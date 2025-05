Margarita Rivas, la zamorana que llega a los 103 años

Margarita Rivas Blanco nació en día 13 de mayo de 1922 en la calle La Cañada en el seno de una familia de agricultores y ganaderos de Rabanales de Aliste que habían formado al casarse en la iglesia de San Salvador el señor Diego Rivas y la señora Tomasa Blanco, de la que nacieron cinco hijos: la ya centenaria Margarita, y sus ya fallecidos hermanos María, Lucía, Julia y Domingo.

Vivió una infancia típica durante el reinado de Alfonso XIII donde ella misma califica a la escuela como "una necesidad porque teníamos que aprender a leer, escribir y las cuatro reglas para defendernos en la vida, aunque los rapaces y rapazas de la época teníamos que compartir la asistencia a clase con ayudar a la familia desde niños cuidando las vacas y las ovejas y otras jeras cotidianas". Aunque fue a la escuela "lo justo", se esmeró y aprendió lo que "buenamente pude".

Llegó a la adolescencia en los tiempos más convulsos de España con una Guerra Civil que sembró de terror, hambre y miseria también a los pueblos de Aliste. Con catorce años, justo en la primavera que se enamoró, el amor fue mutuo, de Román Martín Fernández, unos momentos de felicidad y esperanza de futuro truncados por el comienzo de la contienda bélica el 18 de julio de 1936.

Se juraron amor eterno a la vera del verde manto de los campos alistanos, pero ella misma gusta de recodar la sentencia de que "Uno propone y Dios dispone". Aunque muy jóvenes, tenían muy claros sus sentimientos y ya estaban con los preparativos de la boda, fuera a corto, medio o largo plazo, cuando la alegría y las sonrisas se tornaron en tragedia, lágrimas y pesar. Llegó la carta menos deseada en cualquier hogar alistano de la época, llamando a su incorporación a filas a su novio Román que había de incorporarse al Frente donde vida y muerte se jugaban su turno a cara o cruz.

Fotografía retrospectiva de Margarita Rivas / Ch. S.

Si triste es siempre la despedida y larga la espera entre dos enamorados, más lo fue en su caso cuando su amado y apuesto Román iniciaba un inesperado camino donde el tronar de las bombas y la metralla fueron día y noche sus más fieles, que no deseadas, compañeras de viaje: "Ya éramos novios antes de iniciarse la Guerra Civil, lo llamaron y tuvo que marcharse, a ver qué remedio, y no regresó hasta que término la contienda (1 de abril de 1939), pero como nos queríamos mucho, cada semana me enviaba una carta de amor". La historia tenía un final feliz, pues regresó a Rabanales vivo, sano y salvo, dispuesto a cumplir sus promesas a Margarita.

Fue la posguerra una muerte en vida para la "España Negra" y más aún para un medio rural, el alistano, donde los pueblos vivieron sus momentos más históricos de superpoblación con familias numerosas y para sobrevivir los escasos recursos que generaba una agricultura y ganadería de supervivencia. La hambruna no fue extrema, pero no estaba la cosa para tirar cohetes.

Las penurias de la época les llevaron a posponer sus planes de casamiento y seguir ochos años más como novios hasta que llegó el día más feliz de sus vidas, un 12 de febrero de 1947, donde Román y Margarita se daban por fin el "sí quiero" a la vera de San Blas en la iglesia de San Salvador, fijando su nueva morada en la calle La Fuente. Román desempeño el oficio de alguacil.

La familia Martín Rivas vio pronto incrementado el clan familiar con la llegada de Emilio, al que siguieron Pilar y Julia, hijos que a su vez le han dado ya cuatro nietos, Sandra, Rubén, Alba y Patricia, a los que se ha sumado cuatro bisnietos.

Es la señora Margarita Rivas una alistana de pura sangre a la que le gusta reconocer, a mucha honra, ser una "mujer muy habladora y muy trabajadora" e incluso se atreve a darnos el secreto para llegar hasta los 103 años: "Para llegar a vieja como he llegado yo hay que beber mucha agua que aquí en Aliste la tenemos muy buena. Luego comer bien y darse algún caprichito; lo reconozco soy muy golosa y mi debilidad es el chocolate negro".

Día de cumpleaños en la Residencia de la Tercera Edad de "San Salvador" donde sopló las velas de la tarta acompañada de la familia y brindó cantando a viva voz una de sus canciones de infancia preferidas: "El trece de mayo, / la Virgen María, / bajo de los cielos / a Cova de Iría" que para algo su nacimiento coincide con la fecha en que Nuestra Señora del Rosario se le apareció a los pastorcillos Lucía, Jacinta y Francisco en Fátima.

El Ayuntamiento de Rabanales, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Santiago Moral Matellán, en nombre de la institución y de los vecinos ha trasmitido personalmente su felicitación a su vecina más longeva y también querida Margarita Rivas Blanco.

En el mes de diciembre de 2024 fallecía la que fuera durante unos meses la persona más longeva de Aliste, Dominga Carbajo Tijera, nacida en Puercas (Gallegos del Río) el 24 de junio de 1920, usuaria en la residencia de Rabanales desde el 20 de junio de 2014.

San Salvador de Rabanales ha sido en los últimos años la morada de numerosas personas que han superado la barrera de los cien años. Allí residen en la actualidad Albina Ferreras Palacios nacida en Abejera el 3 de septiembre de 1924; Agustín Martín Ríos nacido en Campogrande el 7 de septiembre de 1924 y casado en Rabanales) y Rosario del Buey Santiago que nació el 6 de octubre de 1923. Camino de los cien va Rosa Mezquita Vara nacida en agosto de 1925 en San Vitero.

Las personas más longevas en la historia alistana han sido Pascuala Bermúdez Ratón de Trabazos (28 de agosto de 1911 / 10 de agosto de 2021) que se quedó a sólo 19 días de cumplir 110 años; Balbina Domínguez Hernández de Ferreruela (15 de septiembre de 1893 / 9 de julio de 2003 con 109 años); María Fraile Fernández de Sejas (23 de noviembre de 1915 / 28 de junio de 2024 con 108 años); Francisco Ríos de la Fuente ( La Torre 1890 / Pobladura 1997 con 107 años); y Manuel Gago Rodríguez de Alcañices (11 de septiembre de 1917 / 12 de octubre de 2024 con 106 años).

Suscríbete para seguir leyendo