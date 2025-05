Quequé defiende a Sanabria y pide ser embajador de "Jodidos por el tren"

"Nace la plataforma Jodidos por el Tren en Sanabria". Así comenzaba el alegato en defensa del ferrocarril que hacía el humorista Héctor de Miguel, más conocido como Quequé, en el informativo satírico de la Cadena Ser "Hora Veintipico".

El humorista aseguraba que tras conocer la existencia de la plataforma ha sido un "amor a primera vista" porque le encantan los nombres de cosas que no dejan lugar a la interpretación: "No lo llames Renfe, llámalo jodidos por el tren", añadía. Y les lanzaba un mensaje: "Si necesitáis embajador o algo, llamadme". A cambio sólo pedía una cosa: "Me ponéis el transporte".

Héctor de Miguel explicaba que la plataforma se ha creado después de la reducción de los aves que paraban en Sanabria, de ocho a seis diarios. Y por ello le decía al ministro de Transportes, Óscar Puente, que tienen que hablar: "Tú eres de Castilla y León, coño. Más de Castilla, la verdad. ¿Pero no te gustaban los trenes? ¿Estás ahorrando cobre por si acaso? A ver, si necesita cobre, pídelo".

Despoblación

El humorista también criticaba al Gobierno central por no apostar por los territorios despoblados: "Cuando reivindicaban la España vaciada no pensábamos que querían que siguiera vaciada. A lo mejor quieren España al vacío para venderla mejor".

De Miguel lo tiene claro: "Son necesarias las conexiones con Sanabria". Según aseguraba, si hubiera buenas conexiones a Sanabria, "seguro que en poco tiempo podría aspirar esa gente a lo que aspiran todas las ciudad deshabitadas, a ser el dormitorio de la gente de Madrid".

Incluso le han propuesto a Óscar Puente desde el programa una solución al problema (con tono totalmente irónico): Ampliar el lago de Sanabria y que llegue hasta Galicia. "Sanabria independiente y con salida al mar. ¿Y el intercambiador de transportes? El chalet de Feijóo", ha sentenciado el presentador.

Desde Hora Veintipico han querido animar a los vecinos de Sanabria y les han asegurado que están a tope con su reivindicación.