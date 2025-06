Miguel Ángel Martos, elegido nuevo alcalde de Galende

Miguel Ángel Martos Rábano, del PP, ha sido elegido este martes nuevo alcalde de Galende con los cuatro votos de su grupo y del PSOE. El candidato de Futuro, Agustín Santiago Sánchez, obtuvo tres votos en la postulación de candidatos.

Un relevo meteórico al frente de la Corporación que comenzaba a las 10 horas con la renuncia en un pleno extraordinario del alcalde socialista, José Manuel Chimeno Lois, y la convocatoria de uno extraordinario urgente a las 13:30, prácticamente sin tiempo para un vacío de poder municipal.

Votada la urgencia de la convocatoria por las prisas para mantener la actividad administrativa del Ayuntamiento, el nuevo alcalde prometía su cargo poco después de las 13:45, y tendía la mano a todos los concejales. «Vamos a intentar seguir trabajando, desde mi punto de vista, pondré toda la carne en el asador para que trabajemos todos juntos. Intentar sacar adelante este Ayuntamiento e intentar hacer cosas. En base a eso, quiero que todas las sugerencias y aportaciones, por favor, me las trasladéis».

«Todas son bienvenidas y todas serán valoradas no porque vengan de un lado o de otro las vamos a dejar en el cajón o no se van a valorar». Añadió que «somos siete personas, siete veremos más que cuatro o más que tres». Terminó con «de sobra sabremos cómo está esto y lo difícil que es tirar para adelante con ello».

El portavoz de Futuro Agustín Santiago, en su turno de palabra interpeló al alcalde saliente por «los logros» en dos años. «Los cámpines en 15 días los tenías abiertos, están cerrados» además de medidas con el personal municipal, secretaria y algún operario. «Lo único que has hecho en dos años es la obra de una guardería para cambiar una guardería que ya estaba hecha».

Martos (izquierda) junto al alcalde saliente en el segundo pleno celebrado en Galende. / A. S.

El exalcalde se remitió al pleno a primera hora de la mañana, donde dio cuenta de la gestión. «Piscina no hemos hecho ninguna» y, en alusión de obras, «todo lo que se está haciendo es mío». Reconoció «su valía y mi equivocación» en relación a la secretaria de la Corporación. Los concejales elevaron la tensión en el pleno, y zanjó el nuevo alcalde «nunca he levantado la voz y me he portado con educación», actitud que pidió a todos los concejales.

José Manuel Chimeno se sentaba por última vez al frente de la corporación a las 10 de la mañana, tras dos años de mandato, para presentar su renuncia como alcalde, pero manteniendo su puesto de concejal. Afirmó que seguirá trabajando por el Ayuntamiento desde el puesto de concejal y Teniente de Alcalde y, desde su cargo como diputado provincial, «buscaré todas las ayudas que desde la Diputación puedan ayudar a mejorar los pueblos».

El momento más emotivo fue cuando trasladó su agradecimiento a los empleados del Ayuntamiento, especialmente a las funcionarias que «gracias a su trabajo este Ayuntamiento funciona y tira para adelante». A sus compañeros de partido y a la oposición, que «también han sido comprensivos con mis actuaciones». Un agradecimiento que dirigía especialmente a «los ciudadanos». «Ser alcalde lleva consigo tomar decisiones y, a veces, no gustan, pero la legalidad es la máxima que debe llevar un cargo público».

Repaso de gestión

Antes de esta despedida Chimeno repasó su gestión desde el 17 de junio de 2023 cuando con el apoyo de PSOE y PP «conformamos un equipo para darle salida a este Ayuntamiento» que entendían «estaba paralizada y acomodada». El nuevo equipo de Gobierno venía para «un cambio de rumbo» y señaló que tomaron decisiones «difíciles» e «impopulares, pero necesarias» para gestionar un Ayuntamiento «en dificultades» con «la importante deuda heredada y las obligaciones que para darle solución nos llegaban desde el Ministerio de Hacienda». Esas medidas han sido las subidas de impuestos IBI, ICIO, agua, saneamientos, vados, basuras y terrazas. Ni sueldo de alcalde ni dietas para los miembros de la corporación, una medida que ha evitado el gasto de 42.000 euros.

Calificó de «dos años frenéticos» su gestión para dar solución a los problemas de cada pueblo «escuchar, entender y atender» demandas y necesidades de sus habitantes. Enumeró los problemas que sufrían los pueblos, y soluciones como falta de alumbrado, limpieza, desbroces, parque y cementerios. Se ha dado prioridad a «las obras de necesidad» dentro de Planes de Obras Municipales de la Diputación y memorias y proyectos nominativos con la Junta. Se han acogido a los Fondos de Cohesión y de Cooperación para esas «obras necesarias».

En estos dos años, se ha recuperado población, hasta el millar de habitantes. Reconoció haber cumplido la mayor parte de los objetivos, pero reconoció el fracaso de licitar los cámpines «no ha sido posible abrirlos» pese al trabajo administrativo y el mal estado en que se encuentran «lo seguiremos intentando» reconoció el exalcalde.

Chimeno saluda a Martos, tras la entrega del bastón de mando. | A. S.

De manera urgente en el verano de 2023 se licitaron las obras de Planes Provinciales por 198.000 euros de pavimentación en San Martín, Vigo, Pedrazales, Galende, El Puente e Ilanes. Con otros 198.000 euros del Plan municipal de obras 2023 y 2024 se ejecutaron obras en San Martín, Vigo, Pedrazales, Galende, Cubelo, Rabanillo, Ilanes, El Puente. Para Planes Provinciales 2025-2026 hay una cuantía de 100.000 euros para pavimentación y abastecimiento en San Martín, Pedrazales, Ribadelago y Vigo. El exalcalde señaló que su pretensión fue «equiparar los servicios en todos los pueblos».

Con 653.000 euros de Fondos Europeos del Miteco y NextGeneration se acometen la envolvente térmica del colegio de El Puente, y un coche eléctrico; el plan de Dinamización Turística con la Diputación con el proyecto de bicicletas eléctricas, la musealización del Cister.

En inversiones sumó 7.500 euros para parque infantil en Galende, 10.000 para el campeonato de futbito, bacheo de caminos con maquinaria de la Diputación y una aportación de 7.000 euros. La Diputación destinó una subvención para la Casa de la Maestra de Galende con 16.000 euros, y 8.000 del Ayuntamiento. Está pendiente ejecutar las obras de las aceras entre Ribadelago Nuevo y Ribadelago Viejo de 51.772 euros, pendiente de las autorizaciones de CHD y Patrimonio.

Se han destinado 15.000 euros a mejoras en el gimnasio y cambio de tuberías el colegio Monte Gándara, además de 6.000 euros de subvención para la apertura del Museo de la Memoria de Ribadelago y 24.000 euros para el personal de la Oficina de Turismo.

Está pendiente completar el Museo de la Memoria con 40.000 euros comprometidos por el presidente de la Diputación. Se han destinado 64.000 euros de Fondos de Cohesión para el edificio de usos múltiples, dotar de una guardería nueva. De estos fondos además hay 33.000 euros para mejoras de calles en San Martín y Ribadelago, y 44.000 euros de los fondos ZIS para Vigo de Sanabria. Con cargo al Fondo de Cooperación Local, 24.000 euros, se dotará un garaje y almacén en el edificio del matadero.

