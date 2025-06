Homenaje a Don Joaquín Pérez, el cura de Santa Colomba

El pueblo de Santa Colomba de Sanabria rindió homenaje a su sacerdote, Joaquín Pérez Mostaza, en el día de su cumpleaños. Este domingo cumplió 94 años y recibió el reconocimiento por su dedicación, trabajo desinteresado y entrega a su pueblo.

Don Joaquín, acompañado del párroco Luis Alfredo Carrión, descubrió una placa que recuerda este día, en la ermita de la Virgen de la Portería, donde tantas veces, a diario, ha celebrado la misa.

Los vecinos asistieron a la misa en la capilla de la Portería. En el momento de la homilía y tras recordar Luis Carrión sus 94 años de sacerdote, intervino don Joaquín. Con emoción recordó el momento en que el obispo le quiso "jubilar". Fue a verle y le dijo "señor a un párroco que tiene 84 años, no le puede usted decir que no. Yo dejo la parroquia libre para que usted decida de ella y nombre usted a los sacerdotes como a usted le parezca".

El párroco de Santa Colomba descubre la placa en la ermita. | A. SAAVEDRA

En ese momento se pidió al obispo y se comprometió "a rezar y decir misa a la gente de mi pueblo y así lo he hecho. He procurado cumplir con mi deber continuando mi labor, jubilado cierto, pero un sacerdote nunca se jubila. Os he celebrado misa para vosotros y para mí, y os he rezado, bien o mal, yo he procurado hacerlo bien".

Con su última frase "y que sigáis rezando" el templo aplaudió con generosidad al que ha sido Don Joaquín. El cura de Santa Colomba de Sanabria es una persona muy apreciada por el pueblo, tanto en el ejercicio de su ministerio como por su cercanía y preocupación por sus convecinos, siempre acompañado de su hermana, Pilar Pérez Mostaza.

