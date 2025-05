Sayago pide a Renfe que no se guíe por la petición de un político carente de "empatía y solidaridad" con Zamora

"Por ser menos personas en los pueblos, no podemos tener menos derechos, no somos ciudadanos de segunda, no somos números". Es la reivindicación que, sábado tras sábado, mantiene la plataforma sanitaria sayaguesa para reclamar una asistencia pública digna en el medio rural. Mensaje que hoy ha extrapolado para unirse a las reivindicaciones para evitar la supresión de frecuencias en la estación de Ave de Otero de Sanabria.

La plataforma recuerda que "el transporte por ferrocarril asegura una asistencia sanitaria adecuada a muchos usuarios de la comarca sanabresa", por lo que pide a Renfe que no se deje guiar "por la petición de un político farambulero y sin ningún tipo de empatía y solidaridad" con la provincia de Zamora y de marcha atrás en el anuncio de supresión de las dos primeras frecuencias a su paso por Otero.

En su manifiesto, como ya es habitual defendido por Pruden Garrote, apuntan a la necesidad de mantener unas frecuencias "compatibles con la jornada laboral de muchos trabajadores, entre ellos los sanitarios que trabajan en la comarca" e instan a la Junta de Castilla y León a tomar "cartas en el asunto". Una reivindicación que pasa por la declaración de las frecuencias en peligro de obligado servicio público.

Durante la 179 concentración convocada en el entorno del centro de Salud de Bermillo de Sayago, la plataforma recuerda que "la causa merece la pena", al tiempo que ha reivindicado una vez más el derecho a garantizar el acceso a la sanidad pública "con independencia del poder adquisitivo y del lugar donde vivas", siendo la mejor forma a la hora de "atajar desigualdades y mejorar la calidad de vida del conjunto de la sociedad".

Por último, desde la plataforma recuerdan sus reivindicaciones que pasan por la recuperación total de las consultas periódicas en el conjunto de los pueblos integrados en la Zona Básica de Salud de Sayago con independencia del número de cartillas. Al tiempo, exigen la publicación de los horarios de consulta "en días y horas conocidos por todos los vecinos" así como la eliminación de la cita previa.