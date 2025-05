La protesta de Otero, un “acto masivo” e “impresionante” para negociar el martes

El senador y alcalde de Puebla, José Fernández Blanco, se reunirá el martes con el secretario de Estado, el presidente de Renfe y los directivos de Renfe con los que han mantenido reuniones en estos días y con este margen de maniobra ciudadana.

Fernández estimaba que la participación en la protesta organizada en la estación AV Sanabria en Otero ha sido más alta, más de 3.500 personas. Hacía una valoración de la concentración a su término como “acto masivo” e “impresionante”.

El senador y alcalde lleva el respaldo masivo “que siempre es muy importante llevar este acto. Ha sido impresionante”. “La ciudadanía ha respondido muy bien, cada uno en su papel, con mucha educación y reivindicando lo suyo. Los parlamentarios y el alcalde de Puebla a trabajar que es lo que lleva haciendo ya desde hace 15 días. Trasladar, primero, todo lo que se está diciendo y segundo la defensa de todo lo que ya tiene Renfe, que es una programación de horarios que sean absolutamente compatibles con las necesidades de la comarca”.

En un galaico sanabrés: “Si non para fechamos as portas” que le cantaron a Renfe en A Gudiña y el “¡que no, que no, que no pasarán!” en tierras de Sanabria y Carballeda. “Sanabria no se vende, se defiende”.