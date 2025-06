Figueruela de Arriba prohíbe usar agua de abastecimiento para el riego de los huertos

El Ayuntamiento de Figueruela de Arriba (Figueruela de Abajo, Gallegos del Campo, Riomanzanas, Flechas, Vilarino de Manzanas y Moldones) prohíbe tajantemente a los vecinos del municipio utilizar el agua de las redes generales de abastecimiento domiciliario para el riego de huertos, ante la inminente llegada de los meses de julio y agosto en los que, a la disminución natural de los acuíferos por el calor, se sumará el incremento de la población con los emigrantes.

Así se lo ha hecho saber la alcaldesa Lucía Codesal Villota a sus vecinos informando de la lectura de los contadores y que "a partir del 1 de julio se sancionará, y se precintará los contadores, para evitar el consumo de agua potable para regar huertos".

Afirma la regidora de Figueruela de Arriba que "es preciso seguir considerando el agua como un bien escaso y usarlo de manera responsable, evitando gastos y consumos excesivos. Desde la Alcaldía confiamos en que entre todos y todas logremos un ahorro en el consumo de agua que permita prolongar las reservas que tenemos" mostrando de antemano su agradecimiento a los vecinos "por vuestra colaboración, por vuestro compromiso y vuestra responsabilidad".

Figueruela de Arriba tiene regulado el servicio domiciliario de agua potable con una ordenanza puesta en marcha el día 11 de mayo de 2022 donde se estipula que toda autorización para usar y disfrutar del servicio municipal de aguas lleva inherente la obligación de instalar un contador medidor del consumo, por cuenta del titular, el cual habrá de estar instalado en un lugar visible del edificio y en el exterior del mismo (vía pública), en lugar de fácil acceso, para poder realizarse las correspondientes lecturas periódicas de consumos desde la calle y sin necesidad de acceder al interior del inmueble para ellos.

Lucía Codesal, alcaldesa de Figueruela de Arriba / Ch. S.

La normativa estipula que "cuando sean detectadas manipulaciones fraudulentas o cualquier otra anomalía que, de lugar al consumo de agua sin su paso por el contador, el encargado municipal lo comunicará al usuario, quien deberá proceder a su reparación o en su caso a la instalación de un nuevo contador, en el plazo que se le señale". Previa instrucción de expediente la sanción sería de 1.800 euros "además de las cantidades estipuladas para la obtención de la autorización".

A nivel de infracciones se consideran como muy graves y serán sancionadas con 150 euros las acometidas a la red sin licencia; incumplir los bandos del alcalde en época de escasez provocada por sequía, averías o fuerza mayor; destinar el agua a usos distintos a los estipulados, no reparar averías competencia del usuario o no cambiar el contador tras el primer aviso del Ayuntamiento. Cualquier actuación irregular no contemplada podrá ser sancionada hasta con 600 euros. La ordenanza da facultad al Consistorio a poder suspender (cortar) el suministro mientras no repare o cambie el contador si así se le hubiera requerido.

La cuota de abono fijo por el abastecimiento de agua está estipulada en 19,65 euros, la cual da derecho al consumo gratuito de 16.000 litros mensuales: 192 metros cúbicos al año. A partir de ahí y hasta 30 cada metro cúbico cuesta 1,20 euros; subiendo a 1,50 euros en el siguiente tramo hasta los 60. Superados los 60.000 litros cada metro cubico tiene un coste de 1,80 euros.

Las cuotas de enganche están entre las más asequibles de la comarca de Aliste: 60 euros por enganche a la red de agua y 30 a la red de saneamiento. Eso sí, si un abonado solicita la baja y luego solicita de nuevo el alta habrá de volver a pagar los 60 euros, además de que los gastos de abrir la calle correrían de su cuenta.

La Alcaldía, por otra parte, ha publicado un bando, donde recuerda a los vecinos que es de obligado cumplimiento la limpieza de terrenos, fincas y solares tanto públicos como privados dentro del municipio y "caso contrario, a partir del 1 de julio de 2025, serán sancionados los incumplidores", a la vez que pide que "colaboremos juntos, para entre todos y todas, hacer de Figueruela de Arriba un lugar mejor para vivir".

Según la ordenanza municipal reguladora de la limpieza y desbroce de fincas y solares: "la limpieza y adecuado estado de conservación medioambiental y sanitaria de los terrenos, fincas y solares, tanto de propiedad pública como privada ubicados en el término municipal de Figueruela de Arriba, corresponde a sus propietarios, usufructuarios o titulares de cualquier derecho real de goce y posesión". Para el supuesto de duda o controversia se aplicarán en cuanto a su titularidad los datos obrantes en los registros fiscales y catastros correspondientes.

Los titulares de terrenos, fincas y solares, especialmente los incluidos en el interior de los cascos urbanos definidos de las siete poblaciones del municipio, los próximos o contiguos a las edificaciones y los que sean susceptibles de producir daños a las cosas o bienes por un inadecuado estado de conservación "deberán mantenerlos limpios y rozados en su totalidad y con la periodicidad que fuese necesaria en orden a evitar la aparición de maleza, matorral u otras especies y de modo que se reduzca el riesgo de aparición y propagación de incendios". Igualmente, los vecinos y propietarios deberán de proceder a la desinfección o limpieza de los terrenos, solares y fincas para prevenir la aparición de focos epidémicos o infecciosos.

Suscríbete para seguir leyendo