Sanabria y A Gudiña "cavan la trinchera" de paradas en la vía

Más de 3.000 personas de Sanabria, Carballeda y todos los rincones de la provincia secundaron la concentración en la estación AV Sanabria de Otero, como si fuera la mismísima romería de Los Remedios, convocada este sábado por la Alianza UPA- COAG. Una hora antes de la hora señalada, 11:30, comenzaron a llegar cientos y cientos de personas en una riada a la hora señalada. “Si quiere guerra, guerra” y hubo artillería dialéctica y cierre parcial de algunos comercios, servicios e instalaciones municipales en la comarca para asistir a la protesta.

José Manuel Soto, dirigente de COAG, pidió “esperar” mientras seguía entrando la riada de personas y vehículos para dar tiempo a que llegaran todos los manifestantes. Y esa espera se prolongó 30 minutos para completar “aforo”. El pueblo unido en la explanada y los políticos sin fisuras detrás de las pancartas, en una manifestación ejemplar y multitudinaria. Sanabria hizo “cortocircuito” con A Gudiña, donde vecinos de Porto, Pías y Lubián se sumaron a la movilización en la estación AV Porta de Galicia que movilizó cerca de un millar de personas de los 28 concellos.

Soto prometió guerra y dio guerra. Recordó que “no estamos pidiendo nada del otro mundo. No estamos pidiendo que todos los trenes paren aquí. Estamos pidiendo lo que nos hace falta aquí. El tren que lleva a la gente y el tren que a la tarde trae a la gente”. Y advirtió: “Esto lo paramos o es el principio de algo porque empiezan a cortar lo que interesa, y después ya no hay justificación. ¿De qué nos vale que pase un tren y pare a la hora que no nos subimos? Para justificar que no hace falta”.

Guerra y guerra desde la tarima. El dirigente de CAOG desmontó el argumento de tiempo de parada y número de viajeros a pie de vía: “Ayer mismo pude comprobar que el tren de las siete de la tarde de Chamartín llegó aquí con 17 minutos de retraso, y no por las paradas, no. 11 minutos de parada en Chamartín porque no daban vía de salida, 6 minutos en Toro porque había que esperar otro tren que bajada y aquí llegó con 17 minutos de retraso. Aquí paró dos minutos escasos y se bajaron 17 viajeros. Me va a decir el señorito de la Renfe que esos viajeros no tienen derecho a parar en Sanabria”.

Revalidó la situación estratégica de las estaciones intermedias recordando que, para ir a Vigo “tienen que pasar por aquí”: “A nosotros, no nos hace falta Vigo para nada” pero a ellos “sí le hacemos falta”. Y en referencia a los dirigentes del operador ferroviario añadió alto y claro: “Que los de Madrid se enteren que somos muchos, que no somos dos, que somos muchos”. Recalcó la repetición de intentos de recortes como del tren, como el de Puebla a Ourense que “estuvimos al pie del cañón”.

Responsables directos, “el señor de Vigo que nos monta una canallada y el pijotero de Renfe”. A Abel Caballero que dio una lección de solidaridad “si tanto quieres correr, usted tiene aeropuerto, nosotros, no” y le reprochó “pide para Vigo pero no nos quites” y “As Portelas están ahí arriba”. El mensaje al alcalde de Vigo fue claro: “Está tiempo de rectificar. Usted que pidió esto, pida lo contrario” en alusión a la supresión de frecuencias intermedias como Sanabria y A Gudiña. Recordó que Abel Caballero como ministro de Trasportes fulminó el tren Ruta de la Plata.

Soto reiteró las mentiras sobre los billetes “2.000 billetes, 2.000 hos…” y resumió las veces que “muchos de nosotros hemos tenido que ir a buscar a la hija y a la abuela” porque no hay billetes a Sanabria.

El representante de COAG recordó al que fuera compañero de batallas desde UPA y en la Alianza, Pedro Fernández San Román, y el expresidente de Uruguay, Pepe Mújica, referente de la ética en la política. Soto les recordó a los cargos políticos que “en la percha de la puerta se dejan colgadas la chulería y la prepotencia”.

"Desde el púlpito se habla muy bien, pero hay que estar con el pueblo"

A fuego tiene grabada Emilio Arribas Martín, vecino de Trefacio, la fecha del 12 de enero de 2024, cuando salió del hospital al que llegó en ambulancia y se dispuso a tomar el tren de las 11 de la mañana, un AVE que no para en Sanabria. Se agarró al de las 14:40 “con mucha prisa porque me advirtieron que solo quedan dos o tres plazas”. Y con esa prisa “compré billete ¡Y a qué precio! Y cuando entré en el tren ¡si está vacío! Recorrí todo el tren y no iba casi nadie. Hablé con el revisor… que si los bonos, la cuota”.

Manifestantes como Juan José Vime Alonso, “Pepe” Losada y Teresa Díaz, vecinos de Rionegrito y usuarios de AV, relatan necesidades y uso del trasporte rápido. Desde el pueblo “llegamos a la estación en poco más cinco minutos” para coger el tren con una frecuencia de “15 o 20 veces. Es una gozada y te soluciona mucho” o “al menos una vez al mes al médico”. Frente a la cantidad que esgrime RENFE prima la calidad: “Hay gente de Zamora que viene a trabajar al banco, al hospitalillo, al colegio”… servicios públicos imprescindibles. “Es un tesoro coger el tren aquí y ponerte en dos horas en Madrid”. “El más rápido está en dos horas menos 10 minutos, a Madrid, poco más de ir desde Rionegrito a Zamora, hora y media. Y con el mismo billete “puedes entrar al cercanías hasta la otra punta de Madrid”.

La movilización fue total en la calle y frente a los despachos. Como decía el párroco de Asturianos, Gregorio Contreras, acompañando a los vecinos y solidarizándose “desde el púlpito se habla muy bien, pero hay que estar con el pueblo”.

