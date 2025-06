Vuelven las antiguas comedias a los pueblos alistanos

Diferentes pueblos y aldeas de "La Raya" de España y Portugal revivirán a lo largo de este verano el resurgir de las antiguas "comedias de corral", -que durante la posguerra fueron uno de los pocos divertimentos-, gracias a la iniciativa de la compañía de teatro vecinal de San Juan del Rebollar que, tras cuatro meses de preparativos y ensayos, durante las fiestas patronales estrenaban la obra "El florido pensil".

Conseguido el difícil reto de ser profetas en su propia tierra, los comediantes de la ribera del río Mena iniciarán su gira esta misma semana con la representación de la obra el próximo viernes, a las 21 horas, en la localidad de Gallegos del Río, dentro del primer día de sus fiestas patronales en honor a San Pedro Apóstol. Muchos otros pueblos ya tienen reservada cita y fecha para dar la bienvenida a unas comedias de corral que regresan, eso parece, para quedarse. Entre ellos, en agosto, el día 9 Domez de Alba, el 10 Trabazos y el 16 Riofrío

San Juan del Rebollar, localidad perteneciente al municipio de San Vitero, es el único pueblo alistano cuyos comediantes siguen en activo y todo ello gracias a un grupo de entusiastas, hombres y mujeres, que estoicamente han mantenido encendida la luz altruistamente. Una compañía puramente rural que este año cumple veinte años de vida desde su creación en 2005.

Vecinos de San Juan de Rebollar representarán las antiguas comedias por los pueblos / Ch. S.

Este año la comedia elegida ha sido "El florido pensil" de Andrés Sopeña Monsálvez, dando vida a los personajes Engracia Cerezal Mezquita (Doña Jimena), Antonio Prieto Casas (maestro), Lucas Rivas Poyo (cura), María Luisa Esteban Poyo (Aguirre), Agustina Caballero Fuentes (Briones), Amparo Prieto Fernández (Artola), Tati Mezquita Mezquita (Alberdi), Matilde Fernández Mezquita (Jauregui) y Lucía Fuentes esteban (monja e inspectora). Felipe Mata Poyo es el regidor y como colaboradores de vestuario, sonido y luces están Marcelina Caballero Fuentes, Modesto Mata Poyo y Paco Blanco Santiago.

El edificio de servicios múltiples de San Juan acoge la muestra "Orígenes" (una mirada a nuestro pasado) hasta el mes de septiembre, por lo cual el estreno de "El florido pensil" tenía lugar en la Plaza de la Explanada y como ya es habitual se abarrotó de gente, vecinos y foráneos, para disfrutar de una comedia escenográfica de los años cincuenta del pasado siglo XX, año 1954, con algunos elementos realistas como los pupitres, la bandera de España, encima de un entarimado que, en principio, delimita interior y tiempo recordado frente a proscenia e interiores que sugieren exterior y tiempo actual. La distribución de los pupitres juega a romper la lógica del espacio temporal; no es realista, es coreográfica y respeta y remarca los saltos en el tiempo.

Comedias en Aliste / Ch. S.

El resultado es siempre la suma de dos factores, la situación y el comentario crítico, y el paso de uno a otro se establece a través del contacto con el público. Siempre que los actores están en situación interpretan el papel de niños; cuando hablan hacia el público se produce la ruptura; el punto de vista es el del adulto y el tiempo el actual. n

Aliste fue tierra de comediantes tras la Guerra Civil

En Aliste las comedias obviamente no se representaban durante los meses del verano, cuando los hombres y mujeres de todas las edades se dedicaban en cuerpo y alma, todo su tiempo, a las duras faenas de la cosecha, siega, acarreo y trilla, cuando se hacían a mano, a hoz, con carros y animales, que comenzaban por San Antonio (13 de junio) y no culminaban hasta la fiesta de La Natividad (8 de septiembre) con el grano a buen recaudo en la panera y la paja en el pajar. Tras culminar la sementera, pasado San Martín, solían comenzar los ensayos y las primeras representaciones que si no se podían hacer al aire libre se hacían en los corrales carreteros a donde cada uno había de acudir con su taburete. Entre los hombres el galán que interpretaba el papel principal tenía luego en algunos pueblos a elegir personaje en la mascarada.

Su momento de mayor esplendor se situó entre 1945 y 1960. Se dieron casos curiosos como el de Cerezal donde los mozos que interpretaban la comedia trabajaban en la construcción del Salto de Villalcampo y aprovechaban para ensayar el camino montados en la burra mientras iban y venían. Solían ser dramas en verso y entre ellos como no el preferido era "Don Juan Tenorio" amen de "Espinas en flor" o "La Mística Ciudad de Dios.

Uno de los pueblos donde las comedias eran tópicas y muy afamadas fue Riofrío y el único donde después de la decadencia de los años sesenta, lograron recuperarse hacia 1978 con la "Compañía de la Fragua" que llego a estrenar "Escuadra hacia la Muerte" ese año y "La Barca sin Pescador" en 1979. Posteriormente surgiría en el mismo pueblo "Cómicos de la Arada". En Alcañices hay otra compañía que cada mes de agosto estrena una comedia. Aquellos pueblos que deseen recuperar las comedias y tener la representación de "El florido pensil"solo tienen que ponerse en contacto con los comediantes de San Juan del Rebollar.

