Pueblos de Zamora reclaman un horario «sin límites» durante sus fiestas patronales

Las 5.00 de la madrugada. Esta es la hora límite en la que los pueblos de Zamora tienen que «cortar» los actos organizados en sus festejos patronales, tal y como establece una norma dictada en 2010 por la Junta de Castilla y León, con el objetivo de conciliar la fiesta con el derecho al descanso de los vecinos. La estricta aplicación de la norma, por primera vez en las fiestas patronales del 2024, se está repitiendo en festejos que ya han tenido lugar en la provincia, lo que obliga a los Ayuntamientos a ajustar el programa de actos al límite horario permitido.

En los meses previos a la celebración de algunas fiestas, alcaldes y concejales trasladaron su malestar a la Junta y a la Subdelegación del Gobierno, porque los festejos patronales son la única época del año en las que las calles de los pueblos recuperan parte del latido de un corazón debilitado por la despoblación, aunque también son un reclamo para el retorno de aquellos «hijos» que tuvieron que emigrar y que regresan a su localidad natal para compartir con familiares y amigos una cita festiva que tienen marcada en rojo en el calendario, al margen de dinamizar la economía de los negocios locales.

En respuesta a estas críticas, ambas administraciones se comprometieron con autoridades locales a una «flexibilización» de la norma para que, durante los siete días al año que eligiera cada Ayuntamiento, el «horario fuera libre». Lejos de aplicarse la medida, en los pueblos zamoranos que ya han celebrado sus fiestas patronales, se sigue aplicando a «rajatabla» el límite de horario a las 5.00 de la madrugada.

La norma de la Junta obliga a los Ayuntamientos a diseñar un programa de eventos adaptado al horario límite y que, el pasado año ya obligó a suspender algunos. Este es el caso de Morales de Toro, municipio en el que, en 2024, el Ayuntamiento tuvo que suspender la actuación de una orquesta programada después de un festejo taurino. El alcalde moralino, Luis Segovia recordó que la norma data de 2010 y que «la Junta hace como siempre; aprueba leyes, las mete en un cajón y cuando las saca después de años no se puede protestar». «Las fiestas se celebran unos días al año», puntualizó Segovia, quien recalcó que «siempre que no haya altercados o problemas, no se deberían coartar las fiestas de los pueblos porque es lo poco que nos queda».

Comprende Segovia que todos los vecinos tienen derecho al descanso, pero en pueblos como Morales de Toro el recorte de horario representa una «forma de estrangular las fiestas» cuando, en su opinión, en esos días «el horario debería ser libre».

El alcalde de Moraleja del Vino, Roberto Álvarez, recordó que la norma de 2010 ya se aplicó el pasado año y que, en su opinión, «tiene sus pros y sus contras» No obstante, reconoció que la limitación de horario «hace más daño a los municipios pequeños que a otros más grandes como puede ser Moraleja del Vino porque, al final, la vida de esos pueblos más pequeños son las fiestas».

