Vecinos de la Culebra denuncian "abandono" tres años después de los incendios

Más de 200 personas arrancaron la marcha de protesta en Villardeciervos convocada por la Alianza UPA-COAG para reclamar un plan especial para la Sierra de la Culebra, cuando se cumplen tres años de los incendios de la Sierra de la Culebra. Denuncian que han pasado tres años y han dado una "pequeñísima" parte de los cuatro millones que prometieron, que no son cuatro, ahora son tres.

José Manuel Soto, responsable de COAG en Sanabria-La Carballeda denunció el "abandono" de los pueblos y pidió la recuperación de las ayudas de las Zonas de Influencia Socioeconómica (ZIS). Soto enumera los "agravios" con reiterados accidentes con la fauna, "te tienes que desayunar con tres cuatro accidentes con ciervo", daños de la fauna "pedimos el control". Los impagos por los daños "antes un parte amistoso y te pagaban, ahora estás fuera de plazo y no cobras". Ha manifestado el líder de COAG que "la fauna entra a comer los sembrados y no preguntan si están o no dentro de plazo".

En medio de un cerrado aplauso, Soto ha recordado a las personas que fallecieron en los grandes incendios de la Sierra de la Culebra de 2022, la solidaridad de los amigos y el reconocimiento de los bomberos forestales que se entregaron al trabajo de parar el incendio. Ante las personas que han secundado la manifestación en Villardeciervos, el representante agrario ha denunciado la "escasez de medios empezando porque en la base de Rosinos donde no estaban los dos hidroaviones, suficiente para apagar las chispas...pero no estaban".

Igualmente ha puesto en evidencia que la Junta de Castilla y León "no ha plantado ni un solo árbol. Se ha plantado desde asociaciones como "La Culebra no sé calla" y empresas y particulares". Denuncia que se quieren hacer repoblación restando dinero al fondo de mejoras del monte, "el dinero de los pueblos"

Igualmente se ha cuestionado que los ayuntamientos de la Sierra de la Culebra "están en desventaja con los ayuntamientos del entorno por la exclusión de la instalación de energías renovables que recortan la posibilidad de ingresos".

El acto de protesta y también de recuerdo en el tercer aniversario de los incendios de la Culebra no ha pasado por alto el problema de los recortes de trenes. "No hay billetes para Sanabria" ha sentenciado José Manuel Soto sobre el recorte de paradas del AVE. Al igual que "el caos de retrasos que afectan a la Alta Velocidad y al mismo regional que tiene que esperar 40 minutos a que pase el AVE".

El líder de COAG ha vuelto a mandar un recado al alcalde de Vigo, Abel Caballero. "El de Vigo se jode porque está dentro de Pontevedra, y los de Pontevedra, los de Vigo y los de Ourense y los de Sanabria tenemos derecho a subirnos al tren". Anuncia que "iremos a Vigo y a Madrid" para visibilizar la protesta y el malestar de la comarca de Sanabria y de la provincia de Zamora con el recorte de horarios de trenes.

Suscríbete para seguir leyendo