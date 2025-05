"La Virgen de Fátima cumple medio siglo entre sus más fieles devotos alistanos"

Es Aliste una tierra de profundas raíces religiosas y cuna de misioneros que llevaron la evangelización por todo el mundo. Usted lleva sangre alistana en las venas.

Soy y me siento alistano desde niño, de corazón, pues aquí, pues en tierras alistanas tengo mis orígenes paternos. Nací el 2 de junio de 1979 en Zamora y soy hijo de José María, un maestro alistano natural de Fradellos, y nieto de Marcelino Sutil Gabella y Felisa Gabella Vara. Mi madre Carmen, ama de casa, es de Toro. Aunque he vivido más tiempo en Toro, seguíamos visitando con regularidad Fradellos y, de hecho, del imaginario de mi niñez del pueblo forman parte La Puente, la parroquia de San Miguel, el río Cebal y sobre todo la Virgen de Fátima.

La historia de Nuestra Señora del Rosario va unida a usted desde niño.

Fue cuando conocí esta historia de una Madre, la del Cielo, que visitó a unos humildes pastorcillos, Lucía, Francisco y Jacinta, el 13 de mayo de 1917. Mi vocación está ligada a la romería de la Virgen de Fátima en Fradellos. Los claretianos Vicente y Martín nos repartían a los niños rosarios y libritos cuidando enseñarnos la historia de las apariciones y la devoción a Fátima. Doy gracias a Dios de mis orígenes alistanos, tierra humilde y piadosa. Fui ordenado presbítero el 25 de mayo de 2006, siendo párroco en Benavente y profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Desde 2023 soy sacerdote en mi tierra y en mi pueblo.

¿Cómo y cuándo surge la construcción del santuario de la Virgen de Fátima en Fradellos?

Parece que fue ayer y sin embargo ya ha pasado medio siglo pues se construyó en la primavera de 1975. El día 29 de septiembre de 1975, el cura de la parroquia de San Miguel Arcángel de Fradellos don Placido Isidro Álvarez enviaba una carta al Vicario de la Diócesis de Zamora informando de que se había construido en Fradellos un monumento en honor a Nuestra Señora del Rosario de Fátima proponiendo su bendición, que tenía lugar el 5 de octubre, con lo cual la primera romería conjunta se habría celebrado el 13 de mayo de 1976, uniéndose a la celebración entre otros los pueblos de Valer, Flores, Gallegos del Río, Bercianos, San Vicente, Puercas, Domez, Samir, Tolilla, Riofrío, Villarino de Cebal, Grisuela, Lober, Rabanales y Campogrande.

La idea surge de una familia sencilla y humilde del propio pueblo y más concretamente de dos ejemplares hijos.

Fradellos siempre fue, es y será un pueblo de buenas y acogedoras gentes, de familias sencillas que se han ganado la vida con el sudor de la frente. Una de esas familias era el matrimonio que formaban Isidoro Martín y Lucía González, dos agricultores y ganaderos que vivieron un feliz matrimonio. Cuando iban a cumplir sus bodas de oro, en 1975, sus hijos, Julián y Vicente, claretianos del Corazón de María, tenían unos pequeños ahorros y los invirtieron todos en homenaje a sus padres construyendo un pequeño santuario a la Virgen de Fátima. Otros claretianos alistanos ilustres fueron o son Bernardo Blanco de Ceadea, los hermanos Isidro y Venancio Sanabria y José Blanco de Valer y Benicio Rodríguez de Riofrío.

Cuando iban a cumplir sus bodas de oro, en 1975, Julián y Vicente invirtieron todos sus ahorros en homenaje a sus padres construyendo un pequeño santuario a la Virgen de Fátima

¿Qué significan para los que sois de Fradellos la romería, el santuario y la Virgen de Fátima?

Como para todo Aliste. La gente de Fradellos se podía sentir muy identificada con la gente de Fátima. El paisaje es muy similar, no en vano los pastorcillos afirman que Nuestra Señora se apareció en una encina. Lucía, Francisco y Jacinta andaban con el ganado, como me contaba mi padre que hacían los chavales de su edad en Fradellos y en los pueblos vecinos de Valer, Bercianos y Flores. La zona de Leiria, como Aliste, quedaba lejos de los focos de poder y sufrían el olvido de las Administraciones Públicas. El mensaje de Fátima puede parecer tremendista y más del Antiguo Testamento que el Evangelio. En efecto, la Virgen habla claramente del pecado, el infierno, la conversión de los pecadores, Dios como Señor de la Historia, nuestros pequeños-grandes sacrificios como reparación por los pecados del mundo. Con todo, hay en lo dicho por Nuestra Señora a los pastorcillos una ingenuidad deliciosa, un relato coherente, una simplicidad cautivadora, una propuesta de vida cristiana, un sentido de Vida.

En tierras alistanas floreció su vocación sacerdotal y aquí está desarrollando su labor.

En julio de 2023 nuestro obispo don Fernando me pidió que me integrará como vicario parroquial (coadjutor) en el nuevo equipo pastoral que, liderado por Teo Nieto Vicente como párroco, atiende a 43 parroquias, del que actualmente forman parte también la religiosa del Amor de Dios sor Avelina, Pedro García, Kizito, Principius y Santi Cañizares. Por mi parte me suelo ocupar de todo lo referente a las parroquias de la Unidad de Acción Pastoral de Valer (Bercianos, Domez, Flores, Fradellos, Gallegos del Río y Puercas), pero también con tareas en otras parroquias, el ritmo ordinario de la misa dominical, funerales, sacramentos y fiestas. Siempre he llevado a Aliste en el corazón, pero ahora más todavía. Personalmente agradezco mucho esta experiencia, porque no es lo mismo venir de visita que estar y conocer. Yo solía venir con mis padres a Fradellos por la romería de Fátima y también en las fiestas de San Miguel en septiembre. Pero ahora es muy bonito poder ir conociendo más en profundidad los que son también mis orígenes, esta tierra y sus gentes, que siempre he sentido cercanas. Hasta he empezado a hacer mi árbol genealógico.

Un equipo pastoral del que formó parte el querido y añorado Javier Prieto.

Hasta septiembre de 2024 formaba parte también de nuestro equipo Javier como diácono y tras dos años en Aliste se fue a Toro. Fue ordenado sacerdote el 22 de febrero y el miércoles fallecía en Toro por causas naturales. Javi llevaba apenas dos meses siendo sacerdote y estaba feliz, lleno de vida, de cualidades al servicio de Dios y de su iglesia. Ha sido un golpe muy duro, pero también la oportunidad de experimentar juntos el consuelo y la esperanza de Dios. El testimonio de entereza y fe de sus padres, Ángel y Ángela, ha sido impresionante. Todavía no nos hemos recuperado.

¿Qué supuso volver a Fradellos?

Estoy muy contento y con muchos proyectos. El principal es poder acometer el arreglo de la iglesia parroquial de San Miguel pues el paso del tiempo y las goteras van dejando huella. Hemos pedido presupuestos y solicitado permiso a Patrimonio. La obra tendrá un coste de unos 20.000 euros, dinero que ahora mismo no tenemos, pero que confiamos conseguir apelando a la generosidad de todos. Además, parece que existe la posibilidad de incluir esta obra en el Convenio de Bienes Inmuebles que cada año se firma el Obispado con la Diputación de Zamora, lo que supondría reducir a la mitad el importe total de la obra. Cualquier donativo es bienvenido.

Aliste, una tierra rica en tradiciones y costumbres que debemos de preservar.

Así es. Una de las cosas que me gustaría hacer, como sacerdote, es colaborar en la recopilación de la sabiduría popular de Aliste. Hay mucho trabajo hecho ya, pero nuestros mayores todavía tienen muchas cosas que contarnos. El año pasado, en las fiestas de Valer, una familia amiga me hablaba de la labor del sacerdote de Riofrío en la Diócesis de Astorga, Gregorio Rodríguez Fernández, que fue Rector del Seminario de La Bañeza. Era un hombre muy culto que escribió varios libros sobre los pueblos alistanos y a mí me gustaría seguir sus pasos y hacer algo en este sentido. El legado de nuestros ancestros es parte vital de la vida y de la historia de Aliste.

¿Cuáles serán los actos previstos y los horarios?

A las 17 horas saldremos con la procesión mariana de acción de gracias con la imagen de Nuestra Señora la Virgen de Fátima desde la iglesia parroquial de San Miguel Arcángel por las calles de Fradellos hasta el santuario de "La Era" donde tendrá lugar la santa misa y la bendición de objetos religiosos. A las 18 horas tendrá lugar la procesión por el campo y el rezo del santo rosario, para finalizar a las 19 horas con una convivencia festiva de hermandad con música de la tierra. La organización corre a cargo de la parroquia de San Miguel, colaborando los Ayuntamientos de Rabanales y Gallegos del Río y los voluntarios de Radio María en Zamora y Benavente. Este año recuperaremos la costumbre de entregar rosarios y estampas. También hemos editado 500 libritos con la historia de la romería de la Virgen de Fátima en Fradellos. En este Jubileo de la Esperanza de 2025, lo que comenzó como una acción de gracias ante cincuenta años de feliz matrimonio, celebrará también sus propias bodas de oro.

Suscríbete para seguir leyendo