Un hombre intenta raptar a una niña de siete años en el Barrio de la Gafa, junto al Puente de Sanabria

Un desconocido ha intentado raptar a una niña de siete años cuando se encontraba bañándose en el río Tera, a la altura del Barrio de la Gafa, muy cerca de El Puente de Sanabria. La madre informó a la Guardia Civil de los hechos ocurridos este jueves sobre las 17:30 de la tarde cuando dos hijas y un niño estaban bañándose en el río en la zona de baño cercana al puente. La hermana le dijo a la pequeña que fuera a casa a buscar el traje de baño para poder bañarse.

En ese momento el individuo que estaba sentado en una piedra desde hacía rato vigilándolas se dirigió a la pequeña: “Ven que te doy una gominola” . Ante la desconfianza y la negativa de la niña le volvió a decir “y si me das el móvil te llevo a un sitio muy bonito”. La niña echó a correr, mientras su hermana y el otro niño le gritaban “¡Noa, corre. Noa, corre que va detrás de ti”. La niña no paró de correr hasta que llegó a casa.

Zona de baño donde ocurrió el intento de secuestro. / Araceli Saavedra

Los niños pudieron dar algunos datos del individuo, como que tenía un coche gris aparcado junto a la iglesia de El Puente de Sanabria, que es "una persona gordita” y que tiene con barba, camisa de cuadros y pantalón azul.

Dispositivo de búsqueda

Conocidos los hechos, la Guardia Civil inició un dispositivo de búsqueda del vehículo y del sujeto. La madre de la menor realizará la denuncia si así lo determina la Guardia Civil.

“Doy gracias de que no haya pasado nada”, decía todavía nerviosa la madre. Sus hijas están aleccionadas “que no cojan nada de nadie ni que hablen con nadie, que no se paren con nadie”. A Guardia Civil en estos casos, especialmente de menores, le han recomendado chillar y pedir socorro que siempre hay alguien que acude.

La madre de la menor reconocía que “vives con el miedo” además de alertar por redes sociales para extremar la vigilancia de los niños.