) con el objetivo de que esa reivindicación llegue al Ministerio y a Renfe.

Por último, Soto no ha ocultado su enfado ante los silencios administrativos "como el de la Diputación de Ourense y la Xunta de Galicia y de altos cargos públicos de Castilla y León y Galicia". Al tiempo, recuerda que "las personas que vivimos en Sanabria y Carballeda no tenemos ninguna necesidad de ir a Vigo, salvo de visita, pero los de Vigo para ir o venir a Madrid no le queda otra que pasar por aquí. Y nos tienen que tener en cuenta y no despreciarnos", concluye.