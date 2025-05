"Un día más y los que hagan falta": Zamora se suma a la convocatoria nacional contra el biogás

"Otro día más y todos los que hagan falta". Zamora volvía a acoger la oposición a los proyectos de producción de biogás coincidiendo con una convocatoria nacional que ha tenido presencia en las nueve capitales de provincia de Castilla y León.

Cerca de medio millar de vecinos llegados de buena parte de la provincia se desplazaban en la tarde de ayer sábado hasta la capital zamorana para secundar una protesta que clama por la paralización del nuevo modelo energético "que nos quieren vender como industria verde". Una postura que avanzan defenderán por todas las vías, incluida la judicial que ya están estudiando.

La convocatoria de la federación Zamora en Pie llegaba a la plaza de Viriato bajo el amparo de más de una veintena de asociaciones y plataformas ciudadanas y con la vista puesta en el listado de expedientes que a día de hoy se están tramitando desde la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. El consejero Juan Carlos Suárez Quiñones apuntaba hasta el momento a un total de 17 proyectos en el conjunto de la provincia, un número que desde la federación ya advierten que no van a permitir.

"Ni en tu pueblo ni en el mío, ni en tu ciudad ni en la mía, ni ahora ni más tarde". El portavoz de la plataforma Stop Biogás Zamora y de la federación, Jenaro Leal, llamaba a la "defensa del territorio" y de una provincia que, asegura, es una de las más afectadas atendiendo al número de proyectos que se plantean asentar al paso de los gasoductos.

Una manifestación que vira hacia el 3 de junio, fecha en los representantes de la federación tienen previsto un encuentro con el consejero en Valladolid en el que le trasladarán sus reivindicaciones en torno a lo que consideran que supondrá una "muerte lenta para nuestra tierra".

"No vamos a permitir de ninguna manera que se instalen este tipo de industrias". La federación anuncia que a los movimientos sociales en forma de protestas se mantendrán las alegaciones, vía administrativa, a los diferentes proyectos que se van anunciando de manera "silenciosa".

Zamora en Pie no descarta incluso acudir a la justicia como último recurso para denunciar irregularidades en los procedimientos. En este sentido, Leal apuntaba a la incoherencia de que se estén realizando declaraciones de impacto ambiental positivas cuando aún no se ha aprobado el Plan de Desarrollo del Biogás. Una situación que consideran "empezar la casa por el tejado" y que "carece de sentido" y "legalidad".

"Nos quisieron comprar con vino"

"Junta de Castilla y León, esto huele mal", "nos quisieron comprar con vino español, pero no sabían que no estábamos en venta" o "que respirar no sea un lujo" se sumaban a las tradicionales pancartas que la ciudad ya ha visto en otras dos ocasiones en menos de medio año.

La manifestación partió una vez más desde la plaza de Viriato hasta las puertas de la Delegación Territorial en una calurosa tarde en la que el sonido de los silbatos, incluso de la carraca, han tomado las principales calles de la ciudad.