Sin ambulancia y en taxi hasta el pueblo más alejado de Zamora

Son 350 kilómetros de Porto al hospital de Zamora. Esa es la distancia por carretera que tiene que hacer diariamente un vecino de Porto de Sanabria, José Antonio Bruña Bruña, para asistir al tratamiento de radioterapia. Si a la distancia se suma la espera de una ambulancia, que no llega, el calvario aumenta para los pacientes que se desplazan desde el punto más alejado de la provincia.

El pasado martes salió sobre las 8 de la mañana de su casa pero no pudo regresar a la villa portexa en la ambulancia que le llevó a Zamora. La sesión de tratamiento concluyó sobre las once pero cuando llegó la ambulancia solo recogió a unas personas del municipio de Cobreros, al superar las horas de trabajo si conducía hasta Porto. A las dos y media de la tarde, tras tres horas y media de espera, y que el paciente empezó a pedir explicaciones, finalmente se le puso un taxi concertado con la Asociación Española Contra el Cáncer, AECC, que le llevó hasta Porto.

Pese a su enfermedad, cualquiera que conozca a José Antonio, sabe de su empuje "una persona que sale de un tratamiento, en una camilla o en una silla, no tiene que estar deambulando por el hospital esperando a ver si llega la ambulancia o no". "Si no tienen ambulancias que pongan más. He pagado 9.000 euros a Hacienda, están jugando con mis impuestos".

Bruña restaba responsabilidad al conductor "que tiene que cumplir sus horas" y achacaba toda la responsabilidad a la empresa encargada del transporte de los pacientes "que pongan más ambulancias o las compren. Yo no tengo la culpa".

Por el momento no se ha formulado denuncia o reclamación ante la Consejería de Sanidad pero sí se ha trasladado la queja verbal a los responsables del Centro hospitalario. Este vecino de Porto alababa la profesionalidad del personal médicosanitario y del trato que le han dispensado tanto en el tratamiento como en el estado de tensión que este tipo de situaciones genera en los pacientes.

