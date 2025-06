Nuevos actos del Bicentenario de Ramón Álvarez: Cecilio Vidales presenta un libro sobre el escultor

"Ramón Álvarez Prieto, una mirada desde Coreses" es el título del libro que se presenta esta tarde en el salón de actos del Ayuntamiento de Coreses, a las 19.30 horas.

Inscrito dentro de los actos del bicentenario del nacimiento de imaginero coresino, su autor Cecilio Vidales Pérez ha elaborado un libro de 48 páginas "sencillo, didáctico y muy manejable" que quiere ser una mirada de Ramón Álvarez desde el pueblo que le vio nacer el 22 de septiembre de 1825.

"Es una mirada desde Coreses, contando el lugar de la casa natal, el ambiente de la familia Prieto, esa dificultad y contradicción entre la penuria de los padres de Ramón Álvarez frente a la riqueza de su abuelo materno" adelanta el autor del libro. "Intento arrojar luz a cuestiones no tratadas, como por qué no abandona Zamora, por qué no hizo más obras, por qué no hay imágenes en Coreses o qué familiares de forma colateral tiene en el pueblo" explica Cecilio Vidales que también es coordinador de los actos del Bicentenario.

Portada del libro / LOZ

En la misma convocatoria de esta tarde en el Ayuntamiento de Coreses se presentará el audiovisual "Ramón Álvarez Prieto: su vida y obra". Un trabajo de 17 minutos producido por José Luis Manzano, con textos de Cecilio Vidales y voz de Tomás Aguiar, que presenta al espectador la figura del escultor e imaginero "de una forma muy sencilla y clara".

Igualmente esta tarde se llevará a cabo la entrega de los premios del concurso de escultura convocado en colaboración con la Escuela Superior de Arte y Diseño de Zamora. El primer premio, dotado con 300 euros y obsequio, es para José Ángel Marcos Pozo con la obra "Crucifixión por amor", una talla de madera con metal.

El segundo premio, dotado con 200 euros y obsequio, es para Daniel Pérez Álvarez con la obra "La lanzada", un trabajo diseñado e impreso en 3D.

Las obras premiadas pasarán a ser propiedad del Ayuntamiento de Coreses para engrosar el patrimonio artístico del municipio y a su vez las cuatro presentadas en el concurso de escultura formarán parte de la exposición que se organizará este verano en Coreses como parte del programa de actos del 200 Aniversario del nacimiento de Ramón Álvarez.

Este municipio de la Tierra del Pan se ha propuesto conmemorar el bicentenario del nacimiento de Ramón Álvarez –Coreses, 1825-Zamora, 1889– con un plantel de actos a la altura de su hijo más ilustre.

Una escultura a tamaño real, una exposición, recreaciones de pasos emblemáticos de la Semana Santa de Zamora, charlas o un libro con la semblanza del imaginero más relevante de la Pasión dan forma al programa diseñado por la Comisión Municipal del Bicentenario que coordina Cecilio Vidales y que ya va cumpliendo parte de sus objetivos, aunque aún quedan actividades por delante. n