Ayuntamientos y vecinos se unen por el arreglo del camino de Mellanes a Samir

El camino rural asfaltado alistano que comunica entre sí a las localidades de Mellanes y Samir de los Caños, uno de los más deteriorados de la red viaria construida hace ya 40 años dentro del ambicioso Plan de Ordenación de Explotaciones Aliste-Sayago, "puede y debe ser una de las actuaciones prioritarias para este año " dentro de la convocatoria de la Diputación de Zamora que preside Javier Faúndez Domínguez.

Así lo creen y lo defienden los vecinos de ambas localidades afectadas directamente que como principales perjudicados se han sumado a los dos ayuntamientos por cuyos términos municipales cruza la citada vía de comunicación terciaria, Rabanales y Gallegos del Río, cuyas Corporaciones Municipales presiden los alcaldes Santiago Moral Matellán y Domingo Miguel Pérez.

El conocido como camino de Mellanes a Samir de los Caños fue construido a mediados de los años noventa del pasado siglo XX siendo alcaldes Jesús Prieto Moral (Rabanales) y Miguel Pérez Viguera (Samir) que, auspiciado y financiados por la Junta y por el Ministerio de Agricultura , cumplió con creces sus objetivos de comunicar entre sí a aquellos pueblos que aun siendo colindantes sus términos para comunicarse por carretera habían de hacer un largo recorrido.

En este caso concreto la única solución era salir de Mellanes y retroceder hasta Rabanales para luego seguir por Matellanes y Alcañices y continuar por la Nacional 122 por Vivinera, Arcillera y Ceadea hasta Fornillos donde se enlazaba con la carretera hasta Samir. En aquella época no había aún conexión entre Rabanales y Tolilla que también se construyó en el Plan Aliste-Sayago.

El problema surgía cuando en la inauguración del Puente del Río Cebal (camino de Fradellos a Flores) el entonces delegado de la Junta en Zamora Juan Seisdedos Robles daba a la noticia a los alcaldes de que la Consejería de Agricultura les transfería su mantenimiento a los ayuntamientos, los cuales, con sus limitados, presupuestos nunca han podido asumir tal función, confirmando lo que aquel mismo día sentenció el entonces alcalde de San Vicente de la Cabeza Juan Garrido Ferrero.

La maleza cubre casi por completo las señales y a la derecha, profundidad de un bache medida con un metro | CH. S.

El tramo en peor estado, de alrededor de 3,1 kilómetros, es el que discurre desde Mellanes hasta el cruce con la carretera del Sierro (Gallegos del Río a la Nacional 122). Vecinos de Mellanes aseveran que el mayor deterioro se localiza al paso del camino por los parajes de La Canal, Llamera Antón, Bocos, Majada y La Furnía. Desde ahí hasta Samir hay aproximadamente otros cinco kilómetros. Hay que recordar que este camino permite tanto a los vecinos de Rabanales como Mellanes salir hacia la Nacional 122 por El Sierro.

La Corporación Municipal de Rabanales han sido la primera en aprobar solicitar acogerse a la próxima convocatoria de la Diputación de Zamora, propuesta que contó con el apoyo unánime de los seis ediles asistentes al pleno: Santiago Moral Matellán (alcalde), Antonio Jesús Blanco Martín, Jesús Cerezal Gallego y María Margarita Pérez Calvo (del PP) y Juan José Caballero Matellán y Pablo Fernández Gago, de Zamora Sí.

El próximo paso será que ahora haga lo mismo el Ayuntamiento de Samir de los Caños que tiene en este camino su conexión más corta hacia Rabanales.

Ayuntamientos y vecinos se unen por el arreglo del camino de Mellanes a Samir / Ch. S.

Toda apunta a que debido al grave deterioro del firme la alternativa habrá de pasar por una nueva capa de rodadura con tratamientos específicos o reconstrucción granular (en lo más deteriorado), de mezcla bituminosa en caliente (zonas envejecidas) o en su caso, de considerarlo así los técnicos, en la zona menos deteriorada mediante micro aglomerado (defectos superficiales). Los servicios técnicos de la Diputación valorarán carencias y soluciones.

Se trata normalmente de caminos asfaltados con una limitación del tráfico pesado a un máximo de 16 toneladas que no siempre se ha respetado, muy en particular por las empresas madereras que han sido en parte las causantes de parte de dichos deterioros. Fuentes cercanas al transporte maderero reconocen que no es lo mismo que pase por el camino un tráiler descargado (entre 12 y 15 toneladas) que cargado de madera de pino verde (que puede alcanzar las 45 toneladas).

En su día la Diputación mejoró los caminos Pino del Oro-Carbajosa, Cabañas a Villarino de Cebal por Palazuelo de las Cuevas, Nuez-Viñas, Villaflor-Vilanueva de los Corchos, Muga de Alba-Losacino y Muga-El Castillo. El Estado con fondos de la Unión Europea) financió la mejora de la conexión de Moveros a Brandilanes.

Entre los caminos asfaltados que se encuentran en mejor estado de conservación son los tres que unen entre sí en plena serranía a Valer de Aliste, Abejera de Tábara, Puercas y Gallegos del Río.

Los alcaldes Santiago Moral (Rabanales) y Domingo Miguel (Samir) aúnan esfuerzos: "Las vías de comunicación son imprescindibles para el progreso, el desarrollo y la supervivencia de los pueblos, para mejorar la vida de quienes vivimos en los pueblos y por ello vamos a trabajar unidos para recuperar el camino de Mellanes a Samir".

Suscríbete para seguir leyendo