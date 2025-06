"La justicia siempre llega": el acto en desagravio por el crimen de "El Doroteo" en Fermoselle

Hace 123 años, Gabriel González, apodado El Doroteo, moría asesinado por un grupo de personas en Fermoselle. El relato "oficial", universalizado por Miguel de Unamuno, describe a un matón, alborotador y desafiante, que se habría ganado la hostilidad del pueblo. Una investigación desmontó por completo la tragedia y ahora su familia asiste aliviada a un acto de desagravio.

"Gabriel González, El Doroteo, no era un matón, era un valentón, que es muy diferente". La investigación de José Luis Barreña, profesor y escritor argentino e hijo de fermosellanos, permitió en el año 2018 romper con el relato fabricado a lo largo de más de un siglo sobre un suceso que encontró eco en la prensa nacional.

Hijo de Rafael González, un liberal que había llegado a ser alcalde, Gabriel pasó unos años en Argentina hasta que volvió a España, estableciéndose en Verín junto a su hermano Antonio, un prospero comerciante. Un periodo convulso el de 1900, inmerso en rencillas políticas y un caciquismo que en Fermoselle representaba el alcalde y una sumisa guardia pretoriana. Coincidió también el alzamiento de los consumos y el saqueo al comercio.

Familiares de El Doroteo junto al alcalde José Manuel Pilo en su visita a Fermoselle / Francisco Marcos Varas

Enterado El Doroteo de los ataques a su familia, volvió a Fermoselle dispuesto a defender a su padre y averiguar quienes había sido los agresores. En seguida Gabriel se convirtió en un agente incómodo para aquel caudillo local que le provocó y desafió "en dos o tres ocasiones, aunque él no respondió". Hasta que la tarde del 29 de mayo de 1902, día del Corpus, en el fervor de la fiesta se formó un alboroto que termina con El Doroteo huyendo de un grupo de violentos y encerrado en una casa en la Barrio de las Tenerías, junto al Pozo Mergúbez. Tiros, golpes y 72 heridas en el cuerpo terminaron con la vida de Gabriel González a los 37 años y ante la mirada impasible del alcalde y los carabineros.

Un proceso judicial "bochornoso", describe José Luis Barreña, terminó con la absolución de los acusados y el desprecio hacia la familia del Doroteo que durante 123 años ha cargado con el estigma por la creencia popular de que Gabriel fue víctima de sus excesos. "Fue un acto de soberanía popular" sentenció Miguel de Unamuno en un relato publicado en la prensa. Y así fue quedando en el imaginario hasta que José Luis Barreña lo desmonta en su libro "Justicia al Doroteo. El malevo de Fermoselle".

Una sobrina nieta de Gabriel González muestra el pergamino recibido del Ayuntamiento / Francisco Marcos Varas

Además de poner negro sobre blanco la verdad sobre lo ocurrido, la investigación de este hijo de fermosellanos ha dado pie a una reparación del error 123 años después, con el actual alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, y el propio Barreña como fedatarios del acto de desagravio al Doroteo ante once descendientes de su familia.

Nietos, biznietos y hasta una tataranieta de Antonio González, hermano de Gabriel, se trasladaron desde Galicia y Asturias para participar en el acto organizado en el Ayuntamiento de Fermoselle. "Este acto de desagravio es un proceso tanto ético como político que conecta el pasado con el presente para sanar heridas históricas" proclamó José Manuel Pilo ante una familia emocionada y a la vez aliviada con el reconocimiento de la realidad.

Emoción de un familiar del Doroteo en el descubrimiento de la placa / Francisco Marcos Varas

"Una cosa es la leyenda y otra cosa son los hechos documentados" precisó Barreña. "Pero no hay mal que cien años dure, hoy la realidad social es totalmente distinta y la familia debe saber que este es un acto para reconciliar".

Esa familia que por boca de una sobrina nieta del Doroteo "nos permite restablecer los lazos con Fermoselle". Pues a pesar del tiempo pasado –más de un siglo– "nuestro sentir y nuestro interés en reparar el dolor de los que ya no están, solo se puede entender conociendo a la familia González. Lo que nuestro bisabuelo Antonio transmitió a los hijos y a los nietos es que no importaba lo que se dijera de Gabriel. Sabíamos que era un ajuste de rencillas políticas. A Gabriel se le quería, se sentía el dolor de una muerte injusta y atroz" expuso la descendiente del Doroteo. "Los González no soportamos las injusticia y sin son contra a familia somos vehementes, nosotros no dejamos a nadie al pie de los caballos" expresó su sobrina nieta en la restauración del honor de una familia tras un "triste y negro episodio de la historia que rompió el lazo de la familia con Fermoselle".

Es hora de sanar heridas. Un pergamino para la familia y una placa en el barrio de Las Tenerías, donde se dio muerte al Doroteo, inmortalizan el desagravio por el luctuoso suceso del Jueves de Corpus de 1902. "La justicia siempre llega" reza.

