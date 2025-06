La apertura de la piscina de este pueblo zamorano, en el aire

La ausencia de ofertas para adjudicar el contrato de gestión de la piscina municipal y la explotación del bar del recinto de baño podría provocar que los vecinos de Almaraz de Duero no puedan disfrutar este año de un servicio que durante el verano es la principal alternativa de ocio en el pueblo.

A la falta de ofertas de empresarios interesadas en la adjudicación de la piscina, el alcalde de Almaraz de Duero, José Martín, añade el problema de la ausencia de "mano de obra" para cubrir puestos de trabajo que requieren una cualificación específica, tales como el de socorrista, aunque otros no precisan una formación concreta.

Por este motivo, el Ayuntamiento, que sopesa asumir directamente la gestión del recinto de baño, ha decidido abrir un nuevo plazo para la selección de personas que cumplan con los requisitos exigidos para cubrir determinados puestos de trabajo como el de socorrista, mientras que para otros no se requiere una cualificación especial, tales como el del taquillero que vende las entradas.

Las personas interesadas en trabajar durante el verano en la piscina pueden presentarse hasta este jueves 19 de junio, a las 14.00 horas, en el Ayuntamiento de Almaraz de Duero y deben aportar el Documento Nacional de Identidad, el currículum vitae y la tarjeta de desempleado. Para la selección se tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos para los distintos puestos ofertados y tendrán preferencia los empadronados en el municipio.

No obstante, el Ayuntamiento también "está dispuesto a escuchar" ofertas de empresas o personas emprendedoras interesadas en asumir la gestión de la piscina y la explotación del bar con el que cuenta el recinto.

Selección de trabajadores

De no registrase ninguna oferta, el Ayuntamiento asumiría la gestión del servicio de la piscina, siempre y cuando pueda realizar una selección del personal que precisa para su puesta en marcha. En este punto, el alcalde reconoció que en alguna temporada de baño anterior el consistorio tuvo que hacerse cargo de la gestión, aunque entonces sí pudo contratar al personal necesario para abrir la piscina.

Si en la presente temporada el Ayuntamiento no recibe ofertas de empresas, a las que no cobraría ningún canon por la gestión y explotación del servicio, y tampoco encuentra personal cualificado para cubrir los puestos de trabajo necesarios, la piscina de Almaraz de Duero corre el serio riesgo de no poder abrir sus puertas durante el verano.

Confía el alcalde en que el Ayuntamiento pueda reconducir la situación, ya que es consciente de que la piscina es la principal alternativa de ocio para los vecinos que residen en Almaraz de Duero, y para todos aquellos "hijos" que regresan al pueblo durante el verano para disfrutar de sus vacaciones.

La posibilidad de que la piscina no pueda reabrirse en las próximas semanas ha generado preocupación entre los vecinos ya que, como reconocen, "es lo que más vida da al pueblo durante estos meses" y una alternativa de ocio que aporta ambiente en la época estival, en la que Almaraz de Duero recupera en parte el pulso perdido durante el largo invierno.

La piscina municipal de Almaraz de Duero funciona desde el año 1997 y en alguna ocasión el Ayuntamiento ha tenido que asumir la gestión, aunque este año se enfrenta al problema añadido de la falta de mano de obra para explotar un servicio que para los vecinos es "básico" en el verano, ya que de lo contrario para poder bañarse tendrían que desplazarse a la capital o a otras localidades cercanas.

