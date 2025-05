El PSOE de Zamora negociará hoy con Renfe mantener el tren madrugador de Otero

La prioridad es asegurar, por lo menos, la parada en la estación de Otero de uno de los dos trenes más madrugadores a partir del próximo 9 de junio. Con esta premisa acudirá hoy el PSOE de Zamora a la capital para tratar de plantear una solución viable a la par que ajustada a las necesidades de la población local y de la comarca de Sanabria. Un encuentro que llega tras numerosas reuniones presenciales y telemáticas con los responsables tanto del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible como de Renfe y que los parlamentarios socialistas afrontan con esperanza.

La propuesta sobre la mesa busca salvaguardar la parada de uno de los trenes de la mañana en ambos sentidos a su paso por la estación de Sanabria AV. Lo mismo persiguen con la última frecuencia de la tarde. Es la base sobre la que este lunes negociarán Antidio Fagúndez, secretario general del PSOE de Zamora, y José Fernández, senador y alcalde de Puebla, con el secretario de Estado y el presidente y directivos del operador ferroviario Renfe. Será en un encuentro que contará también con el respaldo y apoyo de la ciudad de Zamora, representada por el teniente de alcalde, David Gago, así como del secretario general de los socialistas de Castilla y León, Carlos Martínez.

El problema pasa por la vialidad. Fagúndez señala dos posibles opciones que pasarían, en primer lugar, por adelantar "unos minutos" uno de los trenes convencionales que parten desde Galicia y que, añade el regidor de Puebla, no supondría "perjuicio para nadie" al realizar una parada de apenas dos minutos de duración. El otro condicionante viene por la estación de Chamartín y la afectación que cualquier leve cambio implica sobre el complejo entramado de llegadas y salidas programadas en cada dársena.

La alternativa, en caso de que esta opción sea desechada ante la incapacidad de ajustar las frecuencias, pasa por plantear el uso de los llamados Avant que ya circulan en otras provincias como Salamanca y Segovia. Estos trenes de media distancia cubren trayectos regionales, pero operan a alta velocidad alcanzando hasta los 250 km/h frente a los 310 de máxima de los AVE. Una opción que, reconoce el secretario general de los socialistas zamoranos, es más complejo de encajar de manera "inmediata", pero que también barajan a la hora de asegurar el mantenimiento del servicio.

Gago, Dias, Fernández y Fagúndez durante la concentración en la estación Sanabria AV en otero. / PSOE de Zamora

Un documento que ahora el operador ferroviario debe estudiar con el handicap que supone la proximidad del 9 de junio, fecha en la que comenzaría a aplicarse la supresión de las paradas afectando no solo a Sanabria, sino también a Medina del Campo (Valladolid) y Segovia. En este sentido, Fagúndez insiste en la necesidad de plantear una solución "urgente", al tiempo que incide en trabajo de propuestas y contrapropuestas y debidamente avaladas por los respectivos informes técnicos.

El PSOE de Zamora acude a la reunión con ilusión y voluntad de alcanzar un acuerdo. Fagúndez considera que esa intención es compartida también por parte del Ministerio de Transportes, por lo que "ahora solo falta que Renfe tenga la capacidad operativa y la viabilidad para poder llevarlo a cabo".

Por su parte, el alcalde de Puebla incide en el "serio problema" al que se enfrenta Sanabria que se nutre de numerosos servicios y trabajadores que combinan su plaza en la comarca con su residencia en la capital zamorana gracias a los actuales horarios. "Pero si ya no paran", reflexiona Fernández, generará un "problema añadido" en aquellos puestos de difícil cobertura en el medio rural, como es el caso de los médicos, enfermeras, docentes, secretarios municipales o trabajadores sociales, entre otros. "Si no pueden llegar por tren, lo más probable es que soliciten otro destino", lamenta, por lo que insiste en la necesidad de que Renfe atienda los horarios planteados por la formación socialista. "Es lo básico que necesitan los sanabreses" en alusión a las citas médicas o gestiones que, en muchos casos, precisan de una pronta llegada a la capital zamorana que "no asegura una parada a mediodía".

Concentración en Otero de Sanabria para evitar la supresión de paradas AVE. / Mariam A. Montesinos | EFE

"Una reivindicación lógica y un derecho irrenunciable"

El alcalde de Puebla de Sanabria, José Fernández Blanco, asegura que el problema no pasa tanto por el número de frecuencias, sino por la necesidad de ajustarlas en horarios compatibles con las necesidades de los usuarios zamoranos. Una reivindicación que, apunta el también senador, es "lógica" y "un derecho al que no podemos renunciar".

Fernández llevará a la reunión el "acierto" de la concentración convocada en la estación de Sanabria AV en Otero convocada por la Alianza UPA-COAG y que el pasado sábado congregó a más de 3.000 personas y que se sumó al millar de asistentes en la estación de Porta, en Galicia. "Ha sido un espaldarazo fundamental", resume aludiendo al "concepto" de una comarca que no se resigna y que quiere seguir residiendo en el pueblo: "Necesitamos una movilidad propia del siglo XXI para poder quedarnos".

Pese a que los parlamentarios socialistas afrontan el encuentro con ilusión y optimismo, asegura que "vamos a seguir con la camiseta de la comarca" y participando en todas las acciones que se vayan planteando desde los diferentes colectivos en apoyo a una conexión "imprescindible".

