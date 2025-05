El alcalde de Puebla señala que conectividad y transporte son clave para Sanabria

El alcalde de Puebla y senador por el PSOE, José Fernández Blanco, declaraba que "primero tenemos que tener la fecha" porque "no hay fecha para impedir la supresión de paradas de tren en Sanabria. Supongo que será esta semana". Esas eran las declaraciones de Fernández en el instante que entraba en la estación AV Sanabria de Otero, para tomar el segundo tren de la mañana en dirección a Madrid.

En cuanto al clima de movilización social "muy bien, cada uno lógicamente tiene que ejercer su papel. Está muy bien que se mueva la sociedad. Mi papel es llegar al Ministerio". El alcalde reconoció que "llegaron rumores", pero "notificación oficial, no hemos tenido nunca". El alcalde se reunía el domingo con regidores, concejales y candidatos del PSOE de la comarca, e incluso el alcalde orensano de A Mezquita, otra de las zonas perjudicadas. Postura unánime y firme en defensa del mantenimiento de todas las paradas actuales "tal y como vienen desarrollándose hasta ahora" frente a una decisión "inadmisible" y que confían en que termine por rectificarse.

Sobre la petición del alcalde de Vigo, Abel Caballero, sin ningún tipo de estudio previo "él es alcalde como soy yo y, me imagino, que el mismo respeto me deben de tener a mí por pedir que siga aquí todo lo que teníamos, y tenérselo a él por pedir cosas". En cuando a este golpe del transporte a estas comarcas "es una de las claves para que las comarcas y los territorios alejados de los núcleos de decisión, tengan futuro. Tener una conectividad y una movilidad adecuada y evidentemente sostenible".

En cuanto a la organización del trabajo, la conciliación y la atención sanitaria para numerosas familias de la comarca, en base al horario de Renfe "es una cuestión que trabajábamos para que fuera así, y como está siendo así. Es otro de los problemas que va a generar si se consolida este horario".

José Fernández Blanco cogió el tren rumbo a Madrid. | A. SAAVEDRA

El alto precio que pagan los sanabreses por vías de Alta Velocidad "es por todo. Son vías de AVE, vías de Alta Tensión, son autovías. Es la solidaridad de los pueblos con las ciudades. Somos los productores de energía, molinos, embalses, fotovoltaicas. Todo. Al final vamos detrás de la electricidad".

A las 8: 15 cerca de 40 pasajeros bajaban en la estación con prisa para llegar a su puesto de trabajo. Entre 35 y 40 pasajeros llegan a diario a esas horas. Se cruzan con los viajeros que van a tomar el siguiente tren, pero esta vez en dirección a Zamora.

El tren de las 8:45 procedente de Vigo y con dirección a Zamora tardó 2 minutos 17 segundos y 53 décimas desde que paró en la vía 4 hasta que reanudó la marcha. Es el primer tren de la semana, lunes. Una viajera se pega una carrera de 100 metros libres arrastrando dos maletas porque el tren quedó adelantado uno 100 metros desde la marquesina donde esperaba. Cada pocos metros la viajera, agobiada por la inesperada carrera, se veía obligada a reducir su marcha por el peso del equipaje. La imagen fue muy llamativa. Una decena de personas tomaron ese primer tren "madrugador".

Un matrimonio de Doney de la Requejada, José María Martínez Centeno y Manuela Barrio Barrio, espera el tren a primera hora. Los perjuicios "son todos para nosotros que tenemos que ir a Zamora a médicos y cosas de esas. A Madrid también vamos de vez en cuando. Y no solo eso, para el turismo esto queda desprotegido. Es un dinero que se han gastado aquí inútilmente para hacer esto. Un dinero que lo están tirando, tirando, tirando". Y habría más usuarios en verano, pero "no encuentras billetes. Si no hay billetes, pero si luego en el tren están la mitad de los asientos vacíos. No se entiende".

Pasajeros entran y salen de la estación situada en la localidad de Otero. | ARACELI SAAVEDRA

"Estamos jubilados y en vez de llevar el coche a Madrid nos apetece ir en AVE porque tarda muy poco, ves a la familia. Vamos, venimos hacemos gestiones. Opino que habría que hacer manifestaciones y a través de las redes sociales". Y la conversación se va por ese espectacular de Doney "castaño milenario, que ya conoció mi abuela y mi madre".

Los sanabreses también ejercen el derecho a disfrutar de vacaciones, aunque sean cortas, desplazándose en Alta Velocidad. María Bernal y Begoña Matías están en la estación esperando el tren de las 8:45 "vamos a la Feria del Caballo de Jerez que llevamos un año preparando". María, vecina de El Puente de Sanabria, se toma con buen humor "voy con lumbago y empastillada y no podré montar en caballo" dice María. Begoña "vamos a Madrid y cogemos en el mismo día el que va a Jerez, para volver el jueves". Aunque este viaje es por placer, reconocen el problema de los horarios.

Otro de los viajeros es Aisa, ciudadano marroquí, con una casa alquilada en Sanabria desde hace tres meses, en Otero y con el trabajo en Valdeperdices, al pie de Zamora, que usa el tren para ir a trabajar. Quiere traerse a su familia, mujer y dos hijos, y "cuando venga mi familia nos vendremos a vivir aquí". Acaba de llegar a la estación para pedir un empadronamiento en Palacios de Sanabria.

Borja es otro de los pasajeros que llega en el tren desde Ourense y que se desplaza por trabajo "porque me viene muy bien. Si lo quitan, es una faena. Para aquí y ya me quedo. Bajo casi todos los días".

"Enfadados estamos la mayoría, porque esto no es normal" recalca Ana Cordero, muy conocida por su trabajo en Cruz Roja en Sanabria. Va un par de veces a la semana, en el segundo tren de la mañana" por las citas y el seguimiento médica. Sin fecha cierta de finalización del tratamiento que le impide anticipar la compra del billete, en su caso por la aplicación: "Hay pocas personas que nos queremos venir a vivir a las zonas rurales, para quedarnos, pero no nos lo ponen fácil". Y la dificultad es patente: "Me encanta el coche y la carretera", pero por un problema de salud tiene que recurrir al tren. "Es difícil volver al coche todos los días, con la medicación que tomo ahora que me da sueño que me levanto zombi; no estoy para conducir por eso cojo el tren".

