Los siete pueblos de Gallegos del Río llevan casi un mes sin telefonía ni Internet

Vecinos del municipio de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Puercas, Flores, Tolilla y Lober) llevan sin cobertura de telefonía móvil desde la mañana de Jueves Santo, una anómala circunstancia que está causando una profunda preocupación entre la población que en su mayoría son personas de la tercera edad para las que telefonía es la única alternativa en caso de tener que contactar por una emergencia sanitaria con Urgencias o con los familiares que viven fuera.

La falta de cobertura de telefonía móvil e internet se ha convertido en un auténtico calvario que ya está causando graves problemas a los sanitarios, médico y enfermera, para poder prestar con normalidad las consultas medicas y emitir recetas a los pacientes.

Actualmente la telefonía móvil es vital para los residentes del medio rural y muy en concreto para el municipio de Gallegos del Río donde en 2024 se dejó de prestar el servicio de telefonía fija convencional mediante la líneas terrestres. De hecho una empresa se encargó de retirar los cableados de cobre de conexión entre pueblos.

Gallegos del Río era hasta ahora uno de los municipios con una mejor cobertura de telefonía móvil y datos de internet al contar en su término con dos repetidores de última generación instalados hace varios años con ayudas del Estado y un coste de alrededor de 200.000 euros.

Actualmente el de la cabecera municipal, Gallegos del Río, pertenece a la compañía American Tower, la cual indica que no le constan incidencias en su torre, agregando que deben de ser los usuarios los que deben de comunicar las incidencias a su compañía. Algo complicado cuando están sin señal porque es ella la que no se la da. Esta compañía es la misma que tiene previsto instalar dos nuevas torres en las localidades alistanas de Palazuelo de las Cuevas y San Vicente de la Cabeza, lo cual empieza a preocupar viendo la experiencia que se está viviendo en Gallegos del Río.

Fachada del Ayuntamiento de Gallegos del Río / Ch. S.

El repetidor (torre) de Valer de Aliste, ubicado en el paraje de "Las Cruces", pertenece a la compañía Cellnes Telecom "una empresa que no da señales de vida". Se remite a dar una dirección de correo electrónico al que se le comunican las incidencias y no se digna ni en contestar.

El Ayuntamiento de Gallegos del Río, cuya Corporación Municipal preside el alcalde Pascual Blanco Martín, y la alcaldesa de Valer de Aliste, Esther Rivera Blanco, están trabajando sin descanso desde el primer día, junto con el secretario interventor del consistorio, intentando encontrar una solución a la grave situación y saber quien ha de darla. El Ayuntamiento ya ha presentado oficialmente hasta tres reclamaciones oficiales. Entre las respuestas, cada cual más difícil de creer, están las de que en los repetidores no hay incidencias, sobrecarga en la red (algo complicado en pueblos con menos de 100 residentes) o interferencias del 5G.

Alcalde y alcaldesa agradecen la disponibilidad y la colaboración del Delegado de la Junta de Castilla y León en Zamora Fernando Prada y del presidente de la Diputación Javier Faúndez Domínguez, los cuales se han comprometido a ayudar a solucionar la situación en la medida de sus posibilidades. También se le han trasmitido las incidencias al Subdelegado del Gobierno en Zamora Ángel Blanco que también está colaborando en buscar soluciones.

Gallegos del Río es un municipio integrado por siete núcleos de población marcado como el resto de los ayuntamientos alistanos por el éxodo rural y la despoblación galopante que al emigrar los más jóvenes ha traído como consecuencia una población envejecida, vulnerable y dependiente que en muchos casos viven solos. Valga como ejemplo que de los 467 habitantes (262 hombres y 205 mujeres) el 54,2% (259 personas) son personas de la tercera edad: mayores de 65 años. Entre ellos hay 113 nonagenarios y octogenarios con el riesgo de aislamiento y soledad que ello implica

Son numerosos los matrimonios de ancianos, solteros, viudos o viudas, que viven solos por lo cual el teléfono es una herramienta más que imprescindible, vital, en sus vidas pues a través de él los hijos y nietos que viven fuera por motivos de trabajo o estudios aprovechan cada noche y cada mañana para contactar con ellos y confirmar que las cosas van bien.

La segunda preocupación está en que el caso de producirse una emergencia sanitaria al carecer de cobertura de telefonía no se puede avisar a Urgencias (Centro de Salud de Alcañices) o Emergencias 112 de Castilla y León y de no conseguirse la asistencia pueda producirse alguna desgracia.

Sin teléfono tampoco se pueden hacer las citas previas para las consultas del médico de atención primaria y enfermería o para realizar analíticas en Alcañices. Médicos y enfermeras difícilmente pueden prestar su labor sanitaria pues cuando llegan al municipio quedan aislados telefónicamente. De hecho tampoco ha funcionado Internet no pudiendo hacer recetas. Problema que se extiende a la farmacia de Yolanda Jambrina en Gallegos del Río.

Por su parte la empresa Adamo Telecom Ibéria, empresa que instaló la fibra óptica en el municipio en agosto de 2023, se comprometió a poner un punto wifi en un local público de cada uno de los siete pueblos, pero el caso es que casi dos años después nada se sabe de ellos ni de su promesa, que si cumplieron en otros municipios como el de Mahíde.

Los vecinos no ocultan su preocupación y malestar: "En pleno siglo XXI no pueden producirse estas situaciones que ya no son propias ni de África. No es de recibo que con los adelantos que hay hoy día tarden 25 días en dar con el problema y solucionarlo. Como se produzca alguna desgracia, que fallezca alguna persona por no poder llamar a Urgencias, las responsables indirectas serán las compañías que gestionan los repetidores de Valer y de Gallegos".

