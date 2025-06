El grito de Coreses contra la ELA: "que se hable de la enfermedad"

Coreses aporta su granito de arena para dar visibilidad a la ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica) que el pueblo vive de cerca a través de un vecino, Anastasio Hidalgo, quien lleva 5 años luchando contra la enfermedad. Muchos de sus paisanos no han dudo en vestirse de verde y unise a los actos del Día Mundial contra la ELA, el pasado 21 de junio, una fecha que "no es un día de celebración sino de reivindicación de los derechos de los enfermos y para visibilidad una enfermedad que todavía es una desconocida" ese escuchó en la concentración llevada a cabo en el Ayuntamiento.

Concentración en Coreses contra la ELA / Cedida

"Muchos no saben lo que implica hasta que les toca de cerca. Por eso necesitamos que se hable de ella, porque lo que no se nombra no existe y la ELA existe y duele". El acto en Coreses puso negro sobre blanco la realidad de una enfermedad neurodegenerativa, sin cura y con una tasa de mortalidad altísima. Por ello se demanda investigación y la aplicación de la ley que regule la atención yel apoyo económico para los enfermos, cuyos cuidados son costosísimos e inasumibles para muchas familias.