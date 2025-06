Morales del Vino estudiará el uso del agua ante la escasez en el suministro

El Ayuntamiento de Morales del Vino está trabajando y analizará en las próximas semanas el uso que se hace del agua a domicilio de cara a garantizar el abastecimiento de la población durante el periodo estival.

El municipio registraba a primera hora de la noche del lunes una falta de suministro de la red en la zona de las urbanizaciones, incidencia que se puso en conocimiento del vecindario instando a hacer un uso responsable del agua para evitar nuevas situaciones similares.

Con una población censada de 3.016 personas y 4.000 residentes permanentes, Morales del Vino dispone de 1.000 metros cúbicos de agua al día procedentes de Zamora a los que se suman los pozos de refuerzo del propio municipio. Una cantidad con la que debe garantizarse el suministro en plena época de apertura de las segundas residencias, momento en el que la población flotante eleva el número de vecinos por encima de los 5.000.

En los últimos 15 días, ya se venían registrando problemas de acumulación de agua en el depósito elevado situado junto al campo de fútbol, por lo que desde el consistorio se procedió a dar independencia al depósito situado en el camino de Pontejos, el cual se nutre de un pozo de sondeo que permite no restar agua al otro pozo. "Es un depósito mucho más reducido, pero se está manteniendo", por lo que tanto a Morales pueblo como el anejo Pontejos "tienen garantizado el abastecimiento", aclaran desde el Ayuntamiento.

Como primera medida, el Ayuntamiento ya procedió el pasado viernes a cortar el riego de todos los jardines municipales, situación que "no se restablecerán hasta que no se regularice esta situación". La medida no obstante, debe ir acompañada de "un uso responsable del agua para evitar que esta situación vuelva a producirse".

La intención inicial pasa por evitar restricciones al uso del agua confiando en la responsabilidad de la población ante el riego de jardines y el llenado de piscinas que pueden comprometer aún más el suministro en estas fechas.

La situación se produce en un momento en el que el municipio esperaba la llegada del nuevo ramal de conexión de la Red de Abastecimiento del Alfoz Sur de Zamora con el consecuente incremento de caudal. Aunque la previsión inicial pasaba por tener la red operativa a lo largo del mes de mayo –lo que garantizaría el abastecimiento de un municipio en constante crecimiento–, "estamos a últimos de junio y seguimos sin ella".

