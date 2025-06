Un empresario de Puebla de Sanabria, condenado por acoso sexual a una trabajadora

El Juzgado de lo Penal de Zamora ha condenado al empresario de Puebla J.M. H a la pena de dos años de cárcel por un delito de violencia de género por acoso sexual a una trabajadora. El condenado tendrá que indemnizar con 3.000 euros por responsabilidad civil y no podrá aproximarse a menos de 100 metros de la mujer, ni a su domicilio, ni lugar de trabajo o estudio, ni los lugares que frecuente. Se le absuelve del delito de coacciones.

Los hechos probados recogidos en la sentencia señalan que la joven comenzó a trabajar en 2019 en el establecimiento de panadería pastelería del que era el titular el acusado, ambas familias se conocían y tenían relación de amistad. Durante tres años, la joven trabajó temporalmente en el establecimiento, la última solo cinco días de abril de 2021.

Desde el comienzo de la relación laboral, el acusado tuvo un comportamiento demasiado cercano a la joven y con insinuaciones sexuales, tanto verbales como por mensajes. La sentencia refleja la agresividad verbal hacia la joven con frases como "te invito a un rabo de pulpo ya que el mío no te gusta". El conocido empresario mandaba infinidad de mensajes de manera insistentemente, aprovechando cuestiones de trabajo como el pretexto de hacerle un seguro médico, y que tenía que quedar con él para firmarlo, a lo que se negó. No cesaba de escribirle y en todo momento la controlaba y quería saber dónde estaba.

Con una soga al cuello

Los hechos más graves se registraron el 31 de agosto de 2020, cuando el acusado tratando de influir en la joven, la llamó diciendo que quería verla que estaba en la presa de Castellanos y que si no acudía se quitaría la vida. Cuando la joven llegó se lo encontró con una soga al cuello. En octubre de 2020 vivió otra situación de acoso, mientras ella estaba en Zamora haciendo un curso de veterinaria, el empresario se presentó en el lugar en que se alojaba para controlarla. Con posterioridad, en el mes de octubre, el acusado habló de nuevo con los padres para contratarla y seguir controlándola. La joven accedió porque en esos momentos tenía problemas económicos. A los cuatro o cinco días se marchó, no aguantaba más.

En su declaración la joven negó mantener una relación con el empresario y relató llamadas, mensajes de móvil, fotos, etc. de manera insistente porque el acusado se quería acostar con ella alegando que la necesitaba para ser feliz. Trató de contarle a una compañera el problema, pero ésta, avisó al jefe. La testigo declaró en el juicio que veía una relación normal.

Tratamiento psicológico

La joven procuraba siempre llegar media hora tarde al trabajo para que hubiera gente en la tienda, mientras él llamaba a los padres para que llegara 15 minutos antes. El acusado llegó a amenazarla con despedirla si no se acostaba con él. Manipulaba a los padres, que no sabían nada de la situación, diciendo que era una "vaga".

Un testigo, pariente del acusado y amigo de la joven, ratificó los mensajes de móvil que le envió el propio acusado diciéndole que llevaba dos años "tirándose" a la joven, audios de conversaciones donde el acusado proponía droga a cambio de sexo. La joven, que en ese momento tenía novio, le relató a su amigo que el empresario la perseguía. Lo pudo comprobar al ver que la seguía en coche hasta la puerta de casa. Este testigo fue quien le dijo que denunciara y que contara la situación a sus padres que no sabían nada, confiados en la relación de amistad entre las dos familias.

La madre de la joven testificó que su hija estaba muy afectada y no sabía el motivo. Lloraba, no comía, necesitó tratamiento. La joven, después de contar lo que ocurría, disuadió a su madre de hablar con él porque le iba parando los pies y por la amistad que mantenía con los hijos. La joven finalmente relató que el día de los hechos en la presa de Castellanos "había abusado de ella".

Actitud jocosa

La sentencia señala sobre la actitud del condenado en su declaración "mostró una actitud casi jocosa al relatar los hechos, todo era normal y no había pasado nada" manteniendo que había tenido una relación sentimental. No dio explicaciones por la cantidad de llamas y mensaje que envió a la víctima ni por el control de saber dónde estaba en cada momento.

El acusado ratificó la amistad con la joven y su familia y afirmó mantener una relación sentimental de dos años y medio con ella, con un intercambio continuo de mensajes. Sobre la amenaza de suicidarse "estaba mal, con depresión y mal en casa". Achacó la denuncia de su empleada a que su novio descubrió que ella tenía relación con él y otro hombre. Sobre los mensajes, algunos no los recordaba como proponerle droga y dinero por sexo o hacerle fotos cuando se encontraba subida a un taburete, además de negar que se colocara una cuerda al cuello en Castellanos cuando la citó. En cuanto a los mensajes soeces afirmó que eran porque "él le compraba pulpo".

Las investigaciones de la Guardia Civil corroboran llamadas y mensajes diarios "más allá de lo razonable" con los audios de lo que ocurrió en la presa. Constataron conversaciones con algún familiar del acusado con lo que estaba ocurriendo en la presa, con la soga al cuello. Extremo que el acusado no recordaba.

La psicóloga de atención urgente a las víctimas de Violencia de Género, en el momento de la denuncia la joven lloraba, no podía hablar, estaba muy nerviosa y necesitó atención médica. La psicóloga percibió que la joven "no tuviera ningún ánimo de venganza o estuviera fabulando". En su testimonio sentía "culpa, vergüenza, miedo a que no la creyeran y quería dejar de vivir" propio de estas situaciones. Tampoco apreció que la joven mantuviera una relación con el acusado y quisiera ocultarlo. La perito psicóloga de la Junta de Castilla y León, corroboró que la sintomatología era compatible con los hechos, congruentes con trastorno por estrés postraumático compatibles por abuso, agresión sexual, acoso.

Suscríbete para seguir leyendo