"Los pendones de Fariza gozan de un gran protagonismo por su particularidad"

Sí, en concreto de todas las investigaciones presentadas en el marco del congreso celebrado en León entre los días 11 y 13 de abril de 2024 bajo el título "Los pendones: historia y puesta en valor de un bien inmaterial". Fue un encuentro académico con carácter interdisciplinar que buscaba poner de manifiesto la trascendencia de los pendones analizando su papel histórico, social, así como las labores de catalogación, inventario y restauración de los últimos años y que congregó a especialistas de renombre un campo de estudio que apenas cuenta con cuatro décadas de vida.

¿Punto de partida o impulso definitivo?

Mi especial interés en todo lo concerniente a los pendones viene de antes. De hecho, ya había recopilado durante casi una década numerosa documentación en archivos tanto provinciales como diocesanos destacando, por supuesto, la Real Chancillería de Valladolid, el General de Simancas y el Archivo Histórico Nacional. Este libro ya contaba con un trabajo previo hasta el punto de incluir un primer apartado crítico, introductorio e importante de elaboración propia en el que se analiza toda esa labor investigadora y se documentan hasta medio centenar de pendones inéditos, precisamente gracias a esa labor de archivo de años.

¿Qué particularidades presentan los pendones a nivel genérico y en particular en la comarca de Sayago?

Un pendón no deja de ser un elemento esencialmente mueble estructurado entorno a un mástil o una vara y que, dependiendo de la tipología del pendón o de su procedencia, puede tener un remate en forma de cruz. Inicialmente, los pendones presentaban cruces de madera que, posteriormente, serán sustituidos por cruces de metal. Aquí la diferencia radica, por vinculación con los mayos, en la decoración en forma de copa vegetal presentando diferentes modificaciones en el remate. Pero todos coinciden en contar, a partir de esa vara que puede presentar diferentes medidas y el desarrollo del lienzo, con una disposición en banda de diferentes elementos: pueden ser monocromos en el caso por ejemplo de los pendones de Sayago (blancos), bícromos o con alternancia de colores. Incluso algunos de ellos cuentan en el centro del propio pendón con un elemento decorativo muy similar a lo que podría ser una cartela, con el que se alude al santo patrón o a la presencia de la advocación mariana o cristológica, siendo uno de los elementos más característicos de los pendones leoneses.

Esos elementos decorativos se sustituyen, por ejemplo, en territorio sayagués, por las denominadas encomiendas. En Sayago se denomina así a esa disposición iconográfica que recorre todo el tejido frente a los pendones leoneses, donde lo que aparecen son una serie de cartelas con ese tipo de elementos iconográficos perfectamente decorados.

Lo más llamativo y sorprendente es que, incluso a día de hoy, se han conservado algunas de esas cartelas identificativas y cuentan con ornamentación muy característica. Por lo general están bordadas en tejidos, pero en ocasiones también están pintadas. Por ejemplo, el pendón "de Tierra" procedente de la comarca de La Sobarriba en León, mantiene esa cartela pintada a los finales del siglo XVIII por un artista local de advocación a la Virgen del Camino y que está perfectamente decorada. Por lo tanto, tienen todas esas particularidades, tanto por la procedencia de unos lugares o de otros, de la misma manera que si hablamos de los pendones en Palencia o zonas limítrofes como Valladolid donde se está empezando a recuperar esta tradición. Es un bien material, en esencia, pero que forma parte de una tradición inmaterial en la que los desfiles y todo tipo de ceremonias rogativas hacen que estén tremendamente presentes.

¿Sus orígenes estaban vinculados a usos religiosos o beben de otras costumbres?

Los denominados pendones históricos se documentan desde inicios del siglo XIII hasta mediados del XVI con un carisma esencialmente militar. De hecho, ya en las Cantigas de Santa María de Alfonso X El Sabio (segunda mitad del siglo XIII) aparecen esas primeras representaciones. A partir de ahí, se llevan a las contiendas bélicas como distintivo para liderar la retaguardia o bien en la avanzadilla.

Los contratos de bordadores son difíciles de localizar pero aportan mucha información adicional

¿En qué momento se produce esa transición?

Los pendones van dejando esa disposición militar para convertirse en un elemento distintivo en el que las imágenes de los monarcas de la Edad Media y de las propias contiendas dan paso a representaciones cristológicas iconográficas. Son precisamente estas cartelas que se quedan reducidas a "pequeñas tarjetas" que no son más que elementos decorativos reminiscentes de esa presencia religiosa. Pero eso ya será a partir de mediados del siglo XVI cuando la Iglesia empieza a utilizarlos con otra connotación. Es en el periodo que yo he denominado pendones cívico-religiosos cuando, desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo XVIII, esas insignias o tarjetas de origen eclesiástico la sociedad civil las asumen como propias y las mantienen como elementos religiosos junto a las cruces de remate en la parte superior. Ya en un tercer momento, que va desde mediados del siglo XVII hasta más o menos comienzos del siglo XIX, es cuando van surgiendo unos pendones mucho más monocromos -con ese rojo carmesí tan característico- o bícromos, sin iconografía y de origen claramente concejil, donde a partir de esa ornamentación de cruces de latón, de cobre o de bronce y con una reminiscencia religiosa, acaban por confluir en una última etapa de pendones recuperados, que es la que nos encontramos en este momento y que se inició más o menos a inicios del siglo XIX.

Los estudios han llegado a catalogar más de medio millar de ejemplares…

Eso solo en la provincia de León gracias a la Asociación Cultural Pendones de Reino de León. Piensa que allí hay aproximadamente unos 1.234 pueblos y que se hayan documentado casi la mitad. Estamos hablando de casi 600 pendones, pues es una labor híbrida que se debería desempeñar también en otras provincias limítrofes. ¿Qué ocurre? Pues que es necesario el impulso del asociacionismo, que tome protagonismo porque si esto no se hace con un cariño altruista es complicado documentar y dar a conocer este tipo de bienes esencialmente inmateriales. Sin estas asociaciones culturales no tiene sentido; un investigador al uso no puede recorrerse todos los pueblos de una provincia para catalogar. De hecho, en la publicación se recoge la propuesta de ficha de catalogación que he elaborado para darle un sentido de rigor no solo como un elemento protagonista de la sociedad civil, sino que esté perfectamente documentado. Lo que no se inventaría se pierde y si no tenemos constancia de ese tipo de campañas, como las que llevan a cabo la Asociación Cultural Pendones de Arena de León, no seríamos capaces de poner en valor ese tipo de bienes.

Dentro de esta inmensa labor, ¿cuál es el pendón más primitivo del que se tiene constancia?

El primero documentado data del 10 de enero de 1586 en la localidad limítrofe de Pozuelo del Páramo (León) al que, posteriormente, se sumó otro en el siglo XVII. Habrá seguramente anteriores, pero de la zona leonesa, el más antiguo es este. En muchos casos lo que hacían era una documentación parcial limitada al encargo registrado en los libros de fábrica y de gastos de las parroquias: se conocía su coste en reales, pero no quién era el bordador, quién lo había ejecutado, quién se lo había encargado, qué mediciones tenía o qué tonalidades debía tener. Todo eso se llevaba a cabo gracias a los contratos de obra, que si bien son más difíciles de encontrar, aportan una documentación adicional de gran valor.

Se ha encontrado con datos llamativos…

Todos los que he podido documentar son a través de contratos de bordadores, donde el mayordomo de la fábrica o de la iglesia encarga al bordador más representativo del momento la ejecución de esos pendones. Lo interesante aquí radica en el hecho de que se nos da a conocer todo tipo de detalles que, en ocasiones, hasta comparan el pendón a encargo con los ya existentes de un pueblo cercano. Por tanto, se establecen también sinergias y equiparaciones. Son unos documentos muy prolíficos, con un gran número de detalles, y claro, son complicados de localizar, pero aportan muchísima documentación. Y esa es quizá una de las grandes novedades que tiene el libro, el importante acopio de documentación para poder certificar este tipo de pendones.

¿Eran estos pendones considerados objetos de lujo?

El encargo de los tejidos era un encargo caro. Su precio en la época rondaba a partir de los 300 y 500 reales, teniendo constancia de algunos que alcanzaron los 1.600 reales: era un importe llamativo. Para que hacernos una idea, la ejecución de un retablo lateral podría rondar en torno a los 900 reales y un mayor en torno a los 2.000 o 2.500 reales, con lo cual, estamos hablando de obras que tienen un costo muy importante de los siglos XVI al XVIII en España. No olvidemos que adicionalmente las iglesias estaban decoradas interiormente con tapices, frente a los templos más humildes donde se sustituía por pintura mural, mucho más rudimentaria. Incluso tenemos constancia de que hay algunas ciudades vecinales ya en torno al siglo XVIII y XIX que tienen que alquilar o vender fincas comunales para obtener un dinero que les permita comprar el pendón haciendo un esfuerzo económico muy importante. Hablamos, por lo tanto, de piezas ricas y de una gran factura para la época.

Su continuidad está asegurada gracias a la labor altruista de las asociaciones y de la sociedad civil

Piezas sobre las que actuar para preservar.

Lo que ocurre cuando llegamos al siglo XX es que algunos de estos pendones históricos se conservaron en un estado realmente malo. Para poder conservarlos en un estado óptimo hay que tener en cuenta un aspecto fundamental que pasa por la elaboración de una réplica de ese pendón original que ya no está en condiciones para desfilar, preservando su uso. Aquí destacan las aportaciones realizadas por Verónica García sobre la conservación y restauración de pendones en la Real Fábrica de Tapices y la del docente en Arte Textil, Iván Mateo, sobre el patrimonio textil, criterios y metodologías para su conservación y restauración, que aglutinan los criterios que hay que emplear para intervenir, si es el caso, o para manipular, transportar, y almacenar este tipo de obras. De esta manera, se garantiza la transmisión de esas obras a las siguientes generaciones.

¿A qué detalles se debe prestar más atención?

Precisamente por mi formación como director de la Escuela de Arte y Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de León, me parece fundamental que se trasladen nociones básicas a los pendoneros y pendoneras no solo a la hora de manejar el tejido, el paño, la pasamanería, los galones y los flecos, sino cómo tienen que mantenerse los remos, el mástil o la cruz, incluso el trabadero, el gancho que sirve para enganchar la vara al cinto.

Los pendones sayagueses, en concreto la romería de los Viriatos de Fariza, cobra una importancia singular en este estudio.

Sí, tienen un especial protagonismo porque son pendones muy particulares. Se trata de una romería en honor a la Virgen del Castillo declarada Fiesta de Interés Turístico Regional por la Junta de Castilla y León en el año 2010. Llaman la atención porque son unos pendones de unos ocho metros de altura, pero la tonalidad que tienen es una tonalidad blanca renovada íntegramente en el año 2014 a excepción del de Tudera. Además, presenten una serie de decoraciones realmente muy particulares en el lienzo del pendón bordadas con diferentes motivos que aluden a la procedencia de cada uno de los pueblos que conforman la procesión hasta el Santuario. Todo ello lo recoge la experta Carmen Tapia en su apartado.

Hablaba de sus particularidades.

Como digo, Tapia pone precisamente en valor el proceso de ejecución del propio mástil del pendón, de los propios tejidos, cómo preparar la copa, cómo tirar de los cordeles… Incluso, por ejemplo, la disposición de los pendones de los pendones es a veces muy distinta a la de León: en Sayago apoyan directamente la propia vara al correaje del cinto frente al asidero que emplean en la provincia vecina. Otro aspecto llamativo y que viene por esa vinculación con los mayos es el remate de la copa mediante el llamado "carrasco del diablo" o "rusco", esa planta con ese característico color verde tan intenso, pues hace que cobre un cariz muy destacado y que hay que dar a conocer y poner en valor.

¿La continuidad de este legado está asegurada?

A día de hoy sí gracias al impulso de este tipo de asociaciones y diversas iniciativas impulsadas por la sociedad civil. En este punto he de indicar que cada vez existe un mayor fervor entre las personas más jóvenes por impulsar este tipo de tradiciones. Y por supuesto, el apoyo institucional también ha sido importante, en este caso, de la Fundación Caja Rural, así como de la editorial que ha permitido que este libro va la luz que es Saliegos Birding.

