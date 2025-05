El homenaje de Vadillo de la Guareña a su enfermero: "Gracias por tu buen hacer"

"Gracias por cuidar de nosotros y de nuestros seres queridos cuando más lo necesitaban". El pueblo de Vadillo de la Guareña ha querido agradecer el trabajo de Juan Carlos Cifuentes Sánchez, enfermero del Centro de Salud de Fuentesaúco que ha acudido a la Consulta de Vadillo durante 31 años. Tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, el profesional atendía a los pacientes de este pueblo de la comarca de La Guareña, cuyos vecinos organizaron una fiesta de reconocimiento y despedida con motivo de la jubilación de Juan Carlos Cifuentes.

"Han sido muchos años los que has convivido con todos los vecinos de Vadillo. Momentos de dolos, de angustia, de miedo… Pero también de alegrías y esperanzas" evocó una vecina en el discurso de despedida. "Has visto cómo se marchaban muchas personas, pero también has visto nacer a muchos niños, que son la alegría de este pueblo. Hemos pasado muchos momentos juntos y eso siempre deja huella" expresó la portavoz del pueblo ante un homenajeado emocionado.

Juan Carlos Cifuentes, en el centro, con unos vecinos / Cedida

"Nos quedamos con tu buen hacer, con algún enfado que otro. Pero sobre todo nos quedamos con los buen profesional y buenísima persona que eres. Gracias por los 31 años cuidando a la gente de Vadillo, por estar siempre al pie de cañón".

Arropado por quienes han sido sus pacientes, Juan Carlos Cifuentes recibió una placa del Ayuntamiento de Vadillo mientras que los vecinos recaudaron fondos para regalarle una experiencia gourmet y una cesta con productos locales. "Cuidaros". Aconsejaba Juan Carlos Cifuentes a tantos vecinos que le despidieron personalmente, a la vez que le deseaban "lo mejor" y disfrutar "de un merecido descanso, muchos viajes y momentos inolvidables". Y por encima de todo, casi un ruego del agradecido pueblo de Vadillo a quien ha sido su enfermero durante los últimos 31 años. "No nos olvides".

Suscríbete para seguir leyendo