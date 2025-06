Faúndez se compromete a arreglar la travesía de El Puente y la vía a Sotillo

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez Domínguez, se comprometió a arreglar "la travesía de El Puente desde el puente romano hasta la rotonda de intersección con la carretera del Lago, que está con un firme muy envejecido", además de estudiar la mejora de los pasos de cebra de la travesía.

Faúndez mantuvo ayer una reunión en el Ayuntamiento con el nuevo alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos Rábano, para abordar los temas de interés para este Ayuntamiento, entre ellos principalmente carreteras y mejora de servicios de los pueblos. Faúndez visitó junto con Martos, el teniente de Alcalde, José Manuel Chimen Lois; y los técnicos de la Diputación para una evaluación de la vía. A la visita a la carretera de El Puente a Sotillo se sumó el alcalde de Cobreros, Luis Miguel López Fernández.

Otra de las travesías previstas es la de El Puente a la carretera de Ilanes, desde la intersección con la rotonda de la carretera de El Lago. Este tramo de carretera incluye desde el Puente, pasando por la travesía de Ilanes hasta Sotillo. La Diputación valora la mejora de otro tramo de carretera desde Sotillo hasta San Román y completar este circuito que enlaza con la carretera de Barrio a El Puente. En este caso, la obra abarca los términos de Galende y de Cobreros, "junto con la obra en programación, que estamos en fase de expropiación para levantar actas antes de final de mes, que es la carretera de Santa Colomba, estos dos Ayuntamientos quedarían con las carreteras nuevas para muchos años".

El presidente de la Diputación propuso otro proyecto para varios Ayuntamientos para dotar de un camión de bomberos sin personal profesional, "sería un camión de primera intervención, con personal auxiliar, porque la zona de Sanabria es una zona que está alejada del Parque de Rionegro, y a veces se puede actuar primero con esos medios propios. Tenemos un modelo semejante en Tierra de Campos. Le he dado la fórmula que ya la tenemos en la Mancomunidad Tierras de Aliste, en Tierra de Campos con la Mancomunidad. Es una fórmula que ellos van a tener que estudiar y nosotros estamos abiertos a ellos".

Visita a Galende del presidente de la Diputación, Javier Faúndez. / Araceli Saavedra

Otro de los problemas planteado por el Ayuntamiento de Galende es el que afecta al repetidor de Ribadelago para, de cara al próximo año, "ir haciendo un estudio dentro del convenio que tenemos la Junta y la Diputación. Con la Junta hacemos el proyecto y con la Diputación hacemos las obras para abordar de cara al año que viene".

Faúndez se mostró partidario de "recuperar la prueba de la Ultra Sanabria" En este sentido "llevamos trabajando algún tiempo para buscar una fórmula seria para poder recuperar la prueba". La próxima semana está prevista una reunión en la Diputación "tenemos que buscar una alternativa, se llame Ultra Sanabria o se llame otro nombre, para recuperar ese evento que tenía una repercusión promocional importante y económica para la comarca de Sanabria y Carballeda". También se trataron los convenios dentro de los planes de Sostenibilidad Turística.

Los 40.000 euros comprometidos para la mejora y musealización del Museo de la Memoria de Ribadelago "posiblemente la abordemos con fondos del Patronato de Turismo. Es un compromiso que yo en su día que asumí y cuando asumimos un compromiso, lo cumplimos".

Reunión del nuevo alcalde de Galende, Miguel Ángel Martos Rábano, con el presidente y técnicos de la Diputación. / Araceli Saavedra

El presidente de la Diptuación descartó totalmente financiar los gastos de la recogida de basura estival en el Parque Natural "es un bendito problema para el Ayuntamiento de Galende que tiene un entorno único en la provincia que se llama el Lago de Sanabria, que todo el mundo habla del Lago de Sanabria, pero que está en término municipal de Galende. No vamos a crear un agravio comparativo con el resto de la provincia. Al igual que le hemos dicho sí a algunas cosas a esto hemos dicho no. Me parece injusto que la Diputación tenga que poner dinero para recoger las basuras en esta zona, porque igual me lo puede plantear Villardeciervos en la zona playa o en mi Ayuntamiento en la zona de la Chanera u otras zonas de la provincia". Faúndez incidió en que "es una competencia municipal" recogida en "la Ley de Bases de Régimen Local". "Ni puntual ni asumible", zanjó el presidente.

El presidente abordó también a renovación del alumbrado público y precisó que "todos los lotes quedarán a finales de junio adjudicados". La semana que viene habrá una reunión entre Diputación y los adjudicatarios para marcar un cronograma para que el 30 de noviembre "fecha máxima para ejecutar la renovación".

El alcalde de Galende Miguel Ángel Martos reconocía la receptividad del presidente "dentro de la línea que tenía en mi cabeza, hemos llegados a unos buenos puntos de acuerdo, alguno se nos quedará en el tintero pero tiempo habrá de seguir llorando y pidiendo". Sobre la situación de endeudamiento del Ayuntamiento "él lo sabe también, somos todos conscientes y necesitamos que nos ayuden de una manera especial. Nos tienen que ayudar las instituciones, nos tiene que ayudar Diputación, la Junta. Tenemos muchas necesidades". El alcalde de Cobreros, Luis Miguel López Fernández, daba las gracias en este caso con la mejora de carreteras en el municipio de Galende "que algo nos toca".

