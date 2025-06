Una tesis doctoral estudia el impacto ambiental de las ganaderías de lidia en Castilla y León

El Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora este 5 de junio, puede ser un buen día para poner en valor la tesis doctoral que está llevando a cabo la veterinaria madrileña Inmaculada Torrego y que se centra en el impacto medioambiental de la producción del ganado de lidia en Castilla y León.

El estudio que está llevando a cabo Torrego en la Universidad de Murcia, donde tiene previsto presentarlo en septiembre, se basa en una recopilación de datos que ha recogido en el grueso de las ganaderías de lidia de la comunidad autónoma.

Concretamente, la veterinaria ha recabado datos en alrededor del 80 % de las ganaderías de la comunidad, entre ellas, las que se ubican en la provincia de Zamora, donde destaca satisfecha que han tenido una participación "bastante alta", dentro de la que agradece el "esfuerzo" de amigos que le han "echado una mano" a la hora de recabar los datos, como el torero Alberto Durán.

La veterinaria toma notas en una ganadería. / Cedida.

Para ello, Torrego explica que, junto con sus tutores, para el trabajo de campo —nunca mejor dicho—, realizaron una encuesta "muy detallada", formada por 23 preguntas sobre el manejo de las fincas y sobre el manejo de las ganaderías de Castilla y León.

A raíz de esos datos recabados con las encuestas, la veterinaria lleva a cabo un análisis posterior, teniendo en cuenta diferentes parámetros, para calcular la emisión de gases de efecto invernadero que genera la producción de toros de lidia en Castilla y León, así como también el efecto de la absorción en el ecosistema de la dehesa "para ver un poco el balance de las producciones".

Aunque aún está inmersa en el estudio, Inmaculada Torrego indica que, mediante el análisis de algunos de los datos que ya ha recopilado, el resultado dice que "era un poco lo que nos esperábamos", es decir, que la ganadería de toros de lidia "es una producción ecológica" y que el impacto medioambiental de los gases que genera frente a los que absorbe es que "se absorbe mucho más de lo que se genera"; además de que es una producción "superextensiva", destaca Torrego.

"El impacto medioambiental que tiene al final, que sí lo hay, en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero queda, por así decirlo, contrarrestado en cuanto a lo que es el beneficio que genera la producción del toro de lidia en el mantenimiento de la dehesa", asegura la doctoranda que está comprobando mediante la realización de su tesis.

Valor genético del toro

"Creo que el toro de lidia se ha defendido siempre desde una sola posición, que es el festejo y creo que, al final, el valor del toro, estando también en el festejo, por supuesto, está en su valor genético, en el beneficio que aporta a nivel medioambiental y también está en el patrimonio de nuestro país", sentencia Torrego sobre esas "ramas o características concretas" de este animal que "creo que se tocan menos o se habla menos de ellas".

Aunque reconoce que, ahora, "es verdad, gracias a Dios, que se le está dando un enfoque a todo esto y estamos defendiendo la tauromaquia también con cifras y con números de la producción y de carne, incluso".

Además del impacto medioambiental, Inmaculada Torrego alude también al innegable impacto económico del sector productivo de la ganadería de lidia, que "se refleja en el mantenimiento de los ecosistemas".

Tras llevar alrededor de cuatro años inmersa en el desarrollo de su tesis doctoral, que "lleva mucho trabajo detrás, este tipo de estudios llevan tiempo" y que ahora ya da sus últimos coletazos, Inmaculada Torrego recuerda cómo, cuando decidió enfocarla en este tema, le "costó encontrar" un equipo de investigación que le quisiera tutorizar el trabajo "porque, al final, no hay tantas líneas de investigación respecto a este tema y lo encontré en la Universidad de Murcia".

Sobre el objeto de estudio de su tesis, Torrego explica, además, que decidió enfocarlo en un tema que le gustara. "Y un tema que me gusta mucho era el toro de lidia". Además, en su momento, creyó que era "muy necesario cualquier aporte de estudios científicos respecto a este tema" que, a ella, le "llamó mucho la atención".

"La hago por afición, no tengo ningún tipo de necesidad", dice Torrego sobre la realización de su tesis ya que la compagina con su trabajo como veterinaria de la Asociación de Ganaderías de Lidia y con su trabajo en el campo y en explotaciones de producción.

Aunque, hasta que no presente y haya publicado esta tesis, su autora no ha querido entrar en dar detalles científicos ni números concretos, Inmaculada Torrego no ha querido dejar pasar la oportunidad de dar las gracias a todos los responsables de las ganaderías radicadas en la comunidad de Castilla y León, incluidos, los zamoranos, que se han prestado a responder sus preguntas y han facilitado la realización de su tesis "porque, sin ellos, yo no tendría estudio".

Suscríbete para seguir leyendo