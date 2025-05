Dos zamoranos repiten en el Circuito de Novilladas de Castilla y León

La localidad zamorana de Villanueva del Campo y el novillero con picadores de ascendencia zamorana Pedro Andrés tienen algo en común: ambos repetirán participación este año en la nueva edición del Circuito de Novilladas de Castilla y León, que será la quinta.

Y es que ambos fueron ya protagonistas de algunos de los festejos de la pasada edición del certamen organizado por la Fundación Toro de Lidia y la Junta de Castilla y León.

En el caso de Villanueva del Campo, su plaza de toros acogió la última novillada de la fase clasificatoria de la anterior edición, que se celebró el 1 de septiembre de 2024. Aquel festejo pretendía ser el "impulso" para la "vuelta definitiva" de los festejos taurinos a su coso, que la localidad estaba tratando de recuperar "poco a poco". Y así ha sido porque la plaza repite como sede este año y, si la pasada era el escenario del cierre de la fase clasificatoria, en esta edición, "abrirá plaza" en el certamen ya que acogerá el primero de los festejos clasificatorios, que se celebrará el 15 de junio, dando el pistoletazo de salida al Circuito de 2025.

La novillada de la pasada edición en la plaza de Villanueva del Campo. / Cedida.

Sobre la repetición en el certamen como sede, responsables del Circuito y de la Fundación Toro de Lidia han reconocido que, aunque se designa por concurso y el zamorano fue uno de los pueblos que se presentó, "ayuda que el año pasado el ambiente fue un éxito en cuanto a público, se reabrió esa plaza para festejos mayores y se quería volver a apostar por dicho pueblo".

Sobre el albero terracampino, harán el paseíllo esa tarde los novilleros Julio Norte y Salvador Herrero, que debutará con picadores en Villanueva del Campo. Además, habrá más presencia zamorana en esa jornada porque el mozo de espadas del salmantino Julio Norte, Manuel Alejandre, no es de otro lugar si no de Zamora.

Ambos actuantes se medirán ante novillos de Hermanos Cambronell, una ganadería bien conocida por otro zamorano y el único torero en activo que tiene la provincia: Alberto Durán.

En cuanto a Pedro Andrés, que el año pasado entró en el Circuito seleccionado a través del bolsín clasificatorio y llegó a ser finalista de la edición, este año ocupa la plaza fija "por méritos propios", tras torear 14 novilladas y cortar 31 orejas durante 2024.

El novillero, cuyo padre desciende de Malva, toreará la segunda de las tardes, en la novillada que se celebrará en Nava del Rey (Valladolid) el 21 de junio, donde lidiará dos novillos de Brazuelas y se medirá al salmantino Jesús Yglesias.

Para Andrés, es "un gusto" que hayan "valorado" su trabajo y le hayan "premiado" al darle la oportunidad de "de volver a participar con una plaza fija". El novillero asegura que tiene "muchas ganas" de torear la novillada y se muestra contento ya que, a priori, "era la ganadería que quería torear" porque es "muy buena, le tengo mucha esperanza y Brazuelas ya se ha consolidado, ha tenido muchos triunfos y ha permitido que los matadores triunfen", ha expresado.

Andrés cuenta que el año pasado le quedó el "resquemor" de no ganar y "si Dios quiere y el toro lo permite, me quitaré la espinita si todo se pone a favor". "Voy a darlo todo para ganar", ha asegurado quien también reconoce que le habría gustado torear la clasificatoria de Zamora por su vinculación paterna y ya que no ha "tenido el gusto de torear todavía en la provinicia, aunque seguro que llegará".

