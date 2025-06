Una graduación para recordar

Los 16 alumnos de Bachillerato junto con los 11 alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Medio y Grado Superior, Guía en el Medio Natural y Tiempo Libre y Acondicionamiento Físico, disfrutaron de este acto final rodeados de familiares, amigos, profesores y la dirección del Centro.

La directora, Elena Fernández, recordó el tiempo que han pasado en las aulas hasta completar esta nueva etapa. "Habéis estado aquí 6 años –ciclo formativo- esperemos seguir dando Ciclos formativos y que no tengamos que marcharnos de aquí", deseó la responsable del Instituto.

Subrayó los cambios generacionales en la formación con la irrupción de las tecnologías, con sus ventajas y desventajas. "Los medios digitales os dan mayor agilidad mental pero menos concentración". Les conminó a "aprender a convivir con la frustración que es algo que os cuesta mucho trabajo".

Les trasladó la directora también el deseo de "que esta fiesta de graduación se quede en vuestra memoria. No nos olvidéis, no nos olvidéis, y si no para no pasa".

Los alumnos cobraron protagonismo en la ceremonia repasando desde la infancia hasta la cuenta atrás de la última semana de estos cursos. Con halagos, cariño y hasta contratiempos para los tutores y profesores que se entregaron al esfuerzo de enseñar y que ellos aprendieran. Entre los gestos más bonitos, en medio de abrazos, besos y saludos, el de un alumno de Mombuey que subió al escenario con las fotografías de sus abuelas para recoger su nada, su orla y un recuerdo.

