Usuarios del AVE en Sanabria : "Nos pegamos por volver en el tren de las tres"

La venta de billetes en AV Sanabria es un problema para los viajeros que quieren sacarlo en la misma estación. "La mayoría de los días la máquina está estropeada" señalan en el interior del recinto. "No sé si podrás sacar billete" sin taquilla o personal que pueda expender presencialmente el papel. La app funciona bien pero la página web de Renfe "se bloquea".

Los usuarios de más edad tienen problemas para pagar por la política de venta de billetes de tren desde la estación, ni admite efectivo ni facilita la obtención. En más de una ocasión "el guarda de seguridad que esté nos ayuda" señala uno de los matrimonios que habitualmente va al médico a Zamora, ya nos conocemos".

En otras ocasiones, cuando la máquina está averiada "nos dejan bajar para que sea el interventor el que nos cobre". En 30 minutos el asiento queda caliente para el viajero que va a Madrid.

Margarita Pozas es una de las funcionarias que reside con su familia en Puebla de Sanabria y todos los días va a Zamora, en el primer tren de mañana, a las 8.44 horas. Con este panorama "si no puedo coger este tren, tengo que coger un piso y quedarme en Zamora". Eso supone "tener dos casas abiertas porque mi marido trabaja aquí y mi hijo también trabaja aquí. Estar yo sola en Zamora. Con precios desorbitado, que no encuentro piso por menos de 750 euros en Zamora. Los he encontrado hasta por 1.400 euros. Mira el panorama". Trabaja hasta las cuatro y media de la tarde "y vuelvo en el de las 18:15, lo cual me permite vivir aquí divinamente". De hecho su familia ha vivido siempre en Puebla.

Más complicado es volver en el tren que sale minutos antes de las tres de la tarde y llega a Puebla poco antes de las tres y media. "Sofía y yo nos pegamos por los billetes porque no hay nunca" señala otra de las usuarias. Obtener plaza, en un tren prácticamente vacío, es imposible. Nunca ponen billetes a la venta".

Habitualmente no hay plaza para las personas que han sacado el bono, pero para ese mismo tren sí hay billete sin bono. Con los bonos "nos penalizan" y "no nos queda más remedio que pagar un billete". Y cuando entras en el coche que te corresponde "está casi vacío".

A esa hora descienden los viajeros zamoranos procedentes de Madrid que se quedan en la capital. Dejan el asiento caliente para otro usuario que quiere ir a Otero de Sanabria, pero en el camino se enfría porque nadie lo ocupa, aunque quieran.

Dos viajes al mes a Zamora y uno a Madrid "al médico", ese es el panorama de José Varela, vecino también de Puebla de Sanabria. "El mes que viene tengo un TAC en Madrid, si quitan este tren, tengo que dormir en Madrid, porque lo tengo a primera hora de la mañana. En el de las 12 que nos quieren poner, no llego". Su hija reside en Madrid pero en breve se vuelve a vivir a Sanabria.

Lo más impresionante es que hay que recurrir a la "picaresca" para sacar billete, que si desde Gudiña, desde Ourense, pero "puenteando" AV Sanabria. Y de paso a todo usuario le cobran gastos de gestión por sacarte tu propio billete en aplicación, en taquilla o en máquina". Y esta semana es la "Semana de la Administración abierta" y los administrados pendientes de cierres de horarios.

