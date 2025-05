Puebla aprueba la moción del tren que refrendan los más de 40.000 usuarios anuales

El Pleno de Puebla aprobó por unanimidad, en la sesión extraordinaria y urgente celebrada este jueves, la moción que insta a la empresa pública Renfe y al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a recuperar las frecuencias de tren de la estación AV Sanabria, que se suprimirán a partir del 9 de junio, además de la intervención del Procurador del Común que vela por los derechos constitucionales de los ciudadanos frente a la arbitrariedad de la Administración. El número de viajeros de la estación, datos que Renfe, empresa pública, no hace públicos, son entre 40.000 y 45.000, cifras similares a las de Porta de Galicia en A Gudiña.

El portavoz del grupo socialista, Pedro Castronuño Manrique, leyó el documento que afirma que el "transporte público es un servicio esencial regulado por el Estado garantizando que sea de calidad, seguro y eficiente. Se considera un servicio público constitucional, que implica que el Estado tiene obligación de garantizar que sea accesible para todos. Esto incluye diversos modos de transporte como autobuses, trenes, taxis, entre otros".

Tiene la obligación de garantizar que "el transporte público sea accesible para todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica o geográfica". El Defensor del Pueblo, además, "tiene que velar para que los poderes públicos adopten las medidas necesarias para que ello sea así y para que las posibles mejoras afecten a todos".

La moción recoge el recorrido temporal, desde el 23 de julio de 2021, de inauguración de la estación, retomando precisamente un párrafo de hemeroteca. "Sanabria conectada con un futuro de oportunidades: la Ministra de Transportes, Raquel Sánchez, inaugura una instalación que permite situar a la comarca zamorana a 110 minutos de Madrid" así titulaba, ese día, LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA la tan reivindicada, por los sanabreses y nuestros hermanos y vecinos portugueses, infraestructura".

Para culminar esa inauguración "hubo que trabajar mucho (recogida de firmas, reuniones en el Ministerio, etc.) pero se consiguió, a pesar de las reticencias de algunos, y el Ministerio de Fomento en noviembre de 2016 aprueba el estudio informativo de la nueva estación de alta velocidad de Sanabria".

La ministra Raquel Sánchez señalaba ese memorable día "la importancia de la instalación para la comarca y del impacto que tiene la alta velocidad en el camino hacia la cohesión territorial". Resaltaba su función vertebradora y su entrada en funcionamiento y la transformación de la movilidad vecinal y de los visitantes que vengan a "esta extraordinaria región".

La entonces ministra insistió en la cercanía con Madrid, como recurso que Sanabria podrá explotar para el turismo y a todos aquellos que emigran desde el oeste hacia la capital en busca de oportunidades.

Ahora, 2025 "el mismo Ministerio y otro ministro" suprimiendo paradas en Otero "nos devuelven al año 2016". Las frecuencias que se pretenden eliminar "nos acercan, en unos horarios adecuados para la realización de gestiones médicas, administrativas y laborales, a Madrid en 1:50 horas o a Zamora, a menos de 30 minutos. De la misma manera también perjudica muy seriamente a los trabajadores y trabajadoras que residiendo en Zamora se desplazan, a sus trabajos, diariamente a Sanabria (médicos, profesores, empleados de banca, etc.)". El recorte tiene efectos directos en los servicios del medio rural, mayor precarización de servicios básicos como la sanidad, la educación y administrativos.

La moción se aprobó con el apoyo, a propuesta de la concejala independiente María Martínez Santiago, a todos los colectivos: partidos políticos, sindicatos, cualquier tipo de colectivo que están sumándose a la reivindicación. Creo que es una cosa de todos y me gustaría que constara en la moción, el apoyo expreso a cualquier manifestación o reivindicación de otros colectivos de la provincia que están ayudando".

Mensaje al alcalde de Vigo

El portavoz del Grupo Popular, Gustavo Alonso Chimeno, trasladó todo su apoyo a la moción y "todo lo que haga falta para que todo salga adelante". Señaló que "no pedimos más, ni que nos pongan más, ni que haya agravios con otras regiones, que queden los horarios como estaban".

Sus palabras fueron dirigidas al ministro y al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que "por defender los intereses de unos vecinos, no se puede perjudicar los intereses de otras comarcas que además hemos sido unas comarcas y unas zonas muy agraviadas, a la hora de la construcción del AVE".

Gustavo Alonso recalcó que además "muy solidarias" porque "me gustaría recordar todo el esfuerzo que se ha hecho desde pueblos como Requejo, Puebla, Asturianos y demás que han estado dando, en muchas ocasiones, su vida para que las conexiones de la Península y Galicia hayan sido a lo largo de la historia de la comunicación de España, posibles y muy buenas para Galicia".

Vecinos muestran en Puebla la pancarta de rechazo a la decisión de Renfe. / A. S.

Con estos prolegómenos es "pisotear los derechos de los ciudadanos", retroceder a 2016 y "lo que supone todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros a la hora, ya no económico y paisajístico y medioambiental, sino el esfuerzo histórico que se hizo en esta región para que pudieran tener esta gente unas comunicaciones como dios manda". La supresión de horarios "me parece un agravio".

El portavoz del PP añadió que "las cifras que ha tenido esta estación, no se esperaban por nadie, ni el Ministerio". Apuntó las cifras dadas por el alcalde "de 40.000 a 45.000 viajeros anuales". Añadió "las numerosas presiones" a esta estación "por los separatistas catalanes que protestaban para que no se hiciese". "El tiempo nos ha dado la razón y Sanabria se mueve y es importante dentro de Zamora y toda España y es un referente turístico y cultural, que no puede quedarse aislado de esta manera".

Procurador del Común

José Ignacio Alonso de Prada intervino para recordar que, a título particular y como portavoz del Grupo municipal de Futuro, envió un escrito al Procurador del Común. "Esta decisión va opuesta a todas las políticas de lucha contra la despoblación, con la cohesión territorial, y la justicia social y en contra de todas las políticas de la España rural". Alonso de Prada calificó la medida de "caprichosa, injusta y, sobre todo, discriminatoria". Descartó que sean motivos económicos "porque el tren va a seguir pasando. Otra cosa sería que el tren llegara hasta Zamora y solicitara hasta Puebla".

El alcalde cerró las intervenciones señalando que "las previsiones de la estación se han triplicado" como ha defendido siempre ante Renfe, en las reuniones que ha mantenido con los responsables de la entidad pública.

La estación de Otero lógicamente nunca tendrá el número de viajeros de Zamora o Chamartín, pero la función de esta estación "es tan, tan importante como cualquiera de las otras, Chamartín". A esos 40 o 100 viajeros diarios "va sujeto trabajo, turismo, vemos las cosas con unos baremos fuera de sí".

El alcalde entró en las "trampillas" la operadora de "se suben dos, se suben tres. Si encuentras el billete a la una y media del día anterior de por la mañana si a esas horas no lo han cerrado. Y luego te encuentras que hay sillones vacíos y no contabilizas los abonos". Calificó las reuniones con Renfe y el Ministerio de "fatal" y "lo he pasado muy mal".

El alcalde les habló a los responsables de esta tropelía el impacto de la vía, "desde los carrilanos hasta la gente que dejó la vida en Requejo y en toda la zona, con el mal de la vía, la silicosis. Y lo que ha significado el tren con la comarca desde el 59 y es como si te dieras cabezazos contra la pared".

Suscríbete para seguir leyendo