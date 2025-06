El lamento de un cosechador zamorano: "Nos han echado de las autovías"

José Julio Herrero, también alcalde de San Martín de Valderaduey, se muestra más que indignado con las trabas "que nos ponen en esta provincia para ir con la máquina por la autovía. Son fechas puntuales, estamos trabajando, hay que recoger las cosechas, ¡que esto no es ningún capricho!" argumenta con su autorización complementaria de circulación en regla, pero obligado a dar rodeos, perder dinero y un tiempo precioso en plena campaña de siega. "¿Es así como apoyan a la agricultura en una provincia que vive del campo?".

La recolección del cereal genera un inusual tránsito de las máquinas por la geografía nacional que está regulado por Tráfico con los tramos autorizados en los que aparece excluida Zamora. Los maquinistas expiden el permiso especial para el tránsito de vehículos especiales agrícolas que les permite, dentro de las normas y horas establecidas, circular por ciertas autovías y carreteras nacionales. "Cuando tienes una vía paralela, una alternativa viable es razonable que no ocupemos las autovías, pero no es nuestro caso" puntualiza.

Julio Herrero circula por una autovía con la cosechadora / Cedida

"La ley no es igual para todos, en Zamora somos de otro mundo". Lo ha podido comprobar en el viaje de ida y vuelta que ha realizado a la provincia de Toledo, donde ha estado cosechando fincas de cereal. "Salgo a la autovía A-6 (del Noroeste) en Adanero, circulo sin problemas con la cosechadora por las provincias de Segovia, Ávila y cuando termina la provincia de Valladolid y llego a la de Zamora me tengo que salir de la autovía y desplazar por caminos, perdiendo dinero y tiempo. Desde la autovía estaría a 15 kilómetros de mi casa (en San Martín de Valderaduey), y me toca dar un gran rodeo después de diez horas de viaje. ¿Hay derecho a esto?" se pregunta el maquinista y alcalde terracampino.

"Pagamos casi 140 euros por el permiso especial, cumplimos con todos los requisitos de seguridad que se nos pide, que contra eso no decimos nada, y resulta que cuando entras en la provincia de Zamora te tienes que salir de la autovía y, sin alternativas de carreteras paralelas, y dar unos rodeos tremendos porque si no te arriesgas a que te precinten la máquina. Es la única provincia de España donde pasa esto" expresa Julio Herrero, aclarando que "no es un problema con la Guardia Civil; al contrario, los agentes nos facilitan las cosas pero cumplen lo que les dictan de arriba y si no podemos ir por la autovía nos paran y multa al canto".

Destaca Julio Herrero el caso de los cosechadores que circulan desde León hacia Castilla-La Mancha, que "si quieren cruzar la provincia de Zamora tienen que alquilar una góndola que les cuesta más de tres mil euros para ir y volver. Porque aquí no te autorizan. En vez de apoyar a la gente que trabajamos en los pueblos, nos echan y luego hablan de fijar población. ¿Qué broma es esta?".

