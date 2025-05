Cuando Renfe obliga a replantear las consultas médicas en Sanabria y Carballeda

La cumbre bilateral de horarios entre Renfe y el alcalde de Vigo amenaza la salud y el cumplimiento de las citas médicas de sanabreses y carballeses, programadas los próximos meses en Zamora y, en algunos casos, en Madrid. Traumatología, cardiología, oftalmología, digestivo, oncología, son esas consultas programadas que más preocupan a los pacientes de Sanabria y Carballeda en su viaje vital a la capital zamorana.

Septuagenarios, octogenarios, nonagenarios, ya sin carné de conducir, con problemas de movilidad y totalmente dependientes a la hora de concertar la cita médica y poder acudir a ellas, ese es el otro “turista” que las negociaciones Renfe-Vigo no han incluido en el pasaje de las zonas intermedias.

“¿Cómo levantas a un señor de 85 años a las seis de la mañana para que vaya a tomar el regional a Puebla para ir a la consulta a Zamora?”. La pregunta es de un vecino de Valdespino, Alejandro, a 118 kilómetros del hospital de referencia, y con citas programadas para su padre en el mes de julio. A las últimas consultas “lo he llevado yo porque no trabajaba, pero a partir del próximo mes trabajo” y cuando ha tenido que ir en tren “le he sacado yo el billete, porque mi padre ni tiene ni se maneja con tarjeta”.

Retrasar el primer tren de las 12:25 la estación AV Sanabria, de Otero de Sanabria, supone llegar a la consulta a las 13:30 y en el mejor de los casos, que se le preste la atención si por cualquier motivo no llega a tiempo a la hora que tiene marcada. Los billetes salen a precio de oro, si tienes la suerte de incluso poder sacarlo con antelación. Atrás quedaron los tiempos en que para ir a una cita con el especialista había que llegar el día antes, alojarse en unas conocidas pensiones del centro de la capital, Trefacio y Padornelo, para estar a primera hora en hospital Virgen de la Concha.

Con horarios e instalaciones pensadas para turistas urbanos y desplazamientos turísticos “la estación de Otero no se ha pensado para la gente mayor” o mejor dicho que no se cumplió la normativa de supresión de barreras arquitectónicas. Ni escaleras mecánicas, ni ascensor, ni marquesina en una zona de montaña. “Uno de los días que fue mi padre a consulta, al volver se olvidó de comprar un paraguas en Zamora y al llegar a Otero al bajarse en la estación cogió un buena chupa de agua”. El resultado, un buen catarro.

Aún más habitual es ver llegar los trenes procedentes de Madrid, bajarse un montón de pasajeros y “no tener billete de Zamora a Puebla”. Y los asientos vacíos los 100 kilómetros de la capital a Sanabria. Eso sí en la taquilla “todos los asientos completos” y el convoy medio vacío. Y el precio del billete “18 euros ir y 18 euros volver”. Solo falta añadir al billete que con estos horarios “viajar perjudica la salud”.

Y llegar a tiempo a una cita a Madrid a primera hora de la mañana, más de los mismo. Llegar el día antes como poco, si Vigo ha dejado asientos libres y Renfe te quiere vender el billete. Con todas estas preocupaciones añadidas a la enfermedad, la distancia, los tratamientos, la preocupación del paciente y la familia, habrá que programar con anticipación la consulta sicológica. Y falta la taquilla y la persona que expida los billetes a pie de estación.

