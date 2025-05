COAG pide la dimisión de Óscar Puente y del presidente de Renfe

Tras la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Otero de Sanabria, Renfe ratifica su decisión de suprimir las paradas del AVE en Sanabria tras "no ver viable" su recuperación "en este momento".

Por este motivo, la Unión de Campesinos COAG Zamora manifiesta su "máxima indignación" ante dicha posición inamovible de eliminar, a partir del 9 de junio, el número de paradas inicialmente previsto. "Consideramos dicha decisión una falta de respeto, ya no solo del medio rural vinculada a las comarcas más próximas a dicha estación, sino hacia toda la población de la provincia, y de no pocos familiares que demandan dicho servicio", argumentan a tenor del "enorme y creciente malestar" entre la población, ya no solo de la comarca, sino la de toda la provincia.

A su juicio, esta medida de Renfe, "que parece ser avalada por parte del ministro de Transportes", Óscar Puente, supone "un nuevo recorte en los servicios en nuestro medio rural". Según su criterio, la supresión de las paradas conlleva una "mayor precarización en otros servicios púbicos como la sanidad, la educación y los servicios administrativos", supone una "dificultad añadida" a la permanencia de población en los pueblos y "desincentiva el turismo emergente" en la comarca.

Por ello, no descartan nuevas movilizaciones para mostrar su rechazo. "Zamora seguirá defendiendo un medio rural con servicios y comunicaciones acordes a los tiempos. Es por ello que de no reconsiderarse la decisión tomada por parte de Renfe, estudiaremos los realización de nuevos actos o medidas de protesta".